 安倍國葬惹議 日本辯論擴軍議題 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2022

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安倍國葬惹議 日本辯論擴軍議題

日本內閣22日決定將為遇刺身亡的前首相安倍近三舉行國葬，但在野黨和市民團體抨擊此舉缺乏法律依據，同時也不尊重反對者聲音。為何安倍的國葬問題牽動著中日關係、日韓關係和日本國內的政治局勢？

搭載安倍晉三遺體的靈車，7月12日在東京增上寺

搭載安倍晉三遺體的靈車，7月12日在東京增上寺

（德國之聲中文網）日本政府在週五（7月22日）上午在內閣會議上決定，將為日前在奈良街頭演說時遭槍擊身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，並訂於9月27日在東京北之丸公園的日本武道館舉行。這是1967年的前日本首相吉田茂去世以來，再次為前首相舉行國葬，為戰後第二例。

日本《共同社》22日報導，葬禮的名稱考慮採用「已故安倍晉三國葬儀式」，葬儀委員長由現任首相岸田文雄擔任，費用全額從國家經費中撥付。日本政府已在內閣府設置準備室，將全面啟動準備工作。過去日本前首相的葬禮近年來，多採用「內閣和自民黨聯合葬禮」。針對日本政府採取的罕見措施，日本國內有反對和說明不充分的呼聲。

安倍國葬地點日本武道館完成於1964年，原本是為第一次的東京奧林匹克運動會而建，後來成為舉辦運動賽事和演唱會的熱門場館。每年8月15日紀念第二次世界大戰「終戰日」的活動也都在此舉行。

岸田文雄7月14日在記者會上表達了為安倍舉行國葬的方針，理由是其8年8個月的在任時間在日本憲政史上最長，以及國際社會的高度評價。有關法律依據，岸田提出了《內閣府設置法》中「有關國家儀式的事務」由內閣府掌管的規定，表示「可以將內閣會議決定作為依據，行政代表國家實施」。

與二戰前日本的國葬不同，日本政府這次將以內閣會議的決定做為依據，以「國家儀式」來舉行，且不將當天訂做休假日。日本官房長官松野博一說，政府將不要求日本國民全體服喪。但在野黨內有人認為，國葬事實上就意味著強制致哀。

不少日本民眾弔唁安倍晉三的離世，但日本國內也有反對國葬的聲音出現

不少日本民眾弔唁安倍晉三的離世，但日本國內也有反對國葬的聲音出現

日本在野黨和市民團體反對國葬

日本《共同社》15日也報導，包含日本共產黨、令和新選組、日本社民黨這三個在野黨7月15日就已言明，反對為已故前首相安倍晉三舉行國葬。

日本共產黨委員長志位和夫當時指出，安倍的政治評價在日本有很大分歧。志位認為，站在全面頌揚的立場上舉行國葬「是作為國家全面公認、讚美和頌揚安倍政治姿態的做法」。

日本共產黨委員長志位和夫（資料照）

日本共產黨委員長志位和夫（資料照）

令和新選組在聲明中，列舉反對的理由包括國葬的法律依據不存在、不能說實現了經濟重振等，強調「（為安倍晉三）舉行國葬會製造出連政策上的失敗都不敢說出口的氛圍，很不合適」。

日本社民黨的談話則以幹事長服部良一的名義發表，批評安倍與「森友和加計學園案」，以及「賞櫻會案」等疑雲都尚未查清。

21日也有日本公民團體「監視權力犯罪的執行委員會」的成員約50人，向東京地方法院申請作出臨時處份，要求當內閣會議敲定國葬時，停止執行預算。

申請書中主張，國葬沒有法律依據，僅憑內閣會議敲定費用支出的做法屬於違法。該團體認為，因「森友和加計學園案」以及「賞櫻會案」等問題，在對安倍的評價存在分歧的情況下實施國葬，違反了《日本憲法》第19條保障思想和良心自由的條文。

