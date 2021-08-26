为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
英国艺术家James Mollison足迹遍布世界各地，他拍摄的一系列“孩子们在什么地方睡觉”的照片, 正在德国乌尔姆展出。
莫里森在中国云南认识了9岁的小东（音）。他跟姐姐、父母和祖父睡在一个房间。小东家种植稻米和甘蔗，家境贫困。他说长大后想当警察，因为可以“抓小偷，到处跑”。
8岁的美国男孩Harrison和家人住在一所大别墅里。作为家中的独子，他拥有自己的浴室、游戏室和一部大电视。他上的私立学校离家很远，路上要两个小时。他妈妈说，会尽量跟儿子享受路上的时光。Harrison长大后想当一名兽医。
4岁的日本小姑娘Kaya展示了自己的玩具天地。她和父母住在东京的一套小公寓里。她的房间塞满了娃娃和绒毛玩具。Kaya的衣服都是她妈妈自己裁制的，每个月至少有三四套新衣。不过上学必须穿校服。她长大想当动漫画家。
7岁的Indira住在尼泊尔首都加德满都。她的家只有一间屋子，兄弟姐妹和全家人睡在地上的一张大床垫上。4年前，Indira和其他好几个孩子开始在一个花岗岩采石场干活。这个工作很危险，因为很多孩子都不戴护目镜。Indira想成为一名舞蹈演员。
这是10岁的Sherap睡觉的地方，尼泊尔的一所寺院。80名小僧侣同寝一室、都是上下铺。少数个人物品也在床上。Sherap的父母相信，让一个儿子进寺庙为僧，会给家庭带来幸运。
7岁的Jasmine家有一所大房子，在美国肯塔基州。她的房间里挂了很多王冠和纱幔，都是她在儿童选美比赛上赢得的奖品。Jasmine每天都为参加舞台表演训练。这是一项昂贵的业余爱好，每次参赛，她的父母都要花费数千美元。
8岁的Ahkôhxet的世界与众不同。他所属的Krahô部族居住在巴西亚马逊盆地，他胸前的红色条纹源于一个部落仪式。居民们从附近的河流取水饮用，生活所需的食品，有一半是自己耕种收获的。
11岁的Thai 与妹妹和父母住在里约热内卢一座公寓楼的四层。她的家境算不上富裕，但能保障温饱。Thai的房间墙上贴满了海报，她的偶像是流行歌手Felipe Dylon。题为“孩子们在什么地方睡觉”（Where Children Sleep）的摄影展到2022年2月6日在乌尔姆（Neu-Ulm）市的Edwin Scharff 博物馆展出。
对于摇滚迷而言，这张图片再熟悉不过，这是著名摇滚乐队Nirvana第二张专辑《Nevermind》的封面。如今，游泳男婴长大成人，他表示这张裸体照片是“性剥削”，说感到自己像在卖身。
画面越感人，效果越明显。以下照片选自记者无疆界组织发布的《2021年度新闻自由图片集》，其中一些图片甚至是冒着生命危险拍摄的。
照片上，一群孩子正逃离莱斯沃斯岛上熊熊燃烧的莫里亚难民营。联合国儿童基金会评出的这幅2020年度最佳照片，摄影师来自希腊。
美媒CNN10月4日引述一位流亡欧洲的中国前公安，他展示自己的任职证明文件，并匿名透露了针对新疆维族的酷刑细节。其中许多情节与CNN采访的另外两位维族受访者的证词一致，情节骇人听闻。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版