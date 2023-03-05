 孩子杀害其他孩子，该怎么办？ | 德国新闻 | DW | 15.03.2023

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德国新闻

孩子杀害其他孩子，该怎么办？

德国一名12岁的少女被两名几乎同龄的少女残忍杀害。杀人孩子的动机是什么？而青少年严重犯罪却逍遥法外，也让人十分无奈。

人们悲哀、无奈

人们悲哀、无奈

（德国之声中文网）12岁的露易丝上周六（3月11日）拜访朋友后，在回家的路上失踪，次日她的尸体在一条自行车小路旁被找到。警方称，尸体上有无数刀刺的痕迹。周二（3月14日）两名12岁和13岁的少女承认是她们用刀杀死了露易丝。她们还说认识露易丝。周三，她们已被停课并被带离家庭，当地青年局负责看护她们二人。她们允许同家长保持联系。

事发地点在北威州靠近莱法州的小城弗罗伊登贝格（Freudenberg），迄今作案的凶器尚未找到。目前全城人乃至全德国人都在询问以下问题：她们杀死露易丝的动机是什么？什么导致两个少女如此凶残？

检察官没有回答上述问题，只是表示，他们对每一个问题都十分审慎：凶手嫌疑人还是未成年人，享有被保护的义务。警方称，美因茨大学法医参与的解剖显示没有被强奸的迹象，露易丝最终因失血过多死亡。

以上两名女孩引起警方的怀疑，是她们的第一次口供同其他证人说的内容有矛盾之处。周一进行第二次口供时，孩子的家长以及心理学家在场，警方指出矛盾，最终孩子供认其凶杀行为。

负责调查的警员说，"成年人可能推测不了青少年的行为动机，从对受害者如此众多的刀刺痕迹看，情绪在其中扮演了角色。"

遇害的露易丝生前上学的学校

遇害的露易丝生前上学的学校

14岁以下杀人不犯法

从刑法角度而言，露易丝之死不产生任何后果。德国刑法规定，14岁以下青少年原则上不具犯罪能力，即便行为恶劣到谋杀或者杀人。有这样的法条是因为，人们认为，这个年龄段的青少年尚无法判断行为带来的后果。

刑警结束调查后，检察官不会将该案转交司法，而是交给当地的青年局。换言之，未成年杀人嫌疑人不会被法官判刑并受到监禁。但未成年凶手会被带离家庭，有的接受心理治疗，也有的会被单独隔离起来，只是不在监狱。

周二晚间，德国联邦司法部部长布什曼（Marco Buschmann）强调，14岁以下少年虽然不受刑法惩罚，"但我们的司法制度有其它应对的途径，如儿童法、青年法以及家庭法"。

警察继续寻找凶器

警察继续寻找凶器

这样的案例每年都发生

警方的犯罪纪录显示，14岁以下青少年很少犯有严重暴力罪行，如伤害对方身体、性虐待、杀人以及谋杀等罪行。但2021年这类犯罪数字同一年前相比有所上升（从7103上升至7477），不过同2019年相比，却下降了大约一成。

其中暴力致死的案例更是极少：2021年全德国只有19名少年凶杀嫌疑犯，其中4名为未成年少女。每年的案例数量都不一样，过去20年里，每年最少发生4起，最多21起。根据德国联邦统计局的统计，今年德国14岁以下的青少年大约有850万名。

（综合报道）

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