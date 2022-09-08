安倍國葬儀式27日登場 日本國內現反對聲浪

（德國之聲中文網）日本前首相安倍晉三的國葬儀式，週二（9月27日）下午在東京舉行。預計有超過210個國家地區和國際機構的約700人列席，國內外出席者共計將達4300人。但同時，日本國內也出現龐大的反對聲浪。

日本共同社報導，葬禮將在東京北之丸公園的日本武道館舉行，會場附近的九段坂公園，已於上午開放民眾獻花。國葬以不帶宗教色彩的形式舉行，現任日本天皇德仁的弟弟，秋筱宮文仁親王夫婦等皇族也將列席。

運送安倍骨灰盒的靈車，將於27日下午從東京富谷的家中出發。國葬將在骨灰盒抵達後，於當地時間下午2點多開始。首先將進行默哀儀式，然後播放安倍晉三生前影像，再由日本首相岸田文雄、日本眾參兩院議長、最高法院長官、作為友人代表的前日本首相菅義偉等人依序致悼詞。

日本警察廳投入2萬警力，以嚴加戒備的態勢開展警衛工作，並動用了東京警視廳和各地警方派遣的警力。警方以日本武道館周邊為首，在東京都中心地區大範圍實施交通管制。日本自衛隊員也將有約1390人參與哀悼，包括出發時的儀仗和沿途列隊敬禮。

日本政府為安倍晉三舉行國葬儀式

各國領袖致意

綜合媒體報導，包然美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯為哈里斯），印度總理莫迪（Narendra Modi），澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）等領袖都將出席。但除日本外，全球七大工業國（G7）的現任政府領袖都未赴日出席儀式。

NHK英語頻道報導，日本首相岸田文雄密集會見了來訪的各國政要，包括印度總理莫迪等領袖，莫迪表示他永遠不會忘記安倍。

岸田文雄說，「我希望與莫迪總理密切合作，實現自由開放的印太地區，在莫迪先生和安倍先生外交成就的基礎上再接再厲。」

莫迪也說：「我相信，在岸田首相的帶領下，印日關係將更上一層樓。」

岸田還會見了歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、澳大利亞總理阿爾巴尼斯等領導人。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau），原先是唯一計畫出席安倍國葬儀式的G7領袖，但為應對侵襲加拿大東部的大型颶風“菲奧娜”，臨時取消了行程。

日本首相岸田文雄26日會見的代表美國來弔唁的美國副總統賀錦麗

反對國葬者聲浪大

安倍國葬儀式的最初規劃的費用2.5億日元，但很快就飆升至16.5億日元。日本官員承認，提供警察和安保服務將額外花費8億日元，而接待外國領導人將在總費用中再增加6億日元。

這將是日本繼1967年時，為戰後第一任首相吉田茂舉行國葬後的首次國葬。然而，民意調查顯示，不少民眾反對國葬。在讀賣新聞最近的一項民意調查中，56%的人表示他們反對為安倍舉行國葬，只有38%的人表示支持。

雖然安倍所屬的自民黨、其政壇盟友公明黨、一心會和日本國民民主黨的政治人物，都將出現武道館，但許多反對派政治人物已宣布他們不會出席儀式。日本立憲民主黨、日本共產黨、日本社民黨，以及令和新選組的代表將不會出席。

「國葬是由內閣自行決定強行舉行的」，日本立憲民主黨總裁泉健太說。「難怪很多人感到不舒服、懷疑和反對。」

日本共產黨委員長志位和夫週二在推特上表示，他發現自己無法向這位前領導人表達敬意，因為他覺得日本政府的決定「迫使」他這樣做.

日本部分團體和民眾抗議政府為安倍晉三舉行國葬儀式

針對國葬的挑戰和質疑

日本政府因為國葬儀式面臨許多法律挑戰。東京地方法院於9月9日駁回了要求阻止葬禮的訴求。這是由於日前有近600名日本公民起訴日本政府，理由是為前首相舉行國葬違反憲法，並迫使公眾為安倍的逝世哀悼。法院認為，請求阻止執行國家葬禮支出沒有法律依據，因此其他類似的訴訟也被駁回。

但許多當地民眾的反應也十分冷淡。東京都居民井內博美（Hiromi Iuchi音譯 ）告訴德國之聲，她打算在葬禮當天避開市中心。「我只是對參與其中不感興趣」，她說，「我認為這一切都變得非常政治化，它正成為政客們相互得分的機會」。

井內博美表示， 「大多數人目前擔心物價上漲和他們的消費能力下降」，她指出。「葬禮要花錢，但不是一筆巨款。不過，我希望政客們多為普通民眾著想。」

部分日本民眾反對為安倍舉行國葬

支持者不解

來自東京的商人、自民黨成員加藤健（Ken Kato音譯）表示，那些對安倍國葬儀式的批評讓他「非常憤怒和失望」。

他對德國之聲說：「我相信很多普通人都希望能夠向安倍表示敬意，雖然我們無法進入武道館，但我將成為當天帶花獻祭的人之一。」

加藤說：「就我個人而言，我不明白為什麼這麼多人反對官方葬禮，或向一位在為國家工作時遇害的領導人表示敬意。」

「在日本文化中，即使他們是商業或政治上的競爭對手，我們也會在他人死後向他們致意。這是正確的做法。這是尊重的標誌，也是我們文化的標誌。」

加藤補充說，安倍將被日本及其他國家銘記為一位堅強的領導人，他與激進的擴張主義中國站在一起，團結了亞太地區的國家，並結成聯盟，旨在保護“自由和開放”的貿易和規則。的國際法。

李登輝之女李安妮將出席

已經過世的台灣前總統李登輝之女李安妮已於26日抵達東京，將出席安倍晉三國葬儀式。這是除了台灣的官方代表外，應家屬受邀而出席的台灣嘉賓，並刻意選擇下榻在東京的東急大飯店，這也是李登輝2015年7月受邀在日本國會演講，並與安倍晉三「密會」的飯店。

台灣中央社報導，李安妮談到父親與安倍情同父子、師徒及朋友，她在明天國葬想對安倍及父親說：「請你們放心，我們都會做對的事，走對的道路。」

李安妮提到李登輝與安倍晉三的關係。她說，兩人就如同師徒、朋友、父子。如同師徒是父親有很多治國理念傳授給安倍；如同朋友是兩人都互相關懷、分享經驗；如同父子是指兩人都很關心彼此的家庭、健康、身心，她認為這是父子關係才有的特質。

她還說，李登輝辭世後，安倍一直表達想訪台到墳前祭拜的意願，原本今年7月底李登輝逝世週年時，預定邀請安倍參加李登輝基金會舉辦的研討會，未料造化弄人，安倍難圓訪台悼念心願。

她表示，李登輝遺孀曾文惠7月8日在得知安倍遇刺後，一直關注安倍的安危，得知安倍過世消息時，全家都很心痛，李家與安倍家至今仍維持連繫，因此這次由她代表李家前來出席國葬弔唁。

（綜合報導）

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