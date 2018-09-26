安东·韦伯恩：变奏曲  

安东·韦伯恩(Anton Webern)出生于维也纳，师从勋伯格，是新维也纳乐派的代表人物。他的创作可分作三个阶段，第一阶段为晚期浪漫主义音乐，主要作品为帕萨卡里亚舞曲。第二阶段，他在老师勋伯格的影响下创作了大量无调式音乐。第三阶段，他开始采用十二音作曲技法创作，还进行了点描主义音乐的尝试。

所谓十二音作曲技法是西方现代音乐的作曲技法之一，是将一个八度中12个半音各自作为平等的一员，按某种顺序排成音色序列，由它产生曲调。今天我们将欣赏的是他为交响乐队创作的变奏曲，作品第30号。这部作品虽然只有9分钟，却充分表现了韦伯恩在其第三阶段的创作技法。

1940年左右的安东·韦伯恩

安东·韦伯恩在纳粹占领奥地利期间，因受到纳粹迫害，不得不过隐居的生活。令人惋惜而悲痛的是，1945年他在萨尔茨堡看望女儿时，在宵禁时在户外吸烟，被一名美国士兵误杀。二战后，韦伯恩的影响越来越大，他的音色序列法被法国作曲家布列兹发展为序列主义音乐。

您接下来听到的韦伯恩作品30号由维也纳交响乐团演奏，指挥菲利普·约旦（Philippe Jordan)。