安倍晋三三选连任 中日关系会出现一池春水？

（德国之声中文网）安倍晋三在20日顺利在自由民主党总裁选战中，击败对手石破茂，未来预计将执政到2021年。在胜选记者会上，安倍强调内政上，经济的复甦有其必要性，但是在外交上，他也会持续突破。特别他也提到即将到来的中日高峰会，还有期待与朝鲜领导人金正恩会面等，安倍说：「要做从地球仪上方俯瞰的大格局外交」。

对于进入长期政权的安倍晋三，30多年经验的前西日本新闻资深政治记者，并在多个政论节目上担任评论员的铃木哲夫对德国之声表示：「安倍一直以来对于自己的外交充满自信，但是对内有自信，对外的表现，还是受到大国箝制」。

好比在美国方面，特朗普上任后，往日紧密的美日关系出现更大变数，不仅对日本出口的各项商品欲调高关税，过往的TPP协议也被特朗普给搁置。虽然23日安倍要前往美国与特朗普展开高峰会谈，但是能有多少转寰，他认为恐怕仍是有限。

转到俄罗斯方面，虽然安倍日前前往海参威参加东方经济论坛，对于经贸合作是有共识，但是日俄两国有着「北方四岛」等领土议题，俄国总统普丁更是顺势抛出「和平协议」议题想解决领土争议，让日官方大表讶异称：「先解决领土问题再说」。

也因此，铃木哲夫判断，中国是日本在外交上的「突破口」，因为美俄两方都有经济利益与领土冲突等问题。中日间只要不刻意碰触历史恩怨与台湾问题，基本上都可以顺利合作。

中日外交是关键

对于安倍当选自民党总裁，中国外交部同样正面看待，发言人耿爽在例行记者会上表示欢迎外，并称中方期待安倍内阁会「继续重视中日关係，推动两国关係不断改善、发展」。

其中，日前中方已对安倍晋三发出访华邀请，在中日友好条约缔结满40週年之际，中日关係似乎进入春暖花开时刻。在日前的东方经济论坛上，习近平与安倍晋三见面，都难得展现出笑容，与先前比较，双方姿态都更软些。

铃木哲夫认为，安倍晋三任内最想解决无非两项「朝鲜问题」，一是朝鲜特务绑架日本人的问题、再来是朝鲜无核化的问题。这两项问题，纵使由军事力强大的美国，还是近来频频对朝鲜友善的韩国来做，都是相当困难。

然而，就在中日友好条约40週年的时间点上，安倍顺利连任自民党总裁，也能以首相身份跟习近平就此两问题提出交涉。加上日本在经济层面上不断跟中方合作，中方欢迎日本投资，而日本则可以在政治面上对中方握住更多交涉筹码。

安倍晋三在胜选记者会也曾言，希望透过机会，能够与朝鲜领导人金正恩会面，而铃木哲夫也分析，如果要达成这样的目标，那在10月的中日高峰会上，就必须透过与习近平协商来确认是否有机会让中方「传话」。

宪法修正影响中日？

顺利连任后，外界更为关注的，则是安倍晋三是否会趁势在明年推动宪法第九条的修正桉，赋予自卫队更多权力。宪法修正与否，也会影响周边东亚国家的态度，更有专家指出，修宪或许会违背日本战后「和平主义」国家的初衷。

耿爽则是在例行记者会上称：「由于历史原因，日方在这个（修宪）问题上的举动一直受到国际社会的关注，我们希望日本能够恪守自己的诺言，能够吸取历史教训，坚持走和平发展道路」。

「中日关係奥妙之处，在于经济上面一直都很有共识，但是在安保问题上却一直是对立的」，铃木哲夫表示，安倍应该很希望能够跟习近平当面交涉「一起解决问题」。虽然是否会顺利仍待观察，但无疑对中国的外交，是在对美俄两国陷入僵局之际，安倍展现外交自信最好的机会。

因此他大胆判断，中日关係这几年都会朝着更好的方向来走。而相对来说，台湾问题中日只要有「默契」，日本也尊重台湾独立自主性，并保持过去既往的友谊即可。

后安倍时期佈局

然而就在安倍当选后，也意味着安倍晋三执政的「倒数计时」即将开始，未来在三年内，安倍如果在修宪上没有获得进展，很有可能会让目前庞大的议员支持优势出现鬆动。

铃木哲夫认为，修宪需要参众两院三分之二席次同意，但是向来与自民党往来密切的执政联盟成员公明党，是和平反战的政党，能否获得全数支持很难说。一但因为席次未到而修宪失败，「修宪失败下的外交」将会让自民党加速党内新旧交替的步调。

就他目前所判断，被视为有力的「安倍后继者」就是现任外相河野太郎与这次选举失利的石破茂。石破茂一向视促进中日缔结邦交的前首相田中角荣为恩师，过去也曾多次访华，因此在党内普遍被视为是「知华派」。

而现任外相的河野太郎，父亲河野洋平更是中国知名的「知华派」，过去曾发表「河野谈话」向慰安妇与日军二战行为致歉。可以预见的是，「后安倍时期」中日的关係也许会更加稳定，然而，这也要视美俄中日四国间，是否彼此利益能互相权衡。「但是现在，我更感觉安倍晋三想创造中日关係双赢的态势」，铃木哲夫说。



