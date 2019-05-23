安倍接待特朗普：面子给足 利益算尽

（德国之声中文网）为了让特朗普不虚此行，日本政府在准备工作中充分展现其才智。抵达日本后，特朗普将观赏已经进行了两周的相扑大赛的最后一场比赛。在看台上的最佳席位，72岁的特朗普将舒舒服服地坐在椅子上，而不是日本传统的坐枕。比赛结束后，特朗普将向获胜者颁发奖杯。该奖杯特地为纪念美日友谊而量身定做，并且被非正式地命名为"特朗普杯"。

特朗普此番访问的高潮将出现在星期一，那就是和日本新天皇德仁会晤。特朗普将成为会晤这位新天皇的首位外国来宾。

天皇夫妇也将在当天晚上举行国宴招待特朗普。 德仁天皇刚于5月1日从父亲明仁天皇手中接过皇位，并将邀请世界各国元首参加10月22日举行的加冕仪式。届时，特朗普就不用排队等候第一次见天皇了。

反对新天皇招待特朗普的民众

利用特朗普的自恋

凭借这些特别的、高规格的招待，安倍首相希望赢得特朗普总统的好感，从而加强东京与华盛顿之间的联盟。不同于欧洲政客，安倍期待和特朗普建立密切的个人关系，以安抚特朗普对日本安保和贸易关系的一些不满。

安倍的策略就是努力满足特朗普的自恋。此次访问行程的最后一个节目就是一个例子。

下周二，安倍将陪同特朗普前往美国海军基地横须贺，检阅日本两艘"出云号"级直升机航母之一。日本计划将这两艘航母升级为隐形轰炸机航母，正在从美国制造商订购大量飞机。

安倍希望以此提示特朗普，日本是美国军事装备的大买家。通过这些昂贵的买卖，日本可以减少与美国的贸易逆差，作为对特朗普要求"公平和互惠"贸易的回应，以减少在双方贸易谈判中的压力。

"尽可能少做让步"

东京大学的政治学者马斯洛（Sebastian Maslow）接受德国之声采访时说，"日本的目标是在贸易谈判中尽可能少做让步。"

看起来日本的战术奏效了。在美国首席贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）与日本经济部长茂木敏冲4月的会谈中，议题被限定在汽车和农产品之内，搁置了汽车进口配额和货币方面的争议。

安倍有自己的算盘

美中贸易战打得如火如荼，而安倍希望特朗普不要给日本太多压力，让其加入战列助阵。

中国是日本最重要的贸易伙伴，也是许多日本公司的重要市场。安倍希望能够在美中贸易战中保持独立。

就算特朗普向日本施压，要求支持美国对抗中国，日本对于建立"铁幕"、阻断中国技术与世界的联系也兴趣不大，因为这不符合日本的利益。

"特朗普需要在贸易冲突中把日本拉到自己这一边，以增加对北京谈判的筹码，"马斯洛分析说。但要做到这一点，特朗普必须首先减轻对东京的压力。