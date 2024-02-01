安保人员罢工 德国11个机场周四基本瘫痪

（德国之声中文网）本周四（2月1日），包括法兰克福、汉堡和柏林机场在内的德国11个较大规模的机场基本陷入瘫痪。在德国服务行业工会威尔第（Verdi）的号召和组织下，这些机场的安保人员举行一天罢工--从周四凌晨开始，持续到午夜前不久。

"罢工对德国机场和近 20 万名乘客来说是个坏消息，"德国机场协会ADV总经理拉尔夫·贝塞尔 (Ralph Beisel) 这样说道。机场协会预计，本周四全国至少有 1100 个航班将取消或延误。

2月1日，德国11个机场的安保人员罢工，波及 20 万名乘客

德国最大的法兰克福机场运营商法兰克福机场集团宣布，除过境区以外的安检本周四关闭，"因此无法从法兰克福登机。" 法兰克福机场本周四原定有1050架次飞机出发或抵达。 柏林勃兰登堡机场、汉堡机场和汉诺威机场已取消了周四计划中的所有航班。 抵达航班也有取消和延误的情况。 其他机场情况类似。

德国进入“罢工季”？ 德国机场安检人员大罢工 包括法兰克福、柏林、汉堡在内的德国11个机场的安检人员2月1日将举行为期一天的罢工。预计将有1100多架航班取消或延误，近20万名乘客受影响。德国服务行业工会（Verdi）希望通过此次罢工行动为2.5万名机场安检人员争取更好的薪酬。下一轮劳资谈判将于2月6日至7日进行。前三轮谈判均无果而终。

德国进入“罢工季”？ 德国短程公交罢工 2月2日，德国除巴伐利亚州以外的各地短程公共交通将因罢工陷入瘫痪。德国服务行业工会（Verdi）称，除巴伐利亚州外，德国各城镇的公共汽车、地铁、电车2月2日将停开，涉及130多家公司总计约9万名员工。 德国服务行业工会希望藉此施压，在即将举行的地方短程交通劳资谈判中要求更好的工作条件。

德国进入“罢工季”？ 德国火车司机多次举行罢工 由于和雇主方的薪资谈判无法达成共识，德国火车司机继去年11月举行为期20小时的罢工后，今年1月已举行了两次时间更长的罢工。一次是在1月10日和11日，为期两天。另一次是从1月24日开始，原计划罢工6天，后因达成进一步谈判的协议而提前数小时结束。火车司机工会要求减少轮班制员工每周的工时，增加薪酬。劳资双方目前就2月5日展开新一轮谈判，火车司机3月3日之前不罢工达成一致。

德国进入“罢工季”？ 医生、药房也抗议 去年年底，德国各地许多诊所宣布关门休诊，以表达对超负荷工作、官僚主义等问题的抗议，要求改善工作条件和薪酬。

德国进入“罢工季”？ 罢工有传统 这张照片摄于1958年1月16日。四名有轨电车司机和售票员在参加抗议活动前为摄影师摆拍玩扑克牌。当时，法兰克福和奥芬巴赫（Offenbach)市的公共汽车司机、有轨电车司机及售票员举行了罢工和抗议集会，要求涨工资。

德国进入“罢工季”？ 罢工年年有 德国联邦统计局的统计显示，2022 年共有1532 家公司受到（警告性）罢工影响， 约 28.4万名员工参加了罢工。2012年，只有367家公司受到罢工影响，2.2万人参加罢工，是2012至2022年罢工人数和涉及公司最少的年份。上述11年中，2015年受罢工影响的企业最多，有1618家；参加罢工人数最多的是2018年，约68.2万名员工参加了罢工。

德国进入“罢工季”？ 罢工损失多少工作日？ 德国联邦统计局的另一项统计显示，2022年，每1000名员工因劳资纠纷而损失的工作日为6.5个。 在2022年之前的十年中，该值基本在 3.2 至 14.0 之间，只有2015年是一个例外。2015 年，由于金属行业工会 （IG Metall）组织超过88万人罢工以及铁路和汉莎航空公司的警告性罢工，这一数字为 28.2 个工作日。



劳资谈判陷入僵局

德国服务行业工会威尔第（Verdi）希望通过此次罢工行动向劳资谈判的资方施压。不过，资方并非德国机场本身，而是联邦航空安保公司协会（BDLS）。

威尔第（Verdi）称，与联邦航空安保公司协会（BDLS）的集体谈判陷入僵局。 上三轮谈判未能达成协议。 威尔第（Verdi）要求为全国约25000名机场安保人员加薪，包括每小时工资增加2.80欧元、提高职务津贴以及从加班第一个小时开始的加班津贴。雇主协会表示，在上一轮中，雇主协会提出了一个可协商的提议，但工会完全拒绝。工会则称，雇主方的提议"完全达不到要求"。下一轮劳资谈判计划于2月6日至7日举行。

威尔第（Verdi）谈判代表沃尔夫冈·皮珀(Wolfgang Pieper)周四上午向法新社表示，罢工参与率很高，在科隆/波恩机场，参与率达"100%"。

为什么会有罢工？

（路透社、法新社）

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