“守护国家荣誉” 乌克兰队残奥刷新记录

乌克兰残奥队在北京冬季残奥会上刷新奖牌记录，奖牌数仅次于中国。而随着残奥会即将进入尾声，等待乌克兰运动员的是艰辛的返乡之路。
（德国之声中文网）北京冬季残奥会进入第八日。乌克兰队周六夺得的总奖牌数刷新该队在残奥会的历史记录。截至本周六（3月12日），乌克兰队共计夺下10枚金牌、10枚银牌和8枚铜牌，总奖牌数仅次于中国队。这是2006年都灵冬季残奥会以来，乌克兰队斩获的最佳成绩。2006年时，乌克兰共赢得25枚奖牌，其中包括7枚金牌。中国队则夺下18枚金牌，累计58枚奖牌，占据领先位置。
乌克兰选手科诺诺娃（Oleksandra Kononova）周六在女子中距离自由技术（站姿组）比赛中摘下金牌，加拿大选手威尔基（Natalie Wilkie）获得银牌，另一面乌克兰选手布伊（Iryna Bui）则夺下铜牌。科诺诺娃在颁奖台上表示："我为自己、为养育我并让我能在此做出高水平表现的国家感到自豪。我的心与我的家人同在。"
加拿大越野滑雪选手麦基弗（Brian McKeever）周六则创下新记录，在男子越野滑雪赛事摘下个人第16面金牌。瑞典选手莫丁（Zebastian Modin）和乌克兰选手苏亚尔科（Dmytro Suiarko）分别获得银牌及铜牌。在周日的接力项目中，麦基弗有望赢得第17枚金牌。
42岁的麦基弗在赢得周六的越野滑雪中距离比赛后，斩获金牌数便与德国前高山滑雪运动员肖恩菲尔德（Gerd Schonfelder）相当，后者是残奥会获奖数最多的男子运动员。挪威越野滑雪选手迈克勒布斯（Ragnhild Myklebust）则是冬奥会获奖数最多的纪录保持者，她在1988年到2002年间5届残奥会上共获得22枚金牌，总计27枚奖牌。
在女子回转（坐姿组）比赛中，德国选手福斯特（Anna-Lena Forster）夺下金牌，中国选手张雯静以2秒32的差距获得银牌，刘思彤获铜牌。
值得关注的是，奥地利选手艾格纳三姐弟在此次赛事中继续收获更多奖牌。在女子回转-视障比赛中，由姐姐伊丽莎白·艾格纳（Elisabeth Aigner）担任引导员的韦罗妮卡·艾格纳（Veronika Aigner）夺得金牌，妹妹芭芭拉·艾格纳（Barbara Aigner）获得银牌。其胞弟约翰尼斯·艾格纳（Johannes Aigner）在此次赛事中也赢得了4枚奖牌，包括两枚金牌。艾格纳三姐弟与母亲都患有先天性白内障。
中国轮椅冰壶队则在周六下午的决赛中以8比3击败瑞典队卫冕成功。
乌克兰队周五便以25枚奖牌追平该国在2006年都灵冬季残奥会的记录，周六更刷新记录创下历史佳绩。
乌克兰冬季两项选手利亚申科（Liudmyla Liashenko）位于哈尔科夫的家在本周稍早之前被轰炸。尽管如此，利亚申科在周五的赛事中仍振作精神夺得金牌。她是当天登上领奖台的6名乌克兰选手之一。
利亚申科表示："我将奖牌献给乌克兰人、保护我们的军队和我的家人。"
乌克兰越野滑雪选手卡齐克（Oleksandr Kazik）和舍什科娃(Oksana Shyshkova)也分别在视力障碍项目中获得胜利。舍什科娃在本届残奥会的两项全能和越野滑雪赛事中共获得有5枚奖牌，包括3金2银。她表示："我们想要保护国家的荣誉。这可能是激励我们在比赛中集中精神、竭尽所能的原因。"
随着赛事进入第8日，本届冬季残奥会即将进入尾声。闭幕式将于周日晚间在北京的国家体育场举行，中国国家主席习近平将出席闭幕式。
在各国选手将陆续返国并备战2026年赛事时，乌克兰选手却将面临艰难的返国行程。当他们返回被战火摧残的乌克兰时，很可能不仅不会有欢迎仪式，一些成员甚至无法回到自己的故乡。
乌克兰残奥队包括教练在内的9名成员来自遭到严重轰炸的哈尔科夫，返回该市过于危险。在周日的闭幕仪式后，乌克兰队将飞往土耳其伊斯坦布尔，在华沙休整几日后，搭乘巴士返回乌克兰。
国际奥委会主席帕森斯（Andrew Parsons）表示，乌克兰队的经历是一个非凡的体育故事。"他们在这里参加比赛，知道自己国家正遭遇的情况，却仍能专注比赛，令人难以置信。"
帕森斯认为，在任何一届残奥会上，总会有一些坚韧不拔的例子，但乌克兰队又是另一个层次。"这超越了我所以为的可能性。"
帕森斯周六还表示，他不希望政治牵扯体育，但乌克兰战争的规模迫使国际奥委会禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加北京冬奥。
俄罗斯和白俄罗斯运动员被禁止参加北京冬奥，原因是俄罗斯入侵乌克兰，而白俄罗斯是俄军的关键集结地。
据联合国估计，俄罗斯入侵乌克兰后，已有约250万人逃离家园，多数人暂时前往波兰避难。
（路透社、法新社）
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