 安倍向靖国神社供奉祭品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2018

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时政风云

安倍向靖国神社供奉祭品

据日本媒体周三报道，日本右翼保守党政府领导人安倍晋三（ Shinzo Abe）再次向有争议的靖国神社供奉祭品。

Japan Abe schickt Opfergabe an Yasukuni Schrein (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

靖国神社供奉着二战中阵亡的日本官兵灵位，包括14名甲级战犯

（德国之声中文网）东京靖国神社供奉着历次战争中为日本帝国阵亡的士兵灵位，其中也包括被判刑和处决的战争罪犯。目前正在欧洲访问的日本首相安倍晋三最后一次拜访靖国神社是在2013年的12月。当时，他的拜访引起强烈的谴责。自此以来他一直向靖国神社供奉祭品。

10月25日，安倍将对中国进行正式访问。他也将是自2011年年底以来正式访问中国的首位日本首相。日本政客拜访靖国神社或者供奉祭品一再引发日本与中国以及韩国之间的紧张关系。日本在第二次世界大战中曾侵略上述两国。

Russland Eastern Economic Forum Shinzo Abe und Xi Jinping (Getty Images/AFP/Jiji Press )

习近平和安倍晋三9月12日在符拉迪沃斯托克会面

日本与中国之间的关系最近有所改善。安倍晋三想把它提升到一个"新的水平"。在中美贸易关系出现紧张的背景下，亚洲的这两个经济大国开始相互靠拢。

李京慧／达扬（德新社）

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在海参崴参加东方经济论坛的安倍晋三表示，计划在今年访问中国，这也将是2011年以来首次有日本首相访华。外界认为，中日双边关系正在回暖。与此同时，俄日关系似乎也有新进展：东道主普京对安倍建议，“我们今年签署和平协议吧”。 (12.09.2018)  

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