学者忧学术自由受壓 LSE暂缓中国課程

(德国之声中文网) 根据英国《金融时报》报导，伦敦政经学院原订开設的中国課程，是由上海「成为资本」创办人李世默出资赞助。该报导指出，李世默长期公开赞扬中国国家主席习近平，以及替中国政府在1989年天安门事件的作法平反。

当《金融时报》向伦敦政经学院询问相关事宜时，校方透过书面回复表示十月中已暂缓了该计划。 回复指出：「伦顿政经学院定期针对校内准备推出的新課程或合作案进行内部讨论，我们希望透过这些新计划强化本校的研究、教学与公众参与。 在与校内同仁商讨后，我们决定暂缓这个中国課程。」

两名伦顿政经学院的教授向《金融时报》表示，他们担忧该校过度仰赖外国资助者的作法会威胁学术自由。该校2011年曾因接受与利比亚前总统卡扎菲 (Muammer Gaddafi) 相关人员的捐款，而遭到各界挞伐。该事件迫使伦顿政经学院时任校长戴维斯 (Howard Davies) 请辞。

伦敦政经学院的国际关系教授休斯 (Chris Hughes) 告诉《金融时报》，该校原本在简介中表示李世默捐了几百万英镑资助这个中国課程，但对休斯来说，他视这笔捐款为对该校学者智商的一种羞辱。

休斯为此事写信给伦敦政经学院的管理人员，表示该課程会严重影响學校的价值观。根据《金融时报》所看过的机密文件，李世默的捐款会用来资助与中国经济、政治与社会相关的研究与课程。另外，这个課程将由一群「来自中国的优秀学者」来督导。

几名接受《金融时报》访问的学者表示，他们认为这个課程的督导小组将不包含反对中国政府立场或价值观的人。 休斯表示：「这个督导小组一定不会包含艾未未或黄之锋。」

伦敦政经学院2011年曾因接受与利比亚前总统卡扎菲 (Muammer Gaddafi) 相关人员的捐款，而遭到各界挞伐。该事件迫使伦顿政经学院时任校长戴维斯 (Howard Davies) 请辞。

休斯在信件中抨击校方的作法，表示该校高层在审核是否接受李世默捐款的过程中，突显了他们缺乏保护伦敦政经学院核心价值与名声的意识。《金融时报》取得的提案文件内容显示，该校不能接受与中国政府关系过于紧密的人的捐款。

据悉，伦敦政经学院目前也正在考虑是否接受来自印度与以色列的慈善家的捐款。根据一份校内文件，伦敦政经学院强调该校必须建立一套新的做法来推广由慈善捐款所资助的研究机会、奖学金与创业基金。

英国并非首个仔细检视中国政府在其大学校园透过研究计划来拓展影响力的国家。此前，澳洲媒体也曾报导中国政府疑似透过在昆士兰大学的孔子学院来推广北京在新疆推展的「再教育营」政策。