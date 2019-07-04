学生坚持5大诉求  拒绝同林郑闭门谈判

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥的办公室周四晚（7月4日）表示，林郑希望同不同团体、不同背景的年轻人见面，包括大学生，也包括参与近期示威活动的年轻人。她希望会议能坦诚交流，解决港府目前面临的困境，因此以闭门形式进行。特首已在周三分别向一些大学发出邀请。

不过，港府的这项提议随即遭到香港科技大学学生会的公开拒绝。该学生组织在7月4日发布了《科大学生会就拒绝闭门会晤行政长官林郑月娥女士之声明》并表示，不会接受闭门会面，并提出展开对话的3个前提条件：政府须回应抗议者反复提出的5大诉求；法律界、教育界等界别代表一起参与对话；对话向全港市民开放。

香港抗议者不断提出的5大诉求是：完全撤回修例、收回暴动定义、撤销反送中抗争者控罪、成立独立调查委员会追究警队滥用职权以及立即实践真双普选。

香港中文大学学生会也收到了特首办公室展开对话的邀请，但到目前还未能决定怎样回复。

在周五（7月5日）举行的一次香港大专院校学生会代表联合记者会上，香港大学的一名代表说，港大没有收到有关会议的邀请。

第4宗自杀案

香港周三（7月3日）出现第4宗与反修订《逃犯条例》有关的自杀个案。据香港媒体《端传媒》报道，死者为28岁的麦女士，坠楼身亡。报道指，死者桌上留有字条，写有"不是民选的政府是不会回应诉求"、"什么也改变不了的无力感令人煎熬"等字句。

香港市民反对港府修订《逃犯条例》的运动已持续了近一个月。其中，6月9日组织者称有100万人参与了抗议活动，原定6月12日立法会对该案二读的日程，也在当日大规模的抗议中被推迟。6月16日，再有据称有200万人参加的大游行之后，林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》，新的条例将准许向中国内地引渡"逃犯"。

周一（7月1日）是香港主权移交中国22年纪念日，当天香港官方依旧举行了纪念活动，但同一天晚些时候，有示威者占领了立法会，在议会大厅向画像和悬挂的旗帜喷漆，并破坏那里的公物。港警宣布在对该事件的调查中已逮捕了20余人。