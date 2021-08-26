 孩子们在哪里睡觉 | 所有节目 | DW | 14.12.2021

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文化经纬

孩子们在哪里睡觉

英国艺术家James Mollison足迹遍布世界各地，他拍摄的一系列“孩子们在什么地方睡觉”的照片, 正在德国乌尔姆展出。

  • Dong, neun Jahre alt aus China

    中国·云南

    莫里森在中国云南认识了9岁的小东（音）。他跟姐姐、父母和祖父睡在一个房间。小东家种植稻米和甘蔗，家境贫困。他说长大后想当警察，因为可以“抓小偷，到处跑”。

  • Harrison, acht Jahre alt aus New Jersey.

    美国

    8岁的美国男孩Harrison和家人住在一所大别墅里。作为家中的独子，他拥有自己的浴室、游戏室和一部大电视。他上的私立学校离家很远，路上要两个小时。他妈妈说，会尽量跟儿子享受路上的时光。Harrison长大后想当一名兽医。

  • Kaya, vier Jahre alt aus Tokio.

    日本·东京

    4岁的日本小姑娘Kaya展示了自己的玩具天地。她和父母住在东京的一套小公寓里。她的房间塞满了娃娃和绒毛玩具。Kaya的衣服都是她妈妈自己裁制的，每个月至少有三四套新衣。不过上学必须穿校服。她长大想当动漫画家。

  • Indira, 7 Jahre aus Kathmandu.

    尼泊尔·加德满都

    7岁的Indira住在尼泊尔首都加德满都。她的家只有一间屋子，兄弟姐妹和全家人睡在地上的一张大床垫上。4年前，Indira和其他好几个孩子开始在一个花岗岩采石场干活。这个工作很危险，因为很多孩子都不戴护目镜。Indira想成为一名舞蹈演员。

  • Sherap, zehn Jahre alt aus Kathmandu.

    尼泊尔·寺院

    这是10岁的Sherap睡觉的地方，尼泊尔的一所寺院。80名小僧侣同寝一室、都是上下铺。少数个人物品也在床上。Sherap的父母相信，让一个儿子进寺庙为僧，会给家庭带来幸运。

  • Jasmine, 7 Jahre alt aus Kentucky

    美国·肯塔基

    7岁的Jasmine家有一所大房子，在美国肯塔基州。她的房间里挂了很多王冠和纱幔，都是她在儿童选美比赛上赢得的奖品。Jasmine每天都为参加舞台表演训练。这是一项昂贵的业余爱好，每次参赛，她的父母都要花费数千美元。

  • Neu-Ulm I Fotoserie I Where Children Sleep im Edwin Scharff Museum

    巴西·亚马逊盆地

    8岁的Ahkôhxet的世界与众不同。他所属的Krahô部族居住在巴西亚马逊盆地，他胸前的红色条纹源于一个部落仪式。居民们从附近的河流取水饮用，生活所需的食品，有一半是自己耕种收获的。

  • Thai, elf Jahre alt aus Rio de Janeiro.

    巴西·里约

    11岁的Thai 与妹妹和父母住在里约热内卢一座公寓楼的四层。她的家境算不上富裕，但能保障温饱。Thai的房间墙上贴满了海报，她的偶像是流行歌手Felipe Dylon。题为“孩子们在什么地方睡觉”（Where Children Sleep）的摄影展到2022年2月6日在乌尔姆（Neu-Ulm）市的Edwin Scharff 博物馆展出。


  • Dong, neun Jahre alt aus China

    中国·云南

    莫里森在中国云南认识了9岁的小东（音）。他跟姐姐、父母和祖父睡在一个房间。小东家种植稻米和甘蔗，家境贫困。他说长大后想当警察，因为可以“抓小偷，到处跑”。

  • Harrison, acht Jahre alt aus New Jersey.

    美国

    8岁的美国男孩Harrison和家人住在一所大别墅里。作为家中的独子，他拥有自己的浴室、游戏室和一部大电视。他上的私立学校离家很远，路上要两个小时。他妈妈说，会尽量跟儿子享受路上的时光。Harrison长大后想当一名兽医。

  • Kaya, vier Jahre alt aus Tokio.

    日本·东京

    4岁的日本小姑娘Kaya展示了自己的玩具天地。她和父母住在东京的一套小公寓里。她的房间塞满了娃娃和绒毛玩具。Kaya的衣服都是她妈妈自己裁制的，每个月至少有三四套新衣。不过上学必须穿校服。她长大想当动漫画家。

  • Indira, 7 Jahre aus Kathmandu.

    尼泊尔·加德满都

    7岁的Indira住在尼泊尔首都加德满都。她的家只有一间屋子，兄弟姐妹和全家人睡在地上的一张大床垫上。4年前，Indira和其他好几个孩子开始在一个花岗岩采石场干活。这个工作很危险，因为很多孩子都不戴护目镜。Indira想成为一名舞蹈演员。

  • Sherap, zehn Jahre alt aus Kathmandu.

    尼泊尔·寺院

    这是10岁的Sherap睡觉的地方，尼泊尔的一所寺院。80名小僧侣同寝一室、都是上下铺。少数个人物品也在床上。Sherap的父母相信，让一个儿子进寺庙为僧，会给家庭带来幸运。

  • Jasmine, 7 Jahre alt aus Kentucky

    美国·肯塔基

    7岁的Jasmine家有一所大房子，在美国肯塔基州。她的房间里挂了很多王冠和纱幔，都是她在儿童选美比赛上赢得的奖品。Jasmine每天都为参加舞台表演训练。这是一项昂贵的业余爱好，每次参赛，她的父母都要花费数千美元。

  • Neu-Ulm I Fotoserie I Where Children Sleep im Edwin Scharff Museum

    巴西·亚马逊盆地

    8岁的Ahkôhxet的世界与众不同。他所属的Krahô部族居住在巴西亚马逊盆地，他胸前的红色条纹源于一个部落仪式。居民们从附近的河流取水饮用，生活所需的食品，有一半是自己耕种收获的。

  • Thai, elf Jahre alt aus Rio de Janeiro.

    巴西·里约

    11岁的Thai 与妹妹和父母住在里约热内卢一座公寓楼的四层。她的家境算不上富裕，但能保障温饱。Thai的房间墙上贴满了海报，她的偶像是流行歌手Felipe Dylon。题为“孩子们在什么地方睡觉”（Where Children Sleep）的摄影展到2022年2月6日在乌尔姆（Neu-Ulm）市的Edwin Scharff 博物馆展出。


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