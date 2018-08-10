宁波继峰收购后 格拉默董事会“迷之辞职”

（德国之声中文网）德新社周二（9月25日）报道，巴伐利亚州的汽车座椅供应商格拉默（Grammer）出现出人意料的重大人事变动：中国的合作伙伴宁波继峰日前收购格拉默后，格拉默董事会全体成员辞职。这包括自2010年在任的董事会主席穆勒（Hartmut Müller）以及两位同侪：负责财政的考多涅（Gerard Cordonnier）和负责技术的普雷彻（Manfred Pretscher）。

周一晚间，位于巴伐利亚州上普法尔茨地区安贝格市的格拉默公司宣布了这一消息。该公司有13000名员工。宁波继峰也是汽车座椅的生产商。

格拉默监事会主席普罗布斯特（Klaus Probst）已开始寻找董事会的后继人选，并强调，与宁波继峰达成的保障产地和就业岗位的协定不变。

收购战"告捷"后出人意料的变动

德国电视一台周二报道说，8月底，格拉默宣告数月之久的企业收购战役告捷。宁波继峰的收购是格拉默董事会、监事会所希望的。董事会主席穆勒当时表示："我们感到松了一口气。现在的局面对我们是积极的，我们能继续我们的发展战略。"

相关背景是：格拉默希望宁波继峰的入股，能狙击当时持有格拉默约19%股份的大股东哈斯托（Hastor）家族试图对格拉默有更大的控制权。据德国《经理人》杂志网站报道，哈斯托曾试图对董事会和监事会进行重组，但受到其余股东、员工和德国政界的反对而失败。

哈斯托家族的汽车零配件供应商曾与德国大众汽车公司发生严重纠纷，并于2016年导致大众工厂停工并带来巨额损失。

德国电视一台的报道称，周一格拉默董事会的辞职，其原因是个谜："看起来经理层认为自身在这家由中国企业控制的公司里继续担任领导工作没有未来。或许继峰向格拉默的领导层施压，如今也计划企业人事重组。又或许哈斯托家族在出售手中股份时，以董事会换人作为了条件？"

格拉默一家工厂

格拉默新闻稿提及宁波继峰

格拉默公司周一的新闻稿中写道，宁波继峰9月10日持有的格拉默股份为84.23%。"要约收购的收购份额出乎预期得高，使得未来股东结构中的所有权关系比预期发生更明显的推移。"

格拉默董事会主席穆勒在该新闻稿中称："通过我的辞职，我给予监事会和大股东在独立于我个人的情况下、就企业未来方向作出原则性决定的讨论的可能性，并由此铺设必要的（未来发展）轨道。"

格拉默监事会主席普罗布斯特在新闻稿中称："监事会对（董事会）的退出至感遗憾。"

此外，新闻稿中写道，与宁波继峰在收购时达成的"投资人协定"仍有效。该协定包含对格拉默在德国及国际产地、以及对所有员工的广泛承诺。此外，该协定也对格拉默品牌、专利等予以广泛的保护。

德媒关注宁波继峰及其"少东家"

德新社报道称，在8月底收购时，穆勒曾表示，中国的投资者并非仅对格拉默的专利或技术感兴趣。他并不担心会发生技术转移，"因为我们基于收购时达成的协定继续有完全的控制权。"

德国《商报》曾于8月5日详细报道宁波继峰公司及其现任32岁的"少东家"王继民。报道称，中国投资者如今在德国受到质疑目光的审视，但王继民是个例外。文章写道，宁波继峰于1996年由王继民的父亲王一平创建。王继民曾在美留学，英语地道。"他的风格不是典型的中国人"。海外归国后，王继民从生产一线工人做起，直到后来接管公司业务。在收购格拉默前，他曾邀请巴伐利亚州经济部长前往中国参观宁波继峰的工厂。他也向格拉默员工提供7年半的合同保证。《商报》也报道说，宁波继峰收购格拉默在政界也获得绿灯，据业界人士称，也是因为"（汽车）头枕不属于国家关键基础设施。"