安倍：愿同金正恩面对面

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三表示，愿意"摒弃旧格局，走向新的开端"，同朝鲜领导人金正恩举行会晤。

安倍周二（9月25日）在纽约联合国大会一般性辩论上发表讲话时称，与金正恩的任何会晤都应以解决被朝鲜绑架的日本人质问题为核心。

"为解决人质问题，我也愿意打破与朝鲜间互不信任的藩篱，迈向新的开端，面对面地与金正恩主席会晤"，安倍在联大发言中说。

安倍强调， 目前尚没有日朝峰会的任何具体的计划，但表示，讨论被绑架日本人质问题将是任何与平壤会谈的首要议题之一。他说："朝鲜现在到了一个十字路口，就看它能不能抓住这个机会。"

对朝立场转变

安倍此番讲话标志了他一贯对朝立场的明显转变，他此前对平壤的强硬态度使他在日本国内赢得了民意支持。

在去年的联大讲话中，安倍曾警告称，同朝鲜进行外交谈判之窗正在被关上。

在今年6月美国总统特朗普在新加坡与金正恩举行历史性峰会后，有关日朝领导人峰会的猜测浮出水面。据报道，金正恩告诉特朗普，他对与安倍对话持开放态度。

朝鲜劫持日本人质，对许多日本人来说是一个容易让人情绪激动的话题。在1970和1980年代，许多日本人被劫持到朝鲜，在那里训练朝鲜间谍掌握日本语言和文化。

日本前首相小泉纯一郎2002年和2004年分别前往朝鲜，试图改善与金正恩的父亲金正日的关系。当时朝鲜方面告诉小泉，仍在朝鲜的日本人质都已去世。但受害人质的家人以及活动人士拒绝接受平壤对此事的态度。

为了促成峰会，朝鲜方面或许也将敦促日本做出让步，包括为日本在1910年到1945年间对朝鲜的殖民统治道歉。