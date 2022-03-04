“守护国家荣誉” 乌克兰队残奥刷新记录

（德国之声中文网）北京冬季残奥会进入第八日。乌克兰队周六夺得的总奖牌数刷新该队在残奥会的历史记录。截至本周六（3月12日），乌克兰队共计夺下10枚金牌、10枚银牌和8枚铜牌，总奖牌数仅次于中国队。这是2006年都灵冬季残奥会以来，乌克兰队斩获的最佳成绩。2006年时，乌克兰共赢得25枚奖牌，其中包括7枚金牌。中国队则夺下18枚金牌，累计58枚奖牌，占据领先位置。

乌克兰选手科诺诺娃（Oleksandra Kononova）周六在女子中距离自由技术（站姿组）比赛中摘下金牌，加拿大选手威尔基（Natalie Wilkie）获得银牌，另一面乌克兰选手布伊（Iryna Bui）则夺下铜牌。科诺诺娃在颁奖台上表示："我为自己、为养育我并让我能在此做出高水平表现的国家感到自豪。我的心与我的家人同在。"

加拿大越野滑雪选手麦基弗（Brian McKeever）周六则创下新记录，在男子越野滑雪赛事摘下个人第16面金牌。瑞典选手莫丁（Zebastian Modin）和乌克兰选手苏亚尔科（Dmytro Suiarko）分别获得银牌及铜牌。在周日的接力项目中，麦基弗有望赢得第17枚金牌。

42岁的麦基弗在赢得周六的越野滑雪中距离比赛后，斩获金牌数便与德国前高山滑雪运动员肖恩菲尔德（Gerd Schonfelder）相当，后者是残奥会获奖数最多的男子运动员。挪威越野滑雪选手迈克勒布斯（Ragnhild Myklebust）则是冬奥会获奖数最多的纪录保持者，她在1988年到2002年间5届残奥会上共获得22枚金牌，总计27枚奖牌。

在女子回转（坐姿组）比赛中，德国选手福斯特（Anna-Lena Forster）夺下金牌，中国选手张雯静以2秒32的差距获得银牌，刘思彤获铜牌。

值得关注的是，奥地利选手艾格纳三姐弟在此次赛事中继续收获更多奖牌。在女子回转-视障比赛中，由姐姐伊丽莎白·艾格纳（Elisabeth Aigner）担任引导员的韦罗妮卡·艾格纳（Veronika Aigner）夺得金牌，妹妹芭芭拉·艾格纳（Barbara Aigner）获得银牌。其胞弟约翰尼斯·艾格纳（Johannes Aigner）在此次赛事中也赢得了4枚奖牌，包括两枚金牌。艾格纳三姐弟与母亲都患有先天性白内障。

中国轮椅冰壶队则在周六下午的决赛中以8比3击败瑞典队卫冕成功。

乌克兰选手大放异彩

乌克兰队周五便以25枚奖牌追平该国在2006年都灵冬季残奥会的记录，周六更刷新记录创下历史佳绩。

乌克兰冬季两项选手利亚申科（Liudmyla Liashenko）位于哈尔科夫的家在本周稍早之前被轰炸。尽管如此，利亚申科在周五的赛事中仍振作精神夺得金牌。她是当天登上领奖台的6名乌克兰选手之一。

利亚申科表示："我将奖牌献给乌克兰人、保护我们的军队和我的家人。"

乌克兰越野滑雪选手卡齐克（Oleksandr Kazik）和舍什科娃(Oksana Shyshkova)也分别在视力障碍项目中获得胜利。舍什科娃在本届残奥会的两项全能和越野滑雪赛事中共获得有5枚奖牌，包括3金2银。她表示："我们想要保护国家的荣誉。这可能是激励我们在比赛中集中精神、竭尽所能的原因。"

随着赛事进入第8日，本届冬季残奥会即将进入尾声。闭幕式将于周日晚间在北京的国家体育场举行，中国国家主席习近平将出席闭幕式。

在各国选手将陆续返国并备战2026年赛事时，乌克兰选手却将面临艰难的返国行程。当他们返回被战火摧残的乌克兰时，很可能不仅不会有欢迎仪式，一些成员甚至无法回到自己的故乡。

