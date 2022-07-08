安倍晋三：备受争议的改革者

他掌舵日本近8年，时间之长，超过该岛国的其他任何政治家。然而，最终，他未能实现他毕生努力的宪法改革。
（德国之声中文网）即使在他生前，对安倍晋三的评价也大相径庭。在批评者眼里，安倍代表了沙文主义的和往后看的日本，因为，作为首相的他为日本对第二次世界大战在亚洲的责任划上了句号。2015年，二战结束70周年之际，他虽重申了此前对日本在"战争期间的行为 "的悔意，但未再次道歉。他有关建立一个 "强大而繁荣的日本"的承诺让人想起19世纪下半叶明治时代 "富国强兵 "的帝国主义箴言。他欲修改他认为是美国在1946年强加给日本的和平主义宪法，以利于建立一个更强大的国家。然而，他未能实现这一终生改革梦想。
善意者则视他是一个务实的改革家，认为，他增强了日本经济以及与美国的盟友关系，如他自己所言，"使日本永远不会沦为一个二等国家"。安倍和日本央行一起，推行超宽松货币政策和高额政府开支，并与欧盟和环太平洋国家缔结了重要的贸易协定。在他任期内，日本对外籍劳工、投资人和游客的开放程度空前。但他回避了痛苦的结构性改革。不过，至少在他治下的日本证明，一个高度发达的经济体能在人口萎缩条件下实现增长。
安倍晋三的一个重要遗产可能是使日本与亚洲更加紧密。这位政治家提出了 "自由开放的印太 "愿景，提高了亚洲诸国对中国霸权主义野心的认识，并通过积极投资活动强化了日本与该地区的经济联系。
安倍晋三2020年卸职。日本智库--亚太研究所所长船桥洋一（Yoichi Funabashi）当时指出，"印度和东南亚欢迎一个更加自信的、有影响力的积极主动和稳定的地区强国。" 中美之间的历史性权争在他任期内明显升级，迫使安倍晋三在这两个超级大国之间走钢丝。通过扩大对日本宪法的解释，他既成功扩大了与美国的安全联盟，又避免了同中国这个日本最重要经济伙伴的贸易受损。
从当代历史学家角度看，安倍是代表了日本精英阶层新共识的第一位首相，根据这一新共识，日本须长期确保其全球政治分量。此共识因国际金融危机后日本的世界第二经济大国地位被中国取代而形成。因新冠大流行瘟疫而被推迟到2021年举办的东京奥运会，也可被解读为一个加强国家实力的项目。由于他确保福岛核电站得到控制，安倍晋三亲自帮助将奥运会带到了日本。
但很多外交政策项目止步不前，特别是与俄罗斯签订和平条约和澄清被绑架到朝鲜的日本人命运的外交努力未能结果。
安倍晋三执政时间创纪录归因于两大要素：其一，日本经济经历了数年繁荣；其二，反对派政党始终处于弱势。
从2009年至2012年，首次由自民党之外的其它政党自1955年以来"长期"执政，因其政治家们缺乏经验，加上2011年的核电站灾难和海啸灾难，这些年，日本国情一直混乱。鉴于此，选民们不敢再做实验，转而支持安倍，甚至各种腐败丑闻也不能改变这一点。德国日本问题专家马斯洛夫（Sebastian Maslow）认为，实现某种政治稳定可被视为安倍晋三的主要政绩，经历了多年内部权争和众多财务丑闻，安倍晋三恢复了自民党的地位，使其重新适于执政。
安倍晋三不善演讲，亦非知识分子。他能登上权力顶峰与他是在日政界有很深渊源的富裕家庭后嗣有关。他的曾叔父佐藤荣作、祖父岸信介都当过首相，父亲信太郎官拜外相。由此背景者，责无旁贷。
东京上智大学的德国历史学家萨勒（Sven Saaler ）认为，安倍晋三职业生涯的决定性因素是历史修正主义。他引证了大多数学校教科书中对日本战时历史的粉饰以及重新引入伦理课的突出例子。日前，安倍晋三在一次选举集会上遭暗杀去世，享年67岁。
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安倍晉三8日遭到男子開兩槍，送醫后不治身亡。他擔任日本首相期間，積極修補與中國關係，卸任首相後，則因多次發表挺台灣的言論而引發北京批評。他過去在兩岸關係上的態度為何？德國之聲回顧安倍的對華政策。
日本前首相安倍晋三在奈良遇刺身亡后的次日，他的遗体已经被送回东京，葬礼将于下周二举行。各国领导人纷纷表示哀悼。与此同时，对刺杀事件的调查也在进行中，一名41岁的男子已经承认了枪击行为，但自称犯罪动机与政治无关。