安倍晉三遇刺：任內修補對華關係 卸任後高調挺台

（德國之聲中文網）日本前首相安倍晉三週五（7月8日）遇刺身亡。這起事件引起兩岸高度關注，因為安倍即使卸任首相，仍對日本政壇保有影響力。

中日過去因歷史歧見及島嶼主權議題，雙方關係一直忽冷忽熱。曾當過兩任日本首相的安倍晉三，任期間積極出訪，並修補與中國的關係。對中日兩國而言，因為雙方在釣魚島（日本稱尖閣諸島）主權爭議以及二戰遺留的歷史問題上有許多爭議，兩國關係十分微妙。

安倍晉三2006年首度拜相，成為日本戰後最年輕的首相。剛上任時積極發展與鄰國關係。

為了改善在前首相小泉時期因參拜靖國神社引發的外交問題，在首次外訪時，安倍選擇中國而非美國。他在當時的訪問被稱為「破冰之旅」。中日兩國均希望結束小泉時代中日關係的冰封狀況。但是，安倍執政約一年後，因爭議不斷，且有多名閣員因醜聞及失言而以健康為由辭職。

安倍卸任後，2009年當選眾議員，隔年2010年率領多名的國會議員訪問台灣，並和台灣前總統李登輝、時任總統馬英九和時任民進黨主席蔡英文會晤。

2012年，安倍率領自民黨重返執政，成為日本政治史上首位得以二度擔任首相的政治人物。在他的第二個任期間，中日關係因為釣魚島主權歸屬問題交惡，但仍與中國保持一定關係，亦曾訪問北京並與中國國家主席習近平見面。

安倍晋三的政治生涯 演說时遭槍擊 2022年7月8日上午，安倍晉三在奈良進行參議院選舉助選演說時，遭槍擊倒地。

安倍晋三的政治生涯 搶救後宣告不治 根據日媒報導，安倍送醫當下，仍有意識與呼吸，經搶救後宣告不治。警方指出，嫌犯以霰彈槍從背後擊安倍晉三左胸，目前已遭逮捕，全案調查中。

安倍晋三的政治生涯 首度任首相 2006年，安倍晋三成为日本战后最年轻的首相，时年52岁。不过，仅一年后，他便宣布辞职，理由是溃疡性结肠炎带来的频繁如厕等问题给工作带来诸多不便。安倍晋三出身于政治世家。图为2007年安倍晋三任内，和服选美冠军拜访首相府。

安倍晋三的政治生涯 再登首相宝座 2012年，日本经历了三年的左翼民主党执政后，公众感到失望。此前，安倍晋三所在的自民党在该国几乎连续执政半个多世纪。2012年9月，安倍晋三当选自民党总裁，并于12月在大选中获胜再度出任首相。

安倍晋三的政治生涯 视察福岛 安倍晋三得以再度掌权的原因，也包括民主党未能妥善处理2011年福岛核泄漏事件。当年，一场9级地震引发严重海啸，福岛核设施出现核熔毁。图为2012年12月就任首相后，安倍晋三与东京电力公司总裁在一辆巴士车上视察福岛1号和2号反应堆。

安倍晋三的政治生涯 安倍经济学 安倍晋三重返权力顶峰，承诺复苏日本经济，实施“安倍经济学”，即货币宽松政策、扩大政府开支等，推动证券市场繁荣，提高企业利润空间。

安倍晋三的政治生涯 修宪争议 安倍致力于修改和平宪法。2015年，他推动通过了新安保法，引发国内外争议。根据该法，日本除直接遭遇武力攻击时的自卫、还击外，还将在同盟国遭遇武力攻击时，可能协助他国动武。图为2006年安倍视察海军自卫队。

安倍晋三的政治生涯 对朝强硬 安倍晋三对朝鲜持强硬立场。2017年，朝鲜发射两枚飞越日本上空的导弹后，安倍晋三作出严厉谴责。有分析认为，朝鲜的挑衅行为有助于增加安倍的公众支持度。

安倍晋三的政治生涯 共同爱好 安倍晋三2017年9月宣布提前大选。当时有分析认为，他押注选民将团结一致，支持他与美国总统特朗普结盟对抗朝鲜。图为安倍晋三访美期间与特朗普打了一场高尔夫。安倍在大选中胜出连任，并于2019年11月20日成为日本在位时间最长的首相。

安倍晋三的政治生涯 因病下台 2020年7月，安倍晋三打破了其外叔公、前首相佐藤荣作的记录，成为日本史上连续在位时间最长的首相。不过很快就传出安倍健康亮红灯的消息。此外，自新冠疫情爆发以来，安倍也饱受日本国内舆论批评，其内阁支持率下滑。安倍在2020年8月28日宣布，因健康原因辞去日本首相职务。这是他继2007年后第二次因病辞职。



中日關係冷熱

專注研究中日關係、中國清華大學國際關係學系教授劉江永曾向德國之聲表示，安倍晉三從2012年再度當選日本首相後開始對中國正式的「安倍外交」，他其實有機會推進對華關係的改善，但是在其執政不久後不久便發生了兩件對中日關係產生負面影響的事情。

劉江永指出，這兩件事分別是他延續了前任野田佳彥內閣主張購買釣魚島（日本稱尖閣諸島）的態度，另外，則是他在執政一年後親自參拜靖國神社，導致中日關係進一步惡化。2014年亞太經合組織峰會期間，習近平與安倍晉三見面握手時，兩人表情冷若冰霜。

