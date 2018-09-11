安倍晋三会晤习近平 谈妥领导人互访

正在俄罗斯远东城市海参崴参加东方经济论坛的日本首相安倍晋三表示，他计划在今年内访问中国，这也将是2011年以来首次有日本首相访华。外界认为，中日双边关系正在回暖。
(德国之声中文网) 安倍晋三首相在符拉迪沃斯托克(海参崴)发表演讲时说："我有意在今年内访问中国。今年，日中两国迎来了《日中和平友好条约》签署40周年纪念。……而在我访问中国之后，我也十分希望能够邀请习近平主席访问日本。"在发表演讲前，安倍晋三刚刚与习近平在东方经济论坛的间歇举行了单独会晤，并就双方互访一事达成了一致。日本首相还表示，通过高层互访，日中关系有望上升到一个新高度。
目前，日本媒体普遍猜测，安倍晋三的访华将安排在10月23日前后进行。1978年10月23日，两国正式签署了《和平友好条约》。
习近平：日中关系回到正轨
在过去几年里，安倍晋三和习近平已经多次利用国际会议的契机进行会晤。但是，自2011年后，由于领土争端、二战历史等问题，两国领导人的互访被停滞。不过，随着朝核危机的不断升级，两国关系又重新缓和。此外，日本商界也希望能够改善双边关系，在美国威胁发动贸易战的背景下提振贸易。
而此次在海参崴，安倍晋三高度赞扬了与习近平的会晤，表示双方就日中关系以及共同面临的诸多问题进行了"意义重大的谈话"，其中包括朝核问题。日本外务省一发言人则对外界表示，安倍晋三与习近平就"改善双边关系的决心以及在所有领域推动进步"交换了看法。
中国外交部则在一份新闻通稿中透露，习近平在会晤安倍晋三时表示，中日关系"正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。"" 新形势下，我们要继续相向而行，保持改善向好势头，推动中日关系稳中有进，得到新的更大发展。"
在海参崴东方经济论坛期间，两国官员还讨论了私营企业在第三国的合作事宜。中国方面十分期待日本企业也能参与到"一带一路"项目中，在非洲、欧亚大陆投资建设众多基础设施项目。
文山/李鱼(法新社、路透社)
中国外长王毅结束三天访日行程。日媒指，日本对华政策路线走向“融和”，以争取中日更大合作空间。在重头戏——日本首相安倍晋三与王毅的会谈上，双方期望中日关系回暖，提出在朝鲜核威胁、贸易战以至东海主权争议的共同愿望。 (17.04.2018)