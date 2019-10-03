安东尼奥·萨列里：《嫉妒的学校》序曲  

萨列里一生创作了数十部歌剧，曾担任意大利歌剧院乐队长和维也纳宫廷乐队长，和音乐天才莫扎特一起共事。萨列里同时还是一位音乐教师，贝多芬、舒伯特、李斯特等都曾是他的学生。

在美国导演福曼导演的电影《莫扎特传》里，萨列里的形象是一个嫉妒莫扎特才华，处处使绊子，最后扮演灰衣使者，逼迫莫扎特超负荷工作，害死莫扎特的阴险人物。但据资料记载，萨列里虽然在音乐领域和莫扎特有竞争关系，私下关系可能却不错。比如在接任维也纳宫廷乐长时，并没有首先安排上演自己的新剧，而是重新上演了莫扎特的《费加罗的婚礼》。莫扎特去世后，萨列里还亲自教授莫扎特的儿子学习作曲。

21世纪后，萨列里的音乐重新受到重视，他的故乡，意大利的莱尼亚诺每年都举办萨列里音乐节来纪念他在音乐史上的成就。2017年，捷克国家博物馆称，他们确信已在馆藏中发现了莫扎特和安东尼奥·萨列里合写的一部作品。

今天您将听到的是萨列里创作的意大利歌剧《嫉妒的学校》的序曲，这部歌剧在当时非常成功、影响广泛。



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