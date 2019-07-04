学生坚持5大诉求  拒绝同林郑闭门谈判

（德国之声中文网）香港特首林郑月娥的办公室周四晚（7月4日）表示，林郑希望同不同团体、不同背景的年轻人见面，包括大学生，也包括参与近期示威活动的年轻人。她希望会议能坦诚交流，解决港府目前面临的困境，因此以闭门形式进行。特首已在周三分别向一些大学发出邀请。
不过，港府的这项提议随即遭到香港科技大学学生会的公开拒绝。该学生组织在7月4日发布了《科大学生会就拒绝闭门会晤行政长官林郑月娥女士之声明》并表示，不会接受闭门会面，并提出展开对话的3个前提条件：政府须回应抗议者反复提出的5大诉求；法律界、教育界等界别代表一起参与对话；对话向全港市民开放。
香港抗议者不断提出的5大诉求是：完全撤回修例、收回暴动定义、撤销反送中抗争者控罪、成立独立调查委员会追究警队滥用职权以及立即实践真双普选。
香港中文大学学生会也收到了特首办公室展开对话的邀请，但到目前还未能决定怎样回复。
在周五（7月5日）举行的一次香港大专院校学生会代表联合记者会上，香港大学的一名代表说，港大没有收到有关会议的邀请。
第4宗自杀案
香港周三（7月3日）出现第4宗与反修订《逃犯条例》有关的自杀个案。据香港媒体《端传媒》报道，死者为28岁的麦女士，坠楼身亡。报道指，死者桌上留有字条，写有"不是民选的政府是不会回应诉求"、"什么也改变不了的无力感令人煎熬"等字句。
香港市民反对港府修订《逃犯条例》的运动已持续了近一个月。其中，6月9日组织者称有100万人参与了抗议活动，原定6月12日立法会对该案二读的日程，也在当日大规模的抗议中被推迟。6月16日，再有据称有200万人参加的大游行之后，林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》，新的条例将准许向中国内地引渡"逃犯"。
周一（7月1日）是香港主权移交中国22年纪念日，当天香港官方依旧举行了纪念活动，但同一天晚些时候，有示威者占领了立法会，在议会大厅向画像和悬挂的旗帜喷漆，并破坏那里的公物。港警宣布在对该事件的调查中已逮捕了20余人。
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「政治局势不断恶化」
22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「我们愿意为信念挺身而出」
23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「高房价迫使我考虑移民」
26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「我们需要有个民选的特首」
23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「我需要赚更多钱」
21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」
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香港年轻人为何投入「反送中」行列
「集结力量才能改变现状」
29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」
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「28年后的香港会是什么样的面貌?」
22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」
作者: William Yang