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日本政治人物
任日本首相、自民党总裁等多项要职。
日本首相安倍晉三的國葬儀式，週二在東京登場，但在日本國內為何夾雜著龐大的反對聲浪？日本民眾又是怎麼看待這次的國葬儀式？
抵达日本、计划参加安倍国葬的美国副总统哈里斯，在周一与日本首相岸田文雄会晤，她重申了美国对日本的防卫承诺，两人也在会晤中谴责了中国在台湾海峡的行动。
日本首相岸田文雄周四在国会对于为前首相安倍晋三举行国葬进行说明并回答质疑。日前公布的安倍晋三国葬所需费用高达16.6亿日元，引起日本社会广泛不满。目前岸田内阁支持率跌至48.1%，较8月下降了9.4个百分点，也是去年10月组阁以来首次跌破50%。
繼美國眾議院議長佩洛西、參議院亞太小組主席馬基等人訪台後，日媒週二（8月16日）報導指出，由日本跨黨派國會議員組成、友台的「日華議員懇談會」會長古屋圭司料將於下週訪台，並預定與蔡英文總統會談。這會否再次激怒中國？
日本议员团一行4人昨日抵达台湾，与台湾总统蔡英文举行会晤，讨论区域安全问题。率领该访问团的是日本前防卫大臣石破茂。
日本內閣22日決定將為遇刺身亡的前首相安倍近三舉行國葬，但在野黨和市民團體抨擊此舉缺乏法律依據，同時也不尊重反對者聲音。為何安倍的國葬問題牽動著中日關係、日韓關係和日本國內的政治局勢？
中日關係現在在中國的網路上一向是敏感話題。一名中國女記者因為報導前日本首相安倍晉三遇刺落淚，遭到網友霸凌。現在傳出她走上輕生之路跟這個事件是否有關係？
日本前首相安倍晉三7月8日為同黨候選人助選時遭到槍擊，左胸與頸部中彈，當場失去意識、心肺停止，最後送醫搶救無效身亡，享壽67歲。這個事件在兩岸都掀起了波瀾，但民間反應卻幾乎是兩個極端。為什麼？
日本前首相安倍晋三遇刺的消息，在中国社交媒体里引发了一场民族主义的“狂欢”。相比之下，中国官方则显得低调温和，中国党和国家领导人习近平也致函安倍遗孀表示哀悼。
台湾副总统赖清德周一抵东京，吊唁遇刺身亡的日本前首相安倍晋三。相关报道称，赖清德是半世纪以来赴日的最高级别台湾官员。台湾方面强调，两人是多年好友。日方也表示，赖清德是私人身份到访。不过，这仍引发北京不满，向日本政府提出“严正交涉”。
安倍晉三遇刺身亡後，自民黨在日本參議院選舉大勝。外界關注，以其為首的修憲派會否加速推動安倍遺志，提請修憲議案。對此，日本、中國與西方如何分析？美國國務卿布林肯臨時改赴日本弔唁並會見首相岸田文雄，會否釋出美日新動向？
有评论认为，中国网民庆祝日本前首相安倍晋三遇刺，官方第一时间禁播《可惜不是你》，纵容无数小粉红散播的仇日“非礼”言论，失去了泱泱大国应有之礼，当守之义。
在安倍晋三去世的阴影下，日本参议院改选依然如期举行。与此同时，日本警方则披露，刺客声称对“与安倍晋三有关的某组织怀恨在心”。美国国务卿、德国外长都将在7月11日前往东京吊唁安倍晋三。
日本前首相安倍晉三8日於奈良市車站前演說時遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持手製小散彈槍兩次槍擊，被緊急送醫後仍不幸身亡，享壽67歲。安倍的身亡也對日本政治界產生巨大打擊。
他掌舵日本近8年，时间之长，超过该岛国的其他任何政治家。然而，最终，他未能实现他毕生努力的宪法改革。
日本前首相安倍晋三在奈良遇刺身亡后的次日，他的遗体已经被送回东京，葬礼将于下周二举行。各国领导人纷纷表示哀悼。与此同时，对刺杀事件的调查也在进行中，一名41岁的男子已经承认了枪击行为，但自称犯罪动机与政治无关。
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