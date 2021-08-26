日本·东京

4岁的日本小姑娘Kaya展示了自己的玩具天地。她和父母住在东京的一套小公寓里。她的房间塞满了娃娃和绒毛玩具。Kaya的衣服都是她妈妈自己裁制的，每个月至少有三四套新衣。不过上学必须穿校服。她长大想当动漫画家。