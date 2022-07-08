因病下台

2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。