學子罢课各界罢工 限港府兩週回應

(德國之聲中文網) 9月2日是香港學校的開學日。由一大早開始，多家中學的學生開始罷課活動。香港特首林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院有學生身穿校裙，戴上黃色頭盔、眼罩及豬嘴，手持標語冒雨在校門口跪上半小時。標語上寫著「特首，你願意聆聽師妹的聲音嗎?」「五大訴求缺一不可」等。

16歲就讀中學四年級的Suki告訴德國之聲，她跟其他罷課的同學們戴著口罩和絲帶，也有畢業生回校打氣。全校有接近200人響應罷課，學生在校方安排的特別課室內觀看相關影片和為去世的示良者默哀。

提起罷課和抗議的原因，Suki一邊說一邊落淚：「因為平日的集會遊行已不能令政府正視我們，看到警察打無辜的人，我希望可以把香港變回以前的樣子。」她向記者表示，父母都是從中國大陸來港的，自己曾經也喜愛中國，但這次運動令她親睹中國政府的手段，才發現中國與想像中的不一樣。「開學後我不只會繼續上街抗爭，還會在學校努力讓不關注的人了解此事，讓他們知道我們不是暴徒。」

此外，多所學校在罷課活動進行當中時，遇到警察盤問或警車監視。柴灣斜筲箕灣官立中學罷課學生在門口手拉手組成人鏈時，旁邊有多部警車來回監視。新界鄉議局元朗區中學、天水圍伊利莎伯中學，有學生與校友在門口發傳單時被十多名機動部隊截查、搜身。

中午時份，中學生罷課集會在中環愛丁堡廣場舉行。現場下著滂沱大雨，許多中學生下課後穿著校服出席，主辦方表示有來自230所中學，超過4000名學生出席。不少學校的罷課關注組表示，會推動「一週一罷」直至政府回應訴求。

罷課兩週後或升級

大專學界也在同一天啟動罷課，3萬人下午擠滿香港中文大學百萬大道，參與各大學學生會聯合舉辦的集會。他們表示，首輪罷課會維持兩週至9月13日，並把當天設為政府回應的死線，否則會把行動升級。

雖然在9月2日凌晨一點，香港中文大學傳訊及公共關係處對外發新聞稿，指百萬大道的罷課集會存在極高風險，但最終活動仍然如期舉行。中大學生會在聲明中表示：「以罷課方式表達對政權之不滿乃同學之自由及權利，理應受到尊重。無論面對多大的風雨，莘莘學子都不會屈服於高強之下，我等將會誓死捍衛那免於恐懼之自由。」

集會開始前，一名反對罷課的中國內地學生走到舞台上破壞音響設施和橫幅，高喊「你們不配當大學生」。他被工作人員趕下台後，繼續高唱中國國歌，最後自行離場。現場其他學生以「光復香港，時代革命」「平反六四」等口號回應。不少學生都告訴德國之聲，所屬的學系並沒有留難罷課同學，老師特別在罷課期間為課堂錄影或豁免計算出席率，讓學生可以在課外時間繼續學業。

幾名香港大學法律系二年級生也響應罷課，結隊到中大集會。對於政府多次抨擊示威者的行為破壞法治，他們不表苛同。張同學向德國之聲表示：「示威者的確有違法行為，但那充其量只是破壞治安，普通市民不能破壞法治。相反，法治（rule of law）是對公權力的制約，我們看到政府的作為完全無法被制衡，警察衝進地鐵站打人，才是破壞法治。」

他們也不滿警方限制遊行，陳同學表示：「警方說有衝突所以不發出遊行的不反對通知書，不是充份的理由，因為他們不能剝奪市民的遊行權利。政府用不合理的條例和濫捕手段阻止示威，想令我們屈服，那就更要站出來。」

就讀中文大學藝術系四年級的盧同學，與同學們製作橫幅懸掛在校園內，捍衛創作所需「免於恐懼的自由」。他告訴德國之聲：「這兩個多月看到，政府和國家對自由施加很大壓力，令許多人不敢發聲。我們要抓捉緊機會做應做的事，罷課發聲，大學生不止為了讀書，而是要為社會做一些事。」與此同時，名為「九二九三罷全港」的跨界別罷工集會，從週一開始在金鐘添馬公園集會兩天。 該集會已經獲得不反對通知書，但首天因為部分示威者與警方發生小型衝突而提早結束。

