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日本政治人物
任日本首相、自民党总裁等多项要职。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
本周日，日本举行众院选举。鉴于防疫措施引起广泛不满，已连续执政半个世纪的自民党有可能会在本次投票中失去议席。
日本靖国神社秋季例行大祭开始当天，首相岸田文雄以首相名义供奉了祭品。前首相安倍晋三和菅义伟分别前往参拜。韩国政府对此深表遗憾。
日本新首相岸田文雄，在10月4日临时召集的国会被指名为新首相，旋即启动新内阁。被视为自由民主党（以下简称自民党）鸽派人物的他，未来面对中美局势的险恶，会如何应对？
新冠疫情的阴影笼罩下，岸田文雄当选日本第100任首相。他能为日本政坛带来哪些新意呢？
9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
在日本战败投降76周年纪念日之际，多名内阁官员参拜了靖国神社。首相菅义伟周日发表致辞，许诺绝不重演“战争悲剧”，但是未提及对邻国的加害责任，引发中韩抗议。与此同时，中国男演员张哲瀚因被曝曾参观靖国神社而遭到批评和行业抵制。
日本防卫相岸信夫周五前往靖国神社参拜，引发中韩不满。韩国周五召见日本公使表达抗议， 中国官媒则批日本“供奉双手沾满世界人民鲜血的刽子手、犯下滔天罪行的历史罪人，是对历史的否定”。中国男星张哲瀚因曾与靖国神社合照也遭官方点名批评。
日本前首相安倍晋三在参加“美日台国会议员战略论坛”时表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。中国外交部发言人赵立坚回应称“自说自话”。
日本前首相安倍晉三9月卸任後，重回眾議員身份，不過環繞在他身邊過去執政的風風雨雨依舊沒有停止。其中他過去任內時花大錢舉辦春天的「賞櫻會活動」，宴會的部分金額使用上有許多政治上的灰色地帶，讓他將赴國會說明。
《新苏黎世报》发表裴敏欣的客座评论，阐述日本新任首相菅义伟将面临美中之间哪些更为艰难的抉择。《世界报》报道德国议员关注香港民主人士黄之锋再次受审。
卸任三天之后，安倍晋三前往参拜靖国神社。这是他自2013年12月以来的首次参拜。
日本前首相安倍晋三的胞弟、众议员岸信夫以防卫相的身份进入新内阁。岸信夫今年初曾前往台湾祝贺蔡英文连任，8月随前首相森喜朗赴台吊唁台湾前总统李登辉。中国外交部发言人已放话：希望日方恪守一个中国的原则，避免和台湾方面进行任何形式的官方往来。
日本自民党新总裁菅义伟周三正式当选日本第99任首相。新内阁名单中出现不少熟悉面孔，安倍内阁中约有半数成员留任。安倍晋三的胞弟则首次入阁。
菅义伟在胜选自民党总裁，就任下届首相后，不论中国或台湾政府都第一时间给予道贺。过去两年多以来修补中的中日关系，是否会在新首相上任后生变？过去安倍晋三亲台友好形象是否会拉回？都将是观察重点。
日本当地时间周一下午，自民党总裁选举投票结果揭晓：现任日本内阁官房长官菅义伟获得总共534票中的377票，远远超出了前外相岸田文雄、前内阁府特命担当大臣石破茂这两名竞争对手。
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