宁德时代携欧洲车企斥巨资在西班牙建厂

中国宁德时代（CATL）与欧洲汽车制造商Stellantis宣布将合资在西班牙建新电池工厂，预计于2026年投产，年产能可达50吉瓦时。

（德国之声中文网）欧宝母公司Stellantis与中国电池巨头宁德时代（CATL）将在西班牙成立合资公司，并以该合资公司为主体，斥资数十亿欧元在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市（Saragossa）兴建一座新的磷酸铁锂电池工厂（LFP）。

一直以来，尽管欧洲试图通过技术投资减少对中国电池的依赖，但此类努力备受挫折，近来瑞典电池巨头Northvolt在美国申请破产保护便是一例。

此次西班牙合资电池厂将是宁德时代在欧洲的第三个重大投资项目。此前，宁德时代在德国和匈牙利兴建的两座工厂已经投入运营。宁德时代欲以此进一步扩大其在欧洲市场布局。

据《金融时报》（Financial Times）报道，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）本周一（12月9日）在马德里官邸会见了宁德时代董事长兼首席执行官曾毓群。桑切斯表示，宁德时代对西班牙在去碳化方面的'坚定承诺'表示欢迎。阿拉贡自治区保守派领导人阿兹孔（Jorge Azcón）则称该项目是"最好的消息"，并表示这将"为该地区战略性产业的未来奠定基础"。

计划建造的新电池厂预计投资规模将高达41亿欧元，计划于2026年底投产。根据规划，工厂将通过多次扩建，最终达到年产量50吉瓦时（GWh）。去年Stellantis与宁德时代已签署了意向协议。

Stellantis希望新工厂为其在欧洲的电动汽车制造提供本地化的磷酸铁锂电池电芯和模组，以在中等续航的B级车和C级车细分市场提供更优质、更耐用、更经济实惠的电动轿车、跨界车和SUV。尽管能量密度较低，但与传统锂离子电池相比，磷酸铁锂电池被认为更安全、成本更低、使用寿命也更长。

50吉瓦时的年产能理论上可以为超过90万辆配备54千瓦时（kWh）电池的提供电池。Stellantis和宁德时代将在合资公司中各自持股50%。预计该项交易将于2025年完成。

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（综合报道）

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