港铁「超」合作运动

有鉴于前一天港铁站被破坏的情况，在9月2日「港铁超合作运动」这天，防暴警察大约从早上6点开始就已经出现在各大地铁站看守。 综合港媒报导，多个车站均有警员出现。香港01整理道，美孚站与长沙湾站各有20多名防暴持盾戴盔戒备，九龙站两个出口也各自有10个防暴警察。

然而，防暴警察的出现却并未完全阻绝示威者的行动。根据香港01报导，示威者大约分成两路乘搭列车，一批人从乐富站下车，遭到警员追赶。其中一名男子被按到地面，被摘除口罩并且搜出雨伞，被戴上铐之后送上警车。

另一方面，香港电台报导，早上9点多在荔枝角站有港民用雨伞阻碍往荃湾的列车车门关闭。随后数名军装警员到月台了解情况。香港01报导，有警员进入荔景站月台拘捕3名戴口罩的疑似示威者，并以涉及油麻地站刑事毁坏为由拘捕其中1人。

中午左右，港府召开记者会。香港电台报导，保安局局长李家超指，警方根据实际情况或情报、按需要做部署，是按警队条例要求进行，而警队条例适用于香港任何地方。运输及房屋局局长陈帆没有直接回应警员是应政府还是港铁要求进入港铁车站，只说港铁人员遇到暴力或非法行为时需要警方支援。

中国网友人情冷暖?

近日在中国大陸的讨论中，开始有更多人用「废青」一词形容香港街头的示威青年，指涉他们「吃父母的、靠政府的、对社会没贡献但是又对社会对政府发泄不满」。从8月中开始，「废青」相关讨论与报导数量攀升，香港文汇报、北京日报、微博上都对这一词做出报导或是讨论。南华早报报导，#香港废青 在微博上有2亿人点阅，产生了5萬8千条评论，大部份都是负面且有抨击意味。

然而一些中国的媒体却传出相反的声音，以温柔劝导的方式告诉罢课年轻人劝告他们停止罢课，回校上学。《中国青年报》在周六(8月31日)贴出一张图，用粤语繁体字写: 「条路自己捡，学业最要紧。」并强调截至今年6月，共有1.57万名香港学生在中國大陸300多所高校和科研院所学习。文中也说，「今年361所内地高校共录取香港学生7000多人」。《中国青年报》在官方微博发文《香港同学，开学了!》，引来数百所学校的学生几乎以一模一样的格式进行回复: 「香港同学，xxx前来报到，回来吧，我们开学啦!」

中国官媒总编赴港报导

环球时报总编胡锡进现在人在香港。作为中国官媒人民日报海外版本报纸的总编，他在中国国内与国际上都颇有声量。他称他访问香港是为了视察当地情况，以及支持旗下记者。他还在推特上张贴了他亲自进行连线播报的影片。





《南华早报》8月30日报导，胡锡进仍然对于和平解决香港纷乱抱持希望，他也认为中国事实上希望香港维持他的独特性: 「我们希望港人治港，因为如果由我们来统治香港，成本很高。香港的独特性对中国来说极有价值。」他认为有些人说中国想要把香港变成中国的另一个深圳或上海是不正确的，「我们已经有这么多城市了，为什么还要再增加一个?」

8月30日晚间，香港01也刊出胡锡进的专访。当被记者问及《环球时报》的报导立场时，他说: 「你们的五大诉求，我们都有报导，当然我们有我们的立场，有自己的价值观。 但在事实部份，我们没有进行任何修改。」记者追问，《环球时报》没有报导到警察把人压在地上打的情节，胡锡进说，元朗无差别攻击事件等、警察捉人等《环球时报》都有报导，只是细节不如香港媒体: 「把他们（示威者）按在地上求饶等，可能反对派媒体对细节的描述比较多，我们可能没你们（香港媒体）报道得那么细，我认为你们（香港媒体）的报道是有偏差的。」

李芊/罗法/夏立民(综合报导)