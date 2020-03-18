 学者：武汉或有近六成感染病例未被发现 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.03.2020

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时政风云

学者：武汉或有近六成感染病例未被发现

在中国官方近日连续宣称新冠病毒肺炎新增疑似和确诊病例均为境外输入病例的同时，有中国学者指出武汉目前可能存在近六成未被发现的感染病例，而且这还是“保守”的预测结果。同时还有学者呼吁“砸锅卖铁”也要进行抗体检测，确认新发传染病隐性感染的风险。

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (picture-alliance/dpa/Xinhua/S. Bohan)

3月22日的汉口火车站

（德国之声中文网）中国官方媒体《中国新闻周刊》日前援引华中科技大学公共卫生学院邬堂春团队3月6日在医学论文预印本平台medRxiv网站发布的论文报道称，武汉市至少59%的感染病例是未被发现的，其中可能包括无症状和症状轻微的病例。该团队的最新统计数据和建模显示，无症状感染者的比例可能被大大低估。而有研究已经显示，无症状或症状轻微的感染者可能具有高度传染性。

邬堂春告诉《中国新闻周刊》，武汉目前可能存在59%未被发现的感染病例，这是他的团队基于最保守的模型预测出来的，并没有进行实际的流行病学调查。"科学是非常严谨的，可能的东西不能说成肯定。模型的空间设计没有完美的，所以一定要有大样本去做实际抽样，才能得出地区的差异和潜在的隐性感染数量。"邬堂春说。

邬堂春在接受采访中再三强调，对于中国和世界来说，隐性感染问题都是疫情防控中非常重要的科学问题，应当得到高度重视。

确诊定义的不同标准

在新冠病毒所有无症状感染者中，包括在检测时暂未发病的潜伏期患者，以及感染病毒后始终不发病的隐性感染者。根据世卫组织发布的《人感染2019新型冠状病毒引起的2019冠状病毒病的全球监测》，"无论有无临床体征和症状，经实验室确诊感染新冠病毒者"均为确诊病例。

China Coronavirus Klinik in Wuhan (Getty Images/AFP)

中国对于新冠疫情的确诊标准与世卫组织不同

但中国的确诊标准与此不同，在中国国家卫健委今年2月7日发布的《新型冠状病毒肺炎防控方案（第四版）》中，将核酸检测阳性病例分为确诊病例和无症状感染者两类，此后，无症状感染者不再被列入确诊名单。这也是2月9日黑龙江省卫健委宣布该省前一天核减了14例确诊患者的原因。因为其中有13例检测阳性但无症状的感染者。

在2月5日更新《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案 第五版》中，中国国家卫健委首次明确表示"无症状感染者也可能成为传染源"。而之前第四版的相关定义则是"目前所见传染源主要是新型冠状病毒感染的肺炎患者"。作为中国最权威的卫生健康管理部门，中国国家卫健在新冠病毒疫情爆发以来，一直在不断推出新型冠状病毒感染的肺炎《防控方案》和《诊疗方案》两种指导性政策文件。

抗体检测"砸锅卖铁也应该做"

《中国新闻周刊》的报道指出，2月13日，《国际传染病杂志》收到北海道大学流行病学家西村浩史等日本专家的论文。这篇论文对从武汉包机撤离的565名日本公民进行研究，结果发现撤离者有13人感染，其中4人为无症状感染者，比例为30.8%。就此，西村团队估计，在新冠病毒感染者中，可能有少于一半的感染者没有症状。

延伸阅读：中国本土零病例？文件揭无症状患者不计入确诊

复旦大学公共卫生学院原院长、中华预防医学会新冠肺炎防控专家组成员姜庆五教授也向《中国新闻周刊》表示，很多传染病都存在隐性感染，同时，部分隐性感染者也会成为传染源。因为带毒的隐性感染者不会进行隔离，活动范围很大，所以其危害性也就更大。在目前的情况下，通过模型来判断隐性感染是一种方法，但是，由于模型的假设条件很多，所以不应倡导。他提醒，像武汉这么大范围的感染，不能过度信任模型，一定要通过实际调查来回答隐性感染人数的问题。

姜庆五解释说，人体在感染病毒后，大部分患者都会产生抗体，这就是病毒在人体中存在的证据。因而，进行抗体检测是确认新发传染病隐性感染很好的方式。在武汉地区，派专业的流行病学调查人员进行抗体流行病学抽样调查是很有必要的。他指出，在理论上，抽样的样本规模越大越好。而具体的流行病学调查则需要假设一系列的条件，才能确定样本数量。根据武汉目前的累计确诊人数，起码要做2500人以上的抽样调查，才能反映整体情况。

这位学者称，隐性感染的数据是影响日后决策的重要指标，关系到新冠肺炎是否会卷土重来，以及一旦卷土重来，该如何应对。有关部门可以参考调查结果，进行下一阶段的决策。姜庆五强调：在武汉地区，抗体抽样调查是完全可操作的。这也是武汉应该完成的，因为除武汉之外，没有其他地区可以完成。这样的调查"对武汉、对国家都很有意义，只要有可能性，即使砸锅卖铁也应该做。"

  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

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    作者: Julia Vergin


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神出鬼没的新冠病毒

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新冠病毒无所不在！甚至也许就在甜椒上、在度假时寄出明信片上、在自家的狗狗身上？我到底还能触碰什么东西？这样一些让人不安的问题，很多人都在问。以下是一些可让人放心的回答。 (19.03.2020)  

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