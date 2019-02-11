 宁死不进再教育营 哈族男机场割喉求救 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.02.2019

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时政风云

宁死不进再教育营 哈族男机场割喉求救

就在中国与土耳其针对新疆再教育营一来一往砲火不断时，一名中国籍哈萨克族男子的机场割喉求救事件让中国「反恐」做法再添争议。

Screenshot Twitter - Halimbek (Twitter)

一名中国籍的哈萨克族男子上周五在乌兹别克的塔什干机场拍影片求救，表示他可能被乌兹别克当局遣返回中国，并说如果他们要强迫他回中国的话，他将割自己脖子。

(德国之声中文网) 自由记者阿札特(Erkin Azat)2月8日在推特上發布影片，在影片中，中国籍哈萨克族男子沙曼 (Qalymbek Shahman)在乌兹别克机场割喉求救，拒绝被遣返回中国。目前根据乌兹别克外交部的消息，他已在2月9日转往泰国曼谷。外传他在接受治疗，并接受联合国难民署的保护。

根据哈语媒体和自由亚洲电台报导，沙曼手机当时被机场警察拿走，他只好向机场清洁人员借手机拍摄自己的状况。影片中他的神情紧张，表示乌兹别克政府安全局人员接到上级通知，要在3小时之内把他引渡到中国。他用哈语和中文向欧美各国领导人和国际组织求救。他说：「他们真正威胁我的时候.....他们碰我，我割掉我自己的脖子。」

事件缘由

相关报导内容提到，沙曼是一名商人，去年和汉族妻子与儿子搬到广州。他在过去饱受中国警方骚扰。为了避免进入再教育营，他逃离中国，先从广州飞往曼谷，再转往哈萨克。不过他因为签证问题被哈萨克斯坦拒绝入境，只好又搭乘航班飞往乌兹别克机场。

根据自由亚洲电台采访沙曼的朋友内容，乌兹别克警方计划在机场逮补他，并交给人也在机场的中国大使馆人员。被困在机场禁区内的沙曼只好冒险录影并割喉求救。他的朋友表示，若沙曼被遣返回中国，很有可能会直接被送进再教育营。

China Uiguren feiern muslimischen Feiertag Eid al-Adha (Getty Images/K. Frayer)

沙曼是一名商人，去年和汉族妻子与儿子搬到广州。他在过去饱受中国警方骚扰。为了避免进入再教育营，他逃离中国，先从广州飞往曼谷，再转往哈萨克。

根据最新的消息，沙曼并没有入境乌兹别克或是被遣返回中国，而是在部分外国大使馆的协助下回到曼谷医院治疗。乌兹别克外交部已经证实沙曼在2月9日以飞往曼谷。记者向联合国难民署位于泰国曼谷的东南亚办公室求证，他们则以保密原则不予回应。

求救影片内容

过程中，沙曼拍摄影片求救。根据自由亚洲电台的翻译，他在影片中说：「我出生在中国新疆维吾尔自治区的伊敏县，一个农民家庭......我想去哈萨克，因为中国的人权记录令人无法忍受。 」他表示：「当我在新疆的时候，每隔50到100公尺就会检查我的身份证......让我非常焦虑，我再也受不了了。」

沙曼说，警察干涉他的生活。他因为工作关系需要陪同外国客户在中国旅行，但经常因为特别的种族外貌遭羞辱。他说：「无论是坐飞机，坐火车还是其他公共交通工具，他们每次都会花半个小时检查我......当我来自俄罗斯和哈萨克斯坦的客户来访时，保安会在他们面前检查我的身份证......我的客户会问我原因，我说这是(政府)的问题，渐渐地，我的客户都不再来了。」

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