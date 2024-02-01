安保人员罢工 德国11个机场周四基本瘫痪

德国11个机场的安保人员本周四罢工一天。据机场协会ADV称，超过1100个航班可能取消或延误。
（德国之声中文网）本周四（2月1日），包括法兰克福、汉堡和柏林机场在内的德国11个较大规模的机场基本陷入瘫痪。在德国服务行业工会威尔第（Verdi）的号召和组织下，这些机场的安保人员举行一天罢工--从周四凌晨开始，持续到午夜前不久。
"罢工对德国机场和近 20 万名乘客来说是个坏消息，"德国机场协会ADV总经理拉尔夫·贝塞尔 (Ralph Beisel) 这样说道。机场协会预计，本周四全国至少有 1100 个航班将取消或延误。
德国最大的法兰克福机场运营商法兰克福机场集团宣布，除过境区以外的安检本周四关闭，"因此无法从法兰克福登机。" 法兰克福机场本周四原定有1050架次飞机出发或抵达。 柏林勃兰登堡机场、汉堡机场和汉诺威机场已取消了周四计划中的所有航班。 抵达航班也有取消和延误的情况。 其他机场情况类似。
德国服务行业工会威尔第（Verdi）希望通过此次罢工行动向劳资谈判的资方施压。不过，资方并非德国机场本身，而是联邦航空安保公司协会（BDLS）。
威尔第（Verdi）称，与联邦航空安保公司协会（BDLS）的集体谈判陷入僵局。 上三轮谈判未能达成协议。 威尔第（Verdi）要求为全国约25000名机场安保人员加薪，包括每小时工资增加2.80欧元、提高职务津贴以及从加班第一个小时开始的加班津贴。雇主协会表示，在上一轮中，雇主协会提出了一个可协商的提议，但工会完全拒绝。工会则称，雇主方的提议"完全达不到要求"。下一轮劳资谈判计划于2月6日至7日举行。
威尔第（Verdi）谈判代表沃尔夫冈·皮珀(Wolfgang Pieper)周四上午向法新社表示，罢工参与率很高，在科隆/波恩机场，参与率达"100%"。
（路透社、法新社）
© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
德国各地的许多诊所在今年年末宣布关门休诊，以此表达抗议。卫生部长劳特巴赫对医生增加收入的诉求表示不解，他指出，除瑞士外，欧洲任何地方的诊所都没有德国诊所赚的多。
德国铁路运输工会最新宣布的铁路罢工可能会严重影响下周的火车交通。在接受调查的1010人中，只有19%的人表示，他们完全理解这次罢工。与此同时，德铁要求法院阻止这次50小时的罢工。
继11月中的20小时罢工后，德国火车司机工会这两天再次发动罢工，列车班次大幅受影响。工会表示至少到明年1月7日前不会再举行罢工，但之后的情况仍须视与德铁公司的谈判进展。