2015年安倍與時任韓國總統朴槿惠及中國國務院總理李克強，舉行當時已中斷三年的中日韓領導人會議。

中日關係專家劉江永分析稱：「從2015年到2018年期間，安倍根據美中關係的調整，同時平衡國內利益，企圖通過高層互訪引領帶動兩國關係的改善。」台灣輔仁大學日文系特聘教授何思慎則向德國之聲提出類似觀察，他指出，安倍從2013年至2017年都試圖著要改善中日關係，並稱他是「日本歷代出訪行程最多的首相」。

不過中日政治關係仍處於冰凍狀態，雙方因東海島嶼爭端、二戰歷史解讀、東亞地區主導地位競爭產生分歧。中國前總理溫家寶2010年訪日後，中國領導人7年未踏上日本國土。

一直到2018年4月，中日恢復舉行中斷了近8年的中日高層經濟對話，同年10月，中國總理李克強訪問日本，出席中日韓首腦會議。日本首相安倍晉三也在同一個月訪問北京。

2016年美國時任總統特朗普上任後，安倍與特朗普保持良好關係，是首位與特朗普見面的外國領袖。隔年中日邦交正常化45周年之際，安倍與李克強互致賀電，是10年來首次。

不過，特朗普上任後，中美關係惡化也影響了日中關係。之後新冠疫情爆發後，拜登上任後，美日關係繼續持續惡化，安倍雖試圖維持兩國外交關係，但難度倍增，安倍曾在2020年的一場記者會上表示，儘管（美中關係）緊張升溫，日本都會維持與兩個國家的關係。

劉江永認為，2018年以來，中日關係分別受到國際因素、新冠疫情和安倍對華政策的影響，尤其隨著中美關係的惡化，中日關係也出下滑。65歲的安倍晉三2020年8月因健康因素，辭任首相職務，他是日本史上連續在位最久的首相。

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華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）2020年8月發表名為《日本對華政策的轉變》（Japan's China Policy in Flux）一文，作者帕梅拉‧甘迺迪（Pamela Kennedy）認為，在安倍執政期間，日中關係出現了緩慢但顯著的改善。但是，甘迺迪指出，今（2020年）夏，兩國之間再度出現有關領土和價值觀等問題的爭端，迫使日本重新澄清其對華政策。

卸任後高調挺台

出生於政治世家的安倍晉三，外祖父岸信介及外叔公都曾擔任內閣總理大臣。安倍的父親則曾擔任前首相中曾根康弘的外務大臣，母親則是前日本首相岸信介的女兒，他的弟弟岸信夫則是現任防衛大臣。

日本專家何思慎和劉江永兩人都指出，安倍家族跟台灣關係深厚。台灣前總統李登輝去世之後，安倍派出前首相率團赴台灣弔唁，劉江永稱之「在世界上也是絕無僅有」。

他向德國之聲說：「日本作為曾經殖民統治台灣50年的老殖民主義者，在這個問題上，它既有台灣的歷史情節，也反應出它對歷史的反省是否真誠，以及是否嚴格遵守『一個中國』的政策。」

安倍曾透露希望到台灣祭拜李登輝，他去年接受日本《產經新聞》專訪表示，世上沒有像李前總統那樣為日本著想的領導人，只要情況允許，想來台灣祭拜。台灣媒體8日報導稱，安倍曾傳出可能在今年7月底，前總統李登輝逝世兩周年之際訪問台。

此外，安倍在卸任後，多次發表挺台灣的言論，引發北京不滿。2021年12月，安倍在一場論壇上稱，若中國對台灣武力侵犯，無論在地理或空間上，對日本國土都是重大危險，日本無法容許，「台灣有事」等同於「日本有事」，也等同於「日美同盟有事」。

當時，對於安倍此番發言，中國外交部發言人汪文斌指其「公然在台灣問題上胡言亂語、指手畫腳，妄議中國內政」。當天晚上，中國外交部部長助理華春瑩緊急召見日本駐中國大使垂秀夫抗議。

不過，在同月舉辦的再另一場論壇——「2021台美日三邊印太安全對話」中，他則呼籲台灣應「崛起」，「將民主傳播到全世界」，並強調：「當台灣及其民主受到威脅時，對所有人來說都是嚴峻的挑戰，而對日本更是如此。」

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「挺台」真心話？

對於安倍卸任後積極發表友台言論，日文系教授何思慎認為，身為眾議員的安倍晉三並不等於安倍首相，因此作為議員，比起身為首相時更有更多的論述空間，但這並不代表安倍「親台反中」。

何思慎對德國之聲說，不管身為議員或首相，安倍的思考都是基於日本國家利益的追求，因此他關心台海情勢，並不意味「親台反中」或親美態度，這只是他「作為眾議員在論述區域域安全上，有更多空間」。

不過，何思慎也指出，在日本311地震後，台灣給予日本很大援助，的確大幅拉近了台日關係。2021年6月，安倍曾表示：「台灣對日本來說是重要的老朋友，提供疫苗理所當然；況且台灣過去不僅在311大地震慷慨解囊，也曾在疫情期間捐贈日本大量口罩，日本絕不可忘記。」

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