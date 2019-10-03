 安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲 | 文化经纬 | DW | 12.10.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲

意大利作曲家安东尼奥·萨列里（Antonio Salieri）1750年生于威尼斯共和国的一个小镇。在许多莫扎特传记里，萨列里被描述成一位嫉妒莫扎特才能、处处刁难，阻挠其成功的音乐家。

收听音频 06:39

安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲

萨列里一生创作了数十部歌剧，曾担任意大利歌剧院乐队长和维也纳宫廷乐队长，和音乐天才莫扎特一起共事。萨列里同时还是一位音乐教师，贝多芬、舒伯特、李斯特等都曾是他的学生。

在美国导演福曼导演的电影《莫扎特传》里，萨列里的形象是一个嫉妒莫扎特才华，处处使绊子，最后扮演灰衣使者，逼迫莫扎特超负荷工作，害死莫扎特的阴险人物。但据资料记载，萨列里虽然在音乐领域和莫扎特有竞争关系，私下关系可能却不错。比如在接任维也纳宫廷乐长时，并没有首先安排上演自己的新剧，而是重新上演了莫扎特的《费加罗的婚礼》。莫扎特去世后，萨列里还亲自教授莫扎特的儿子学习作曲。

250. Geburtstag Antonio Salieri (picture-alliance/dpa/Diener)

安东尼奥·萨列里(Antonio Salieri)

21世纪后，萨列里的音乐重新受到重视，他的故乡，意大利的莱尼亚诺每年都举办萨列里音乐节来纪念他在音乐史上的成就。2017年，捷克国家博物馆称，他们确信已在馆藏中发现了莫扎特和安东尼奥·萨列里合写的一部作品。

今天您将听到的是萨列里创作的意大利歌剧《嫉妒的学校》的序曲，这部歌剧在当时非常成功、影响广泛。
 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲  

相关内容

Denkmal des deutschen Komponisten Johann Sebastian Bach Leipzig

巴赫：啊，博大的爱 03.10.2019

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫1722年到1723年创作了《约翰受难曲》，其中选用了11首众赞歌。请听伯尔尼管弦乐团演奏的《约翰受难曲》选段：啊，博大的爱。

Karl Amadeus Hartmann - Komponist

卡尔·哈特曼:葬礼协奏曲 27.09.2019

德国作曲家卡尔·阿玛德乌斯·哈特曼1905年出生在慕尼黑，1963年逝世。著名的作品有交响乐“苦难”等等，被认为是20世纪最重要的德奥交响曲作曲家之一。

John Zorn

约翰·佐恩:科尔尼德莱 19.09.2019

美国作曲家约翰·佐恩（John Zorn）1953年出生在纽约，是萨克斯风手和单簧管演奏家，也是著名的音乐制作人。今天我们介绍的是他的弦乐四重奏”科尔尼德莱”。

广告
Antonio Salieri (PA/dpa)

安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲

意大利作曲家安东尼奥·萨列里（Antonio Salieri）1750年生于威尼斯共和国的一个小镇。在许多莫扎特传记里，萨列里被描述成一位嫉妒莫扎特才能、处处刁难，阻挠其成功的音乐家。  

Übergewichtiger Junge (picture-alliance/dpa)

肥胖不是幸福 那是病

10月11日是世界肥胖日。不过在全社会都在费心解决日益增多的肥胖问题的背景下，这个日子似乎没有什么值得庆祝的理由。世界经合组织对肥胖问题带来的经济影响做了研究。  