宁夏清真寺抗议风波 官方暂时妥协

(德国之声中文网) 此前，韦州镇政府以清真寺翻建工程涉嫌违章为由，要求在周五(8月10日)之前拆除，否则将由政府强制拆除，"后果自负"。

韦州清真大寺2017年刚刚翻建完工，原本具有中式风格的建筑现在拥有了阿拉伯式的圆顶，并且在顶部安装了象征伊斯兰教的新月标志。美联社指出，中国当局原本准备向这座建筑颁发相关许可，但是现在准备以治理违章建筑为由，要求拆除清真寺9座圆顶中的8座。当局认为，这座建筑的规模超出了之前的审批。

周四、周五两天(8月9日、10日)，众多回族穆斯林聚集在韦州清真大寺前，抗议、阻止当局拆除这座宗教建筑。据美联社报道称，近千名示威者在现场高呼"爱国爱教"的口号。而在清真寺的外墙上，则张贴着中国官方的"坚持宗教中国化"之类的口号。

美联社从现场抗议者处获得的消息显示，周四有不少回族穆斯林在清真寺内过夜，而地方官员则两次前来劝阻民众回家，并许诺政府会和大家展开协商。清真寺外大约有百余名警察，但是警方并没有试图阻止抗议活动。

身份认同之争

具有官方背景的《环球时报》在周六刊发社论，指出"所有宗教活动都应受到依法治理，不应拥有超越法规的特权。而且各宗教必须一视同仁，谁都不应追求特殊化。"文章认为，同心县和韦州镇多部门对清真大寺翻建过程没有跟踪监管，致使韦州清真大寺"违规扩建"。"韦州清真大寺从照片上看不仅规模宏大，而且采用了中东清真寺的典型外貌，有8个大穹顶。不能不说，在中国当下宗教问题很敏感的环境下，这个新建的清真寺会让不同的人产生不同的感受和联想。"该报强调，中国是一个"多民族国家"，各地"宗教问题错综复杂"，在不可避免地出现社会治理摩擦时，"一定要把维护国家大政策的权威和促进全社会的团结置于优先位置，不利于事发地解决问题的言行要避免，境外势力的煽风点火要警惕"。

澳大利亚的中国问题学者詹姆斯·莱伯德（James Leibold）则在接受美联社采访时指出，韦州清真大寺事件说明，即便对于回族穆斯林，中国当局也在强力推进少数民族同化政策，"最终的目标就是消除少数民族的身份认同，建立起对中华民族、中华文化的认同感与归属感。"

目前中国大约有2300万穆斯林。过去几个月，中国当局加大了对穆斯林群体的监管力度，并且不仅仅限于维吾尔族。中国政府要求穆斯林应当加强对"中国传统价值观"的认同，并以"打击极端主义"为由，在许多穆斯林聚居的地区要求在公共场合不得出现新月标志。

文山/达扬/(美联社、法新社等)