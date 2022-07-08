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日本前首相安倍晉三於週五（7月8日）在奈良助選演說時遭到槍擊，經送醫搶救後仍宣告不治，享壽67歲。来看看这位在日本连续执政时间最长的首相政治生涯中有哪些重要时刻与事件。
2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。
根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。
2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。
2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。
安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。
安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。
安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。
安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。
安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。
2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。
安倍晉三8日遭到男子開兩槍，送醫后不治身亡。他擔任日本首相期間，積極修補與中國關係，卸任首相後，則因多次發表挺台灣的言論而引發北京批評。他過去在兩岸關係上的態度為何？德國之聲回顧安倍的對華政策。
日本前首相安倍晉三週五（7月8日）在奈良助選演說時遭到槍擊，送醫後經過搶救不治身亡。他的遇刺引起全世界的震驚與關注。
日本前首相安倍晉三8日於奈良市車站前演說時遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持手製小散彈槍兩次槍擊，被緊急送醫後仍不幸身亡，享壽67歲。安倍的身亡也對日本政治界產生巨大打擊。
俄罗斯侵略乌克兰战争重新引发日本有关本国和平主义宪法的讨论。
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