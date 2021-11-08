"賞櫻會事件"安倍再掀波瀾 影響菅義偉政權形象

日本前首相安倍晉三9月卸任後，重回眾議員身份，不過環繞在他身邊過去執政的風風雨雨依舊沒有停止。其中他過去任內時花大錢舉辦春天的「賞櫻會活動」，宴會的部分金額使用上有許多政治上的灰色地帶，讓他將赴國會說明。