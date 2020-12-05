学者发现新冠重症警示信号

（德国之声中文网）新冠感染者中，很多人症状轻微，甚至毫无症状，另一些人则生命垂危，人们迄今不清楚其中的原委。病情发展严重时，常会导致人体产生错误的感染反应，肺部发炎，有时，心脏或肾也受到影响，在很多情况下，导致小血管损害、严重血凝，肺部可能出现血块。这是直接导致新冠肺炎病人死亡的最常见原因。

两种非成熟细胞

现在，来自德国石荷州和荷兰高校及研究机构的研究人员在新冠患者的血液中找到了有望预警可能的严重病情发展的一种决定性要素。

肺部血块是新冠肺炎重病患者的最常见直接致死原因

德国慢性炎症精准医学领域的研究人员在血样中发现了血小板内的“非成熟先期细胞”，这种细胞在血凝方面扮演着中心角色。

人们通常在骨髓里能找到这种俗称的巨核细胞，它们在那里逐渐成熟，成为完全的血细胞。不过，该研究报告的首席执笔人、基尔大学临床细胞生物学研究所的特朗（Florian Tran）教授指出，如果在血中毒情况下溢入血液，人们也能发现它们：“我们知道，例如，在血中毒状况下，这种先期细胞会溢入患者的血液中。”他解释说，这一现象有可能显示，这种非成熟细胞引发危险的血凝问题。

此外，研究人员们还在血样中发现了很多非成熟红血球，它们一般在骨髓里成熟。一般情况下，红血球负责体内氧的传输。出现众多非成熟红血球显示人体缺氧。它是人们熟知的肺病严重时的一种紧急反应。

及时发现严重病况

该研究报告共同执笔人之一的米希拉（Neha Mishra）博士告知，“与炎症信使材料的临床实验结果和测量值等其它数据结合起来，我们能勾勒出这些细胞怎样变化的印迹，并在时间上予以追踪。”

也就是说，借助血液中的细胞印迹，便可能及早察觉重症发展，从而采取相应的紧急治疗措施。

参与相关发现的是一个国际研究团队。有关新发现的研究报告由多名研究人员在专业期刊《免疫》（Immunit）联合发表。他们所在的高校和研究机构分别是：基尔的克里斯蒂安-阿尔布莱希特大学、石荷州大学医院、波恩大学、科隆大学、吕贝克大学、蒂宾根大学、奈梅亨大学、伯斯特尔研究中心-莱布尼茨肺研究中心、德国神经退行性疾病中心、德国国家研究联合体“德国COVID-19新冠病毒研究动议”。

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