宁德时代在欧美投资遭遇阻力

（德国之声中文网）美国共和党重量级人物、参议员卢比奥（Marco Rubio）周四（3月9日）提交的一份议案针对福特汽车使用中国电池公司宁德时代技术的交易。这一计划是福特在密歇根州投资35亿美元建立一个电池厂项目的一个组成部分。

同时也是国会情报委员会成员的卢比奥提出的议案，旨在阻止使用中国技术生产的电动汽车电池获得税收抵免，它将 "限制《降低通货膨胀法案》（IRA）所提供税收抵免的资格，并阻止中国公司从中受益"。

上个月，卢比奥已要求拜登政府审核福特利用中国企业技术的交易，呼吁美国外国投资委员会（CFIUS）立即审查福特汽车与宁德时代之间的许可协议。他认为，这样的交易 "只会加深美国在电池技术方面对中共的依赖，而且很可能是为了使工厂有资格获得《降低通货膨胀法案》（IRA）的税收抵免"。

与此同时，民主党参议员曼钦（Joe Manchin）也在另一个场合表示，如果坐视这种行为，就是"不仅纵容，而且还赞同把美国的税金拱手送予中国公司"。

福特公司则解释，在美国国内生产这些电池比继续完全依赖外国进口要好得多。福特称，计划在密歇根建造的该工厂将创造2500个就业机会，并开始生产成本更低、充电速度更快的磷酸铁锂电池。一家福特全资子公司将单独建造、拥有和运营这家工厂，没有其他实体将为这个项目获得美国的税收优惠。

匈牙利民众说"不"

宁德时代在欧洲的投资布局也在推进，在德国图林根州安施塔特投资建设的电池厂已投入量产，为宝马、奔驰和大众在内的多家欧洲老牌车企供应电池。这是该公司的首家海外工厂。但目前在匈牙利投资建厂的项目则遇到部分当地民众的反对。

宁德时代计划在匈牙利东部城市德布雷岑（Debrecen）建设一家占地221公顷的巨型工厂，为电动汽车--包括奔驰汽车生产车用电池。工厂建设计划投资75亿欧元，产能达10万兆瓦时，并将带来9000个工作岗位。

匈牙利政府十分欢迎这一"有史以来最大规模投资"，并为宁德时代的落户承诺了大笔补贴和优惠措施。但当地居民却担心这一"巨无霸"将造成环境、噪声污染，占用大片农田，消耗本已紧缺的水资源。

据中德意志电台（MDR）报道，数周以来德布雷岑及周围居民组织了示威活动，抗议政府在未与居民充分沟通的情况下批准该项目。在一项公民投票提议遭市政府拒绝后，反对党表示将提出法律申诉。在当地的两场公开听证会上，民众与地方官员的对话交锋"充满火药味"。

民调机构A21的一项最新的民意调查显示，德布雷岑64%的居民反对宁德时代在这里建造工厂，只有19%的人赞同这一项目。

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习近平：亦喜亦忧

在本周的人大会议期间，宁德时代的董事长曾毓群向习近平汇报了研发新能源汽车动力电池的情况，提到宁德时代在全球动力电池的份额已达37%，连续6年全球第一。

对此，习近平以"亦喜亦忧"回应，并表示参与国际竞争，还要搞好统筹规划。"市场有多大？风险在哪里？要防止一路所向披靡、孤军深入，最后却被人兜了底。要看到国际竞争异常激烈，国际斗争风云变幻。在人家对我们零和博弈情况下，还要给自己留条后路。"

（路透社、新华社、MDR）

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