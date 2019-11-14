学生枪手生日行凶 美高中校园2死3伤

(德国之声中文网) 美国加利福尼亚州周四传出校园枪击案。一名枪手在圣塔克拉丽塔市的萨格斯高中（Saugus High School）开枪，造成2名学生死亡，3人受伤。

洛杉矶郡警察局在记者会上表示，包含嫌犯在内，有6名学生遭到枪击受伤被送往医院。一名16岁的女学生和一名14岁的男学生后来伤重不治，受伤3人包括2名14岁和15岁的女孩，以及一名14岁的男孩。

联邦调查局洛杉矶分局长德拉古尔（Paul Delacourt）对记者说：「目前，我们还无法得知凶手的动机或是意识形态。」

当局表示，嫌犯周四早上在Instagram帐号上写着:「萨格斯，明天玩得开心。」但之后就被删除了。

案发过程

这起枪击案发生于今天上午7时30分左右。警方接到报案表示，有学生在洛杉矶以北约65公里的萨格斯高中校园中遭到枪击。

警方在记者会上说，嫌犯从背包中掏出一把点45口径的手枪后，向其他学生开火，再用最后一颗子弹试图自杀。目前还不知道他的作案动机。

根据现场的监视器，多辆警车与救护车驶入案发高中，伤者陆续被送上救护车。洛杉矶郡警察局呼吁大众先避开该区。预防起见，警方还封锁了其他几所学校。

夏立民 (美联社、路透社、德新社)