 安倍：“我从来没说我没有这样做” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2019

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时政风云

安倍：“我从来没说我没有这样做”

本周一，日本首相安倍晋三拒绝评价有关他提名美国总统特朗普获得诺贝尔和平奖的消息。尽管如此，安倍也强调，他并没有否认这一消息。

USA Treffen Präsident Trump und Shinzo Abe (picture-alliance/AP Images/Y. Okunishi)

特朗普式握手，安倍习惯吗？

（德国之声中文网）上周五（2月15日）美国总统特朗普声称，日本首相安倍晋三提名他获得本年度诺贝尔和平奖。他还说，安倍寄给他这封提名信的复印件。此消息一出，日本国内批评声此起彼伏。

本周一，安倍在日本众院预算委员会上，就美国总统特朗普透露被自己推荐获得诺贝尔和平奖一事表示，"过去50年间，诺贝尔奖委员会从未公布和平奖推荐者和被推荐者。所以我不会对此置评"。

但是无论首相本人还是首相发言人都没有否认特朗普对外公布的这一消息。

日本国民民主党议员玉木雄一郎询问推荐一事是否属实，安倍回答说："我从来没说我没有这样做。"

玉木雄一郎在Twitter上写道，目前日本同朝鲜之间在一系列问题上缺乏进展，在这种情况下他担心提名一事可能会向朝鲜以及国际社会传递一个错误信息。

日本内阁官房长官菅义伟同样也拒绝置评安倍提名特朗普获得诺贝尔和平奖的新闻。

Argentinien G20 Gipfel in Buenos Aires l Gruppenfoto (Getty Images/AFP/S. Loeb)

安倍的表情亮了：布伊诺斯艾利斯的G20“全家福”

日本《朝日新闻》周日援引日本政府不具名人士消息称，在美国政府的要求下，安倍寄送了推荐特朗普获诺贝尔和平奖的信函。

上周五，特朗普声称安倍提名他获得本年度诺贝尔和平奖，推荐理由为高度评价特朗普与朝鲜协商谈判缓和半岛紧张局势做出的努力。

特朗普还说，安倍寄给他"最为精美的长达5页纸的推荐信"的复印件。

特朗普当时在白宫举行的一场新闻会上说："他（安倍）说：我代表日本充满敬意地提名了你。我请求他们将诺贝尔和平奖授予你。"

特朗普计划同朝鲜最高领导人金正恩于本月27日在越南首都河内举行第二次会晤。

洪沙/叶宣 （德新社、美联社）

 

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