乌克兰残奥队包括教练在内的9名成员来自遭到严重轰炸的哈尔科夫，返回该市过于危险。在周日的闭幕仪式后，乌克兰队将飞往土耳其伊斯坦布尔，在华沙休整几日后，搭乘巴士返回乌克兰。

国际奥委会主席帕森斯（Andrew Parsons）表示，乌克兰队的经历是一个非凡的体育故事。"他们在这里参加比赛，知道自己国家正遭遇的情况，却仍能专注比赛，令人难以置信。"

帕森斯认为，在任何一届残奥会上，总会有一些坚韧不拔的例子，但乌克兰队又是另一个层次。"这超越了我所以为的可能性。"

帕森斯周六还表示，他不希望政治牵扯体育，但乌克兰战争的规模迫使国际奥委会禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬奥。

俄罗斯和白俄罗斯运动员被禁止参加北京冬奥，原因是俄罗斯入侵乌克兰，而白俄罗斯是俄军的关键集结地。

据联合国估计，俄罗斯入侵乌克兰后，已有约250万人逃离家园，多数人暂时前往波兰避难。

战火下的乌克兰百姓 乌克兰450万人流离失所 国际移民组织(IOM)称，自2月末俄罗斯入侵以来，已有250万人逃离乌克兰，200万人在乌克兰境内流离失所。

战火下的乌克兰百姓 逃离乌克兰 在乌克兰首都基辅附近，乌克兰士兵正在帮助一户带着婴儿的家庭逃离家园。在这个地区，大多数桥梁已经被毁。这样的景象如今随处可见。越来越多的乌克兰城镇遭到俄军袭击。

战火下的乌克兰百姓 躲避炮火 这是距离基辅以西仅有几公里的伊尔平（Irpin）。俄军在上周六轰炸了整整一天，民众们躲在被毁的桥梁下寻求庇护。甚至一些原本不打算离开的人也动摇了信念，加入到了逃亡的队伍。

战火下的乌克兰百姓 艰难的撤离 一些民众试图搭乘巴士离开。在乌克兰士兵的护送下，民众使用旧木板搭成的临时桥梁过河。

战火下的乌克兰百姓 拥挤的火车站 许多人选择乘坐火车逃亡。这张照片摄于3月4日伊尔平火车站。大批民众计划先赶往基辅，希望从那里能够找到出路。

战火下的乌克兰百姓 最后一瞥 逃离战火和炮击的人们不知道他们家园变成什么样子，也不知道他们是否或者何时能够重返故土。许多火车都过于拥挤，比如这趟从伊尔平开往基辅的火车，这意味着人们无法携带太多行李。

战火下的乌克兰百姓 遭受炮击 这所房子被迫击炮击中着火，以前住在这里的居民试图从燃烧的房子里抢救一些个人财物。根据联合国估计，已有140多万人逃离乌克兰。一些专家表示，总共可能会有多达1000万人会离开这个国家。

战火下的乌克兰百姓 战争的痕迹 伊尔平的这座公寓楼在遭到炮击后几乎完全坍塌。俄罗斯军方对公寓楼和其他民用基础设施的袭击越来越多，这是观察人士预测难民人数将大幅上升的一个主要原因。

战火下的乌克兰百姓 供应枯竭 就在几天前这里还是一家普通的超市。但现在，它已成为战时短缺的一个象征，被抢购一空的货架。乌克兰士兵集中剩下的食物和水，分发给当地居民。

战火下的乌克兰百姓 电影院的新用途 留下来保卫祖国的乌克兰人都在接受一些基本的战斗训练。在西部城市利沃夫(Lviv)的这家电影院暂时成为平民演练的场所，这里给民众发放武器，并简要介绍如何使用它们。对许多人来说这都是人生中第一次拿枪。

战火下的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！许多人抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

战火下的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

战火下的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

战火下的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

战火下的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基二月末发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

战火下的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚都开始接收来自乌克兰的难民 。

战火下的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

战火下的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

战火下的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。 作者: Greta Hamann



（路透社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。