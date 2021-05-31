宁「躺平」也不生「三孩」 中国女性：别当我们是猪

（德国之声中文网）38岁的王小姐目前有一儿一女，自营食品进口生意的她对德国之声表示，「考虑不考虑跟政策出不出台没关系」，她提到，自己的确有意愿，但跟政策无关，而且现在中国「教育畸形」且「开销太大」。

她说:「政策想计划就计划，想生就让生。真把妇女当成猪了。 生育权本来就是自己的。既已成了它的产物，不能跟着一起作孽，必须抵制。」

42岁的大学教授毕女士没有小孩，她告诉德国之声，生育是自己的决定，她和先生是「丁克」（DINK, double income no kids），连一胎也没有。她强调，在一线城市生活的他们，教育和养孩子的成本太高，担心会「极大降低生活质量」。

她说：「我和先生都不是独生子女，家里有兄弟姐妹已有孩子，没有传宗接代的家族压力。」

毕女士分析，很多人年轻时觉得生孩子是「自然而然的事情」，但随着年轻增长，发现生孩子其实是一个「可选项」。她观察到，养儿防老的观念已经逐渐改变：「很多人老了也一样孩子不在身边照顾不到，尤其是那些『出息』孩子，可能离父母越远。」

她也说道:「我周围的朋友生二胎的，大多是考虑到一胎孩子未来人生有个互相支持的伴儿，三胎的话，可能未必有再生育的充足动力。」

虽然中国政府表示会有相关的「配套支持措施」，但毕小姐发现，二孩政策下，她的朋友和同学就经常抱怨「配套服务」不足。

她表示：「比如孩子幼儿园前妈妈想早点投入职场，但是没有托班可带娃；父母都是双职工，老一辈年纪也大不方便带孩子，孩子放学又很早，家长没办法去按时接送。第二是教育，目前教育政策在改革期，好多父母疲于研究如何获取优质教育资源还要辅导功课，还要做孩子保姆和心理辅导师，确实压力很大。」

毕女士表示，作为「计划生育政策中成长的一代」，可以理解这个政策「是为国家发展长远而计」，但她强调：「养育环境才是人们的生育意愿的最终决定因素。政策毕竟不是『水闸』，不是开闸就能带来泄洪般的生育意愿。」

先「躺平」再说?

25岁的廖小姐目前还是学生，她接受德国之声访问时说，自己崇尚的是「躺平主义」，政府要提倡女性生几胎对她来说都没差别。对她来说「躺平主义」，是以一种非暴力但不合作的方式去应对各种不同的政策或规范。

但她也表示，这个问题牵涉到个人意愿，所以很复杂。单看网络调查，虽然很多人跟她一样有「躺平」这样的想法，但也有发出「爱国声浪」会去积极响应国家政策，为了国家需要做出改变。

回到个人层面，廖小姐反而担心的是女性自主性受到影响，担心三孩政策给她们带来压力。

她说：「因为假设我是个不想生第三个孩子的女生，我就可以跟老公或婆婆说法律不准我生第三个孩子。但现在这个政策开放后，她们便无法这样回应，那女性在家中又没有那么大的话语权，所以这件事我觉得很难说。」

廖小姐提到，这样的话题也不能不讨论爸爸的养育责任，那是一个家庭是否会想要多一个小孩的关键因素。

德国之声访问了一位42岁的习先生，他用「麻木不仁」来描述新的三孩政策，表示执行起来很困难。已经有一对双胞胎儿子的他强调，「根本不考虑（三孩）， 因为小孩要精养。 」

他说:「如果是普通抚养那其实都无所谓。但是长大抚养出来，只是一个普通的人， 但是没有一个家长愿意自己的小孩出来都是过着普通的人生。不过如果要精养，学费，辅导费用，课外费用，夏令营的费用。还有他们往后去国外的费用。 这个根本不是普通人能够想象的」

习先生以外国为例，表示应该要先推动逐利措施。他提到:「不管是西方的欧洲美国，还是亚洲系的新加坡、日本等。都有着很好的福利政策。 而不是我们在很多政策都没有提出的情况下，就突然提出了这个政策口号。」

比起「喊口号」，习先生表示今非昔比，「或许在50年代可以撸起袖子大干特干，盲从可以。但是现在需要的是合理性消费，从性价比的考量」。

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