 宁夏清真寺抗议风波 官方暂时妥协 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.08.2018

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时政风云

宁夏清真寺抗议风波 官方暂时妥协

宁夏韦州穆斯林抗议当局拆除清真寺建筑的行动取得了阶段性成果。周六，一名政府代表来到抗议活动现场，宣读了一份正式文件，表示将暂缓清真寺建筑的拆除工作。随后，不少抗议者自行离开了现场。

China Moschee in Weizhou | Protest der Hui-Chinesen gegen Abriss (picture-alliance/AP Photo/S. McNeil)

同心县韦州清真大寺 (摄于2018年8月11日)

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中国伊斯兰教协会近期启动了“四进”清真寺活动，其中最受关注的就是要求各清真寺常年在显著位置悬挂国旗。维权组织担心北京对于宗教信仰的限制日益收紧，并批评政府针对信奉伊斯兰的维吾尔族群的控制打压。 (21.05.2018)

近年来，在中国的社交媒体上，有关穆斯林的话题常常是各方争执的热点。值得注意的是，不少网民的反穆斯林情绪相当强烈。 (11.04.2017)

北京出台新规定限制维族新生儿取名字。人权观察组织对此举提出批评，称这是一种荒谬的限制。 (26.04.2017)

组织隐秘、与外界隔绝、战斗力强——在叙利亚参加战斗的“突厥斯坦伊斯兰党”成员大多是从中国出逃的维吾尔人，他们主要在叙北部活跃。对于北京来说，这个群体是随时可能危害国家安全的定时炸弹。 (22.04.2017)

中国新疆维族自治区政府周三公布新教育法规时强调，家长和监护人不得鼓励或强迫孩子从事宗教活动，违者将会被报告给警方。 (12.10.2016)

在针对政治伊斯兰的斗争中，维也纳政府采取了更坚决的措施。多个清真寺和众多伊玛目成为打击目标。奥地利政界要人集体亮相，宣布了相关决定。 (09.06.2018)

(德国之声中文网) 此前，韦州镇政府以清真寺翻建工程涉嫌违章为由，要求在周五(8月10日)之前拆除，否则将由政府强制拆除，"后果自负"。

韦州清真大寺2017年刚刚翻建完工，原本具有中式风格的建筑现在拥有了阿拉伯式的圆顶，并且在顶部安装了象征伊斯兰教的新月标志。美联社指出，中国当局原本准备向这座建筑颁发相关许可，但是现在准备以治理违章建筑为由，要求拆除清真寺9座圆顶中的8座。当局认为，这座建筑的规模超出了之前的审批。

周四、周五两天(8月9日、10日)，众多回族穆斯林聚集在韦州清真大寺前，抗议、阻止当局拆除这座宗教建筑。据美联社报道称，近千名示威者在现场高呼"爱国爱教"的口号。而在清真寺的外墙上，则张贴着中国官方的"坚持宗教中国化"之类的口号。

美联社从现场抗议者处获得的消息显示，周四有不少回族穆斯林在清真寺内过夜，而地方官员则两次前来劝阻民众回家，并许诺政府会和大家展开协商。清真寺外大约有百余名警察，但是警方并没有试图阻止抗议活动。

身份认同之争

具有官方背景的《环球时报》在周六刊发社论，指出"所有宗教活动都应受到依法治理，不应拥有超越法规的特权。而且各宗教必须一视同仁，谁都不应追求特殊化。"文章认为，同心县和韦州镇多部门对清真大寺翻建过程没有跟踪监管，致使韦州清真大寺"违规扩建"。"韦州清真大寺从照片上看不仅规模宏大，而且采用了中东清真寺的典型外貌，有8个大穹顶。不能不说，在中国当下宗教问题很敏感的环境下，这个新建的清真寺会让不同的人产生不同的感受和联想。"该报强调，中国是一个"多民族国家"，各地"宗教问题错综复杂"，在不可避免地出现社会治理摩擦时，"一定要把维护国家大政策的权威和促进全社会的团结置于优先位置，不利于事发地解决问题的言行要避免，境外势力的煽风点火要警惕"。

澳大利亚的中国问题学者詹姆斯·莱伯德（James Leibold）则在接受美联社采访时指出，韦州清真大寺事件说明，即便对于回族穆斯林，中国当局也在强力推进少数民族同化政策，"最终的目标就是消除少数民族的身份认同，建立起对中华民族、中华文化的认同感与归属感。"

China - Tongxin Moschee (Wikipedia/Caaat)

翻建前的同心县韦州清真大寺(摄于2003年9月)

目前中国大约有2300万穆斯林。过去几个月，中国当局加大了对穆斯林群体的监管力度，并且不仅仅限于维吾尔族。中国政府要求穆斯林应当加强对"中国传统价值观"的认同，并以"打击极端主义"为由，在许多穆斯林聚居的地区要求在公共场合不得出现新月标志。

文山/达扬/(美联社、法新社等)

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