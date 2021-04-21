学者：撕毁“一带一路”协议，澳洲弃中选美

澳大利亚联邦政府废除维多利亚州和中国政府签订的“一带一路”协议，澳洲学者认为澳大利亚已经在中国和美国之间选边站，中国方面则很有可能祭出反制措施，但目前还很难具体预测会在什么领域反制。
（德国之声中文网）4月21日，澳大利亚联邦政府废除维多利亚州和中国政府签订的“一带一路”协议，引发中国驻澳大使馆强烈谴责。
澳大利亚政府撤销维州政府“一带一路”协议的行动之前就已经广泛进行过讨论。
去年澳大利亚国会通过《外国关系法》，赋予联邦政府取消州和领地政府、地方议会以及公立大学与其他国家签订协议的权力。
这是对于联邦政府宪法权利的极大扩充。
维州政府一直对于“一带一路”协议持有正面评价，认为会促进中国投资，保证当地就业。
中国大使馆21日立即发表声明，称对澳大利亚政府的做法“表示强烈不满和坚决反对”，并指责澳大利亚政府“对改善中澳关系毫无诚意，势必对双边关系造成进一步损害，也必将搬起石头砸自己的脚。”
在昆士兰科技大学从事“一带一路”研究的姜源对德国之声表示，尽管莫里森政府并未明说，但几乎所有人都明白，去年通过的法律是堪培拉政府刻意针对维州的“一带一路”协议。
“这个协议在澳洲已经不单单是中澳关系的问题，而是关系到澳大利亚州政府和联邦政府在外交政策的一致性问题，所以说取消势在必行。”他说。
但是姜源对于这一决定出台的时机表示不解。
他说：“我想说的是这个取消的方式和时间没有外交策略。莫里森政府像是在拿一个扩音喇叭一样高调进行，而且时间很奇特。”
“上次中国驻澳大利亚公使王晰宁在全国记者俱乐部讲话的时候，莫里森政府推动了《外国关系法》，这次王晰宁又在相同场合呼吁合作，而且语调和缓，但是又是在相近时间要取消‘一带一路’协议。”
澳大利亚政府废除“一带一路”协议稍早前，王晰宁公使曾表示，不要把中国当作“奶牛”。他指责，不要先挤中国这头牛的奶，后面想着怎么杀牛。
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姜源还认为，澳大利亚国内政治可能对于联邦政府做出这一决定也起到一定作用。
“虽然莫里森政府管控疫情做的不错，但是疫苗接种和职场女性权益问题上为他执政工作减分，他需要一些行动为其增加支持率。取消这个‘一带一路’协议既符合法律要求，又可以让民众把他看作坚强领导人，从他角度看，何乐不为？当然，也不排除美国督促的因素。”
“一带一路”倡议由中国主导，在亚洲、欧洲、欧洲和大洋洲建立庞大的全球基础设施项目网络。随着中国持续推进该项目，包括拉美在内的世界多国都签订了相关的协议。
此次澳大利亚政府废除协议的消息已经成为国际重要事件，但是姜源认为澳大利亚的决定不会波及其他国家。
“莫里森政府的处理方式算是西方民主国家里独一份。据我了解，德国联邦政府没有加入‘一带一路’，但是城市层面有加入。可是这并没有引起轩然大波。”他说。
“因为签订的协议是谅解备忘录。本质上谅解备忘录就是一个不受法律约束的友好姿态。其他国家犯不着为了这么一个对实际利益无损的协议大费周章。”
美国对于中国“一带一路”倡议一直持强烈质疑和批评态度，指责中国利用该倡议拉拢其他国家进行基础设施建设，进而导致参与国家陷入债务危机。
目前国际观察家普遍担忧美国和中国陷入“新冷战”。包括澳大利亚在内的多个国家曾表示不希望在美中两个强权中选边站。
但是在姜源看来，废除“一带一路”协议此举显示，在美中之争当中澳大利亚已经倒向美国。
“在北京看来，澳大利亚站队美国，并没有独立第三方姿态。澳大利亚这方面同时又想和中国继续贸易往来，在北京看来这不现实。”
“北京认为最关键不是加不加入‘一带一路’，而是在中美间如何站队。”
在中国驻澳大使馆提出谴责之后， 澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）出面为政府的决定进行解释。
她说澳大利亚联邦政府此举符合国家利益。
她还表示，“这不是针对任何一个国家，当然也不是为了损害澳大利亚与任何国家的关系。”
和中国“一带一路”协议一同被取消的，还有维州政府与叙利亚以及伊朗签订的协议。
姜源认为，“很大几率中国会有反制措施，但是很难具体预测讲措施是什么领域。”
佩恩则预计中国不会通过贸易制裁等措施进行报复。
此前因政治关系转冷，中国和澳大利亚爆发贸易争端。
澳大利亚多个产品销往中国受阻，而且政府高层之间面对面互动已经全部中止。
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