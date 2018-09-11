安倍晋三会晤习近平 谈妥领导人互访

(德国之声中文网) 安倍晋三首相在符拉迪沃斯托克(海参崴)发表演讲时说："我有意在今年内访问中国。今年，日中两国迎来了《日中和平友好条约》签署40周年纪念。……而在我访问中国之后，我也十分希望能够邀请习近平主席访问日本。"在发表演讲前，安倍晋三刚刚与习近平在东方经济论坛的间歇举行了单独会晤，并就双方互访一事达成了一致。日本首相还表示，通过高层互访，日中关系有望上升到一个新高度。

目前，日本媒体普遍猜测，安倍晋三的访华将安排在10月23日前后进行。1978年10月23日，两国正式签署了《和平友好条约》。

习近平：日中关系回到正轨

在过去几年里，安倍晋三和习近平已经多次利用国际会议的契机进行会晤。但是，自2011年后，由于领土争端、二战历史等问题，两国领导人的互访被停滞。不过，随着朝核危机的不断升级，两国关系又重新缓和。此外，日本商界也希望能够改善双边关系，在美国威胁发动贸易战的背景下提振贸易。

安倍在普京陪同下参观马自达和俄汽车公司Sollers在海参威的合资工厂

而此次在海参崴，安倍晋三高度赞扬了与习近平的会晤，表示双方就日中关系以及共同面临的诸多问题进行了"意义重大的谈话"，其中包括朝核问题。日本外务省一发言人则对外界表示，安倍晋三与习近平就"改善双边关系的决心以及在所有领域推动进步"交换了看法。

中国外交部则在一份新闻通稿中透露，习近平在会晤安倍晋三时表示，中日关系"正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。"" 新形势下，我们要继续相向而行，保持改善向好势头，推动中日关系稳中有进，得到新的更大发展。"

在海参崴东方经济论坛期间，两国官员还讨论了私营企业在第三国的合作事宜。中国方面十分期待日本企业也能参与到"一带一路"项目中，在非洲、欧亚大陆投资建设众多基础设施项目。

文山/李鱼(法新社、路透社)