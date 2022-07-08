安倍晋三：备受争议的改革者

（德国之声中文网）即使在他生前，对安倍晋三的评价也大相径庭。在批评者眼里，安倍代表了沙文主义的和往后看的日本，因为，作为首相的他为日本对第二次世界大战在亚洲的责任划上了句号。2015年，二战结束70周年之际，他虽重申了此前对日本在"战争期间的行为 "的悔意，但未再次道歉。他有关建立一个 "强大而繁荣的日本"的承诺让人想起19世纪下半叶明治时代 "富国强兵 "的帝国主义箴言。他欲修改他认为是美国在1946年强加给日本的和平主义宪法，以利于建立一个更强大的国家。然而，他未能实现这一终生改革梦想。

安倍被刺杀时正在发表精选演讲

善意者则视他是一个务实的改革家，认为，他增强了日本经济以及与美国的盟友关系，如他自己所言，"使日本永远不会沦为一个二等国家"。安倍和日本央行一起，推行超宽松货币政策和高额政府开支，并与欧盟和环太平洋国家缔结了重要的贸易协定。在他任期内，日本对外籍劳工、投资人和游客的开放程度空前。但他回避了痛苦的结构性改革。不过，至少在他治下的日本证明，一个高度发达的经济体能在人口萎缩条件下实现增长。

抗衡中国霸权

安倍晋三的一个重要遗产可能是使日本与亚洲更加紧密。这位政治家提出了 "自由开放的印太 "愿景，提高了亚洲诸国对中国霸权主义野心的认识，并通过积极投资活动强化了日本与该地区的经济联系。

安倍晋三2020年卸职。日本智库--亚太研究所所长船桥洋一（Yoichi Funabashi）当时指出，"印度和东南亚欢迎一个更加自信的、有影响力的积极主动和稳定的地区强国。" 中美之间的历史性权争在他任期内明显升级，迫使安倍晋三在这两个超级大国之间走钢丝。通过扩大对日本宪法的解释，他既成功扩大了与美国的安全联盟，又避免了同中国这个日本最重要经济伙伴的贸易受损。

从当代历史学家角度看，安倍是代表了日本精英阶层新共识的第一位首相，根据这一新共识，日本须长期确保其全球政治分量。此共识因国际金融危机后日本的世界第二经济大国地位被中国取代而形成。因新冠大流行瘟疫而被推迟到2021年举办的东京奥运会，也可被解读为一个加强国家实力的项目。由于他确保福岛核电站得到控制，安倍晋三亲自帮助将奥运会带到了日本。

但很多外交政策项目止步不前，特别是与俄罗斯签订和平条约和澄清被绑架到朝鲜的日本人命运的外交努力未能结果。

安倍晋三执政时间创纪录归因于两大要素：其一，日本经济经历了数年繁荣；其二，反对派政党始终处于弱势。

政治家王朝后代

从2009年至2012年，首次由自民党之外的其它政党自1955年以来"长期"执政，因其政治家们缺乏经验，加上2011年的核电站灾难和海啸灾难，这些年，日本国情一直混乱。鉴于此，选民们不敢再做实验，转而支持安倍，甚至各种腐败丑闻也不能改变这一点。德国日本问题专家马斯洛夫（Sebastian Maslow）认为，实现某种政治稳定可被视为安倍晋三的主要政绩，经历了多年内部权争和众多财务丑闻，安倍晋三恢复了自民党的地位，使其重新适于执政。

安倍晋三不善演讲，亦非知识分子。他能登上权力顶峰与他是在日政界有很深渊源的富裕家庭后嗣有关。他的曾叔父佐藤荣作、祖父岸信介都当过首相，父亲信太郎官拜外相。由此背景者，责无旁贷。

东京上智大学的德国历史学家萨勒（Sven Saaler ）认为，安倍晋三职业生涯的决定性因素是历史修正主义。他引证了大多数学校教科书中对日本战时历史的粉饰以及重新引入伦理课的突出例子。日前，安倍晋三在一次选举集会上遭暗杀去世，享年67岁。

安倍晋三的政治生涯 演說时遭槍擊 2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

安倍晋三的政治生涯 搶救後宣告不治 根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



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