 安东尼奥·裘宾：《不再渴望》 | 文化经纬 | DW | 10.11.2023

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文化经纬

安东尼奥·裘宾：《不再渴望》

安东尼奥·裘宾是巴西词曲创作人、作曲家、歌手、钢琴家与吉他手，也被公认为20世纪最具影响力的作曲家之一。

View of Brazilian Iguazu Falls

安东尼奥·卡洛斯·裘宾（Antônio Carlos Jobim，1927年1月25日—1994年12月8日），亦称汤姆·裘宾，1927年1月25日生于里约热内卢，1994年12月8日逝于纽约，是巴西词曲创作人、作曲家、歌手、钢琴家与吉他手，也被公认为20世纪最具影响力的作曲家之一。

1965年，美国爵士作曲家、演奏家斯坦·盖茨（Stan Getz）和 巴西传奇音乐家乔·吉尔伯托（João Gilberto，1931-2019）发行的专辑《盖茨与吉尔贝托》（Getz/Gilberto）成为第一张获得格莱美年度专辑奖的爵士乐唱片。专辑中的热门单曲《来自伊帕尼玛的女孩》（Garota de Ipanema）即为安东尼奥·卡洛斯·裘宾1962年创作的一首巴萨诺瓦歌曲。该曲慵懒伤感，充分体现了融合巴西森巴舞曲和美国酷派爵士的“新派爵士乐”柔和优雅、慵懒甜美、浪漫性感的风格。

裘宾作品丰富，请听他创作的爵士乐《不再渴望》（Chega de Saudade），由奥地利打击乐大师马丁·格鲁宾格（Martin Grubinger）及其乐队演奏。

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