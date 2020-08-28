（德国之声中文网）日本首相安倍晋三周五（28日）在记者会上宣布，因溃疡性大肠炎恶化，担心病情影响政治判断，已决定辞任首相职务，将留任至自民党选出继任人为止。

他的任期原订將於明年9月屆滿，他为未能完全任期向国民致歉，又为任内未能解决朝鲜诱拐日本人、修憲等问题感到遗憾，「志向未酬就放弃职务如断肠之痛」。

他透露，6月接受例行检查时，发现溃疡性大肠炎有复发迹象，上月起感到疲劳及失去动力，到本月初确认复发，并启用新药，情况不容乐观。

共同社此前引述自民党成员报导，安倍当天在党内会议上说：「溃疡性大肠炎复发，需要接受一段时间的持续治疗。不能像以前执政时一样突然辞职给大家添麻烦，所以作出决断。」

这是安倍第二次因为健康理由请辞。他2006年首度拜相，执政约一年就因溃疡性大肠炎恶化仓促下台，辞职第二天住进庆应大学医院。

65岁的安倍晋三不久前刚打破其外叔公丶前首相佐藤荣作（Eisaku Sato）记录，成为日本史上连续在位最久首相。

过劳可致病情恶化

但他本月连续两周到庆应大学医院，曾进行连续7个半小时的身体检查。日本《Flash》周刊月初报导，安倍7月6日曾在官邸办公室吐血。官房长官菅义伟多次出面否认，指首相健康状况「完全没问题」，但未能化解公众疑虑。

安倍近半年因应付新冠疫情而连续工作，其亲信丶日本前经济大臣甘利明（Akira Amari）接受电视台访问时坦言担心他过劳。

他早在17岁罹患溃疡性大肠炎，一直未能完全痊愈。饮食丶作息不当或压力太大，都可导致病情反覆，甚至演变为癌症。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



李澄欣/杨威廉（综合报导）

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