「監視權力犯罪的執行委員會」事務局長田中正道，在向法院提交申請書後，在東京舉行記者會表示：『（日本）國民和在野黨中存在反對國葬的聲音。（國葬一事）應當在國會進行討論。』」

中韓反應不同

美國《外交家》雜誌分析，在大部分西方國家都在頌揚安倍晉三的同時，在中國和韓國，反應遠沒有那麼積極。主要是因為安倍六次參拜靖國神社的行為，激怒了中國和韓國人民。

靖國神社紀念日本戰爭死難者，包括14名二戰的甲級戰犯，而附屬博物館則頌揚了二戰期間日本軍隊的行動。保守的日本右翼政客參拜靖國神社，在中國和南北韓都被視為美化日本的侵略戰爭。反對者認為，參拜靖國神社也是為了提醒中國和南北韓，日本繼續為其殖民歷史感到自豪。

日本靖國神社正在舉行儀式（資料照）

日本靖國神社正在舉行儀式（資料照）

在安倍擔任首相期間，他不僅淡化了日本將朝鮮人作為奴工的程度，還提出「日本殖民化幫助實現了朝鮮半島的現代化」。此外，他的政府否認日本曾強行招募韓國（和其他）慰安婦，或否認她們是「性奴隸」。

此外，安倍在中國可能比在韓國還更不受歡迎。由於中日百年不和，很少有中國人對安倍遇害深感悲痛。一些中國社交媒體用戶，甚至公開高興地歡迎他去世的消息。

日本前首相安倍晉三曾多次和中國國家主席習近平在國際場合會面（資料照）

日本前首相安倍晉三曾多次和中國國家主席習近平在國際場合會面（資料照）

而安倍近期挑戰「一個中國」政策，努力加強與台灣的聯繫，並暗示日本將捲入任何兩岸衝突。他還主張將美國核武器引入日本，以挫敗中國構成的威脅。他還盡一切努力實現國會的憲法改革，包括確立自衛隊（SDF）的合法性和最終廢除日本憲法第9條，以更積極地配合美國針對中國的戰爭準備。

對此，日本上智大學教授中野晃一投書《紐約時報》表示，安倍晉三的悲劇性結局為他的繼任者提供了一個擺脫其陰影、開啟自己政策新篇章的機會。

中野晃一認為，日本現在不僅是告別安倍晉三的時候，也是告別他的民族主義重整軍備議程的時候。日本的政治和經濟資源，不應該集中在修改憲法和增加國防開支上，而應該集中在通過外交手段維護和平上，用在支撐因安倍晉三多年實行的「涓滴」政策而搖搖欲墜的經濟上。

中野晃一也主張，在美國專注於對抗中國之際，一個更謙遜、更和平的日本可以通過與北京重新接觸，來起到幫助緩解中美緊張關係的重要作用。

日本防務報告考慮擴軍

然而，法新社報導，日本防衛省週五在一份年度報告中表示，它對來自俄羅斯的新威脅感到震驚，並且對台灣的擔憂日益增加，而東京正在考慮大幅增加軍費開支。

該文件調查了全球安全形勢和日本面臨的具體威脅，並表示人們擔心俄羅斯可能「進一步加強和深化與中國的關係」。

這份報告是迄今為止對日本安全局勢的最詳細概述，並指出「自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣一直在努力進一步加強其自衛努力」。報告也繼續將中國描述為「強烈的安全問題」，並補充說北京構成的風險「近年來正在加劇」。

今年的報告發布之際，人們越來越期望日本將大幅增加國防開支。

雖然日本的國防預算多年來一直在上升，但日本的軍費開支與國內生產總值 (GDP) 的比率，仍然是七國集團（G7）國家中最低的，約在1%左右。

日本首相岸田文雄公開支持增加開支，執政黨的長期目標是國防預算相當於 GDP 的 2%，不過專家表示，要迅速達到這個數字可能很困難。

(綜合報導)

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