宁死不进再教育营 哈族男机场割喉求救

(德国之声中文网) 自由记者阿札特(Erkin Azat)2月8日在推特上發布影片，在影片中，中国籍哈萨克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)在乌兹别克机场割喉求救，拒绝被遣返回中国。目前根据乌兹别克外交部的消息，他已在2月9日转往泰国曼谷。外传他在接受治疗，并接受联合国难民署的保护。

根据哈语媒体和自由亚洲电台报导，沙曼手机当时被机场警察拿走，他只好向机场清洁人员借手机拍摄自己的状况。影片中他的神情紧张，表示乌兹别克政府安全局人员接到上级通知，要在3小时之内把他引渡到中国。他用哈语和中文向欧美各国领导人和国际组织求救。他说：「他们真正威胁我的时候.....他们碰我，我割掉我自己的脖子。」

事件缘由

相关报导内容提到，沙曼是一名商人，去年和汉族妻子与儿子搬到广州。他在过去饱受中国警方骚扰。为了避免进入再教育营，他逃离中国，先从广州飞往曼谷，再转往哈萨克。不过他因为签证问题被哈萨克斯坦拒绝入境，只好又搭乘航班飞往乌兹别克机场。

根据自由亚洲电台采访沙曼的朋友内容，乌兹别克警方计划在机场逮补他，并交给人也在机场的中国大使馆人员。被困在机场禁区内的沙曼只好冒险录影并割喉求救。他的朋友表示，若沙曼被遣返回中国，很有可能会直接被送进再教育营。

根据最新的消息，沙曼并没有入境乌兹别克或是被遣返回中国，而是在部分外国大使馆的协助下回到曼谷医院治疗。乌兹别克外交部已经证实沙曼在2月9日以飞往曼谷。记者向联合国难民署位于泰国曼谷的东南亚办公室求证，他们则以保密原则不予回应。

求救影片内容

过程中，沙曼拍摄影片求救。根据自由亚洲电台的翻译，他在影片中说：「我出生在中国新疆维吾尔自治区的伊敏县，一个农民家庭......我想去哈萨克，因为中国的人权记录令人无法忍受。 」他表示：「当我在新疆的时候，每隔50到100公尺就会检查我的身份证......让我非常焦虑，我再也受不了了。」

沙曼说，警察干涉他的生活。他因为工作关系需要陪同外国客户在中国旅行，但经常因为特别的种族外貌遭羞辱。他说：「无论是坐飞机，坐火车还是其他公共交通工具，他们每次都会花半个小时检查我......当我来自俄罗斯和哈萨克斯坦的客户来访时，保安会在他们面前检查我的身份证......我的客户会问我原因，我说这是(政府)的问题，渐渐地，我的客户都不再来了。」