 安倍晋三:不能让在香港发生的情况发生在台湾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2021

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安倍晋三:不能让在香港发生的情况发生在台湾

日本前首相安倍晋三在参加“美日台国会议员战略论坛”时表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。中国外交部发言人赵立坚回应称“自说自话”。

安倍要求中国大陆承认台湾以观察员身份加入世界卫生组织（WHO）。他呼吁美国和台湾加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

安倍要求中国大陆承认台湾以观察员身份加入世界卫生组织（WHO）。他呼吁美国和台湾加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

（德国之声中文网）据日本共同社报道，本周四（7月29日）日本跨党派议员联盟“日华议员恳谈会”与美国参众两院议员和台湾立法委员首次举行线上战略对话——“美日台国会议员战略论坛”。

报道称，议员联盟顾问、前首相安倍晋三对加强向台湾海峡施压的中国大陆军扩表示关切。安倍表示，考虑到中国大陆在香港加强管制，“不能让在香港发生的情况发生在台湾”。

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日本内阁会议13日發布的《2021年版防卫白皮书》中，首次明载「台湾稳定」对日本的重要性。同一天，日本外务省也宣布将第三次捐赠疫苗给台湾，显示台日关係持续在各领域加强的趋势。

日本政府官员几次称乎台湾为「国家」，虽然事后皆有澄清，但与台湾实际上越来越友好的行动已经引起北京不满。

7月19日，一架美军C130民用型军机降落桃园机场。这也是过去两个月内第三架抵台的美国军机。环球时报总编胡锡进20日表示，“大陆该警告的全警告了，要说的话也都说了，接下来的就是行动了”。

安倍还在发言时表示，他于2016年提出“自由且开放的印度太平洋”构想，提示了印太这个新的地政学概念，以印太海洋为主，人员、物品进行交流，让这区域人民生活变富裕。海洋一定要自由开放，能作为担保的就是国际法，有相同理念的国家应好好地加以维护。

安倍还要求中国大陆承认台湾以观察员身份加入世界卫生组织（WHO）。他呼吁美国和台湾加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。

日本派出议联会长、自民党出身的前国家公安委员长古屋圭司，美国和台湾分别派前驻日大使、参议员哈格蒂和立法院长游锡堃等人出席了这场对话。

台湾外交部当天发表的新闻稿指出，“这个论坛对强化台美日三边及提升台日双边关系都具有重要且深刻的历史及战略意义。台湾政府由衷感谢三方重量级国会议员同声支持理念相近国家，持续合作深化民主同盟友好关系，及呼吁各界为维护印太区域的和平稳定贡献心力”。

中国外交部发言人赵立坚29日新闻例会上回应有关美日台立法委员战略对话的提问时评价说，相关三方的对话“可以说是自说自话。无论形式还是内容，都是负面的、错误的，事实上也是老调重弹、无人问津”。他强调台湾是中国领土的一部分。“任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力”。

他还表示，美日两国都“有责任、有义务恪守同中国之间的有关双边政治文件原则及就台湾问题向中方所作的郑重承诺， 停止向‘台独’势力发出错误信号”。

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