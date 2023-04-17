学者分析秦刚表态：“中国的土地收回来就绝不再失去”

（德国之声中文网）4月21日，在中国外交部创建的“蓝厅论坛”上，中国外长秦刚就台湾问题说道：“台湾回归中国是二战后国际秩序的组成部分，《开罗宣言》白纸黑字写着，《波茨坦公告》清清楚楚印着。今天，破坏国际规则、单方面改变现状、破坏台海稳定的，不是中国大陆，而是’台独’分裂势力以及少数企图利用’台独’的国家。他们定义的规则、现状、稳定实质上就是要架空一个中国、’和平分裂’中国，就是要篡改二战历史、颠覆战后秩序、践踏中国主权。14亿中国人民不会答应。”

秦刚说：“中国的土地收回来了，就绝不会再失去。战后国际秩序建立起来了，就绝不允许被颠覆。”

不少中国媒体以这句“中国的土地收回来了，就绝不会再失去”为标题，报道了这一表态。

秦刚的相关表态从内容上看，似是回应了最近包括G7外长会议声明在内的对中国政策的批评。

他在讲话中说：“最近，我们经常听到一些奇谈怪论，声称中国挑战’基于规则的国际秩序’、’试图用武力或胁迫方式单方面改变台海现状’、’破坏台海和平稳定’。这些言论违背起码的国际常识和历史正义，其逻辑是荒谬的，其后果是危险的。”

二战后台湾由中华民国接收

台湾政治大学国际事务学院丁树范教授向德国之声介绍了二战后台湾回归中国的历史情况。“二次大战以后，台湾由中华民国政府来接收。”

丁树范教授并介绍说，关于接收与托管的概念，过去在台湾内部存在争议。“坦白讲，1945年是有点争议。二次大战快结束的时候，整个强国、包括美国、英国等等，把台湾的接收是委托中华民国来接收。可是这里面一个最大的争议就是说，委托中华民国接收是否代表，它是中华民国领土的一部分。这个中间是有差别的，我必须坦白讲。当时中华民国接收是说，我接收它就变成我的领土了。所谓接收是说接受日本的投降的概念。台湾内部讨论宪法的时候，不同的人在这个议题上有不同的想法。”

丁树范教授表示：“传统的国民党基本上是一个大中国的想法。它的解释就是既然我代表列强来接受日本在台湾投降，就表示说，台湾的领土就归还给中华民国了。”“共产党现在更强调说，既然这个领土是中国的一部分，那就不能被人家拿走。但最大的问题就是说，谁代表中国。秦刚的说法，某种程度上，国民党是不能够接受的。因为国民党的说法是一中各表。”

北京有可能担心“中华人民共和国代表台湾”以后会受到挑战

丁树范教授分析说：“中国大陆的教科书都说，1949年之后中华民国就不存在了。中国共产党的历史观就认为说，1945年战后的秩序是中华民国不存在，中华人民共和国代表全中国、包括台湾在内。可是，1949年以后，虽然两岸是有冲突、有战争，但中华人民共和国政府从来没有实际上去占领台湾、统治台湾。也因为拖了这么70多年，有越来越多的西方人士说，你中国共产党是在讲神话、讲笑话、讲梦话。也就是说，西方国家与台湾有越来越多的接触的时候，是会引起共产党的担心说，一个中国的原则可能会受到国际的挑战；中华人民共和国代表台湾这个以后会受到挑战。”

丁教授也表示，托管或领土，这是过去的争议。现在台湾内部产生新的争议：“特别是1990年代台湾进入民主化以后，怎么解释中华民国宪法，也产生新的争议……现在产生新的争议，有一派的说法就是，中华民国和台湾现在完全是一而二、二而一的。因为1996年台湾有在台湾地区的中华民国总统选举。1947年的宪法叫作第一共和。有人把1996年开始叫作第二共和。第二共和意思就是说，中华民国只在台湾，它是建立在台湾老百姓同意基础上的政府……所以，我们现在对于宪法怎么解释的确有新的争议，必须坦白讲。一种说法就是，中华民国就是台湾，台湾就是中华民国。它的实质领土范围只在台湾跟少数周边中华民国政府所控制的岛屿上。”

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