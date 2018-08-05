学生募资求挪威「正名」 外交部表态支持

(德国之声中文网) 台湾外交部8月8日向中央社表示，支持台湾学生在挪威向政府提出诉讼，要求签证上标注「台湾」而非「中国」。

报道称，外交部发言人李宪章表示: 对于留学生在海外透过诉讼，积极维护国家尊严与地位的努力，「外交部深表感佩」，也将持续与正名运动团体及诉讼当事人保持密切联系，尽可能提供必要协助。

该报道并未提及经费上与法律上会提供哪些协助。

过去，学生向驻挪威代表处求助，代表处曾允诺会向挪威政府反映要求更正，但是等到2016年都没有结果。

学生之一Joseph(化名)受《德国之声》采访时表示，「我也有写信给台湾外交部的部长信箱，但他们回信是说他们没有预算科目可以提供我们的诉讼。」

透过正式外交途径无法获得救济，学生才会转而发起诉讼。

如今事过境迁，中央社报道引述外交部发言人李宪章表示，将会藉由驻瑞典代表处持续进洽挪威政府，尽可能为团队提供必要协助。

募资专页的题图

募资活动筹经费

回到2010年，ISO国际标准更新，将台湾变成「中国台湾」(Taiwan, Province of China)，挪威税务局率先跟從，接著移民局也参考此标准将证件中的「台湾」改为「中国」。

虽然偶有台湾人对挪威移民局表达抗议，却不是每一次都获得正面答复。

学生之一Joseph(化名) 在2015年抵达挪威后也遭遇同等待遇，他多方咨询，也组织团队关注此事。2017与2018年，团队分別向挪威移民局和挪威移民诉愿委员会提起诉愿，但都被驳回。

咨询过后，他们希望可以透过法律程序表达他们的诉求。

Joseph带领「挪威居留证核心诉讼团队」，决定发起募资活动，筹措诉讼经费。8月1日募资活动上线后，引发媒体关注，台湾电视台华视、中视等媒体都有报道，并在8月8日获得外交部正面表态支持。

發起人﹕居留卡应尊重身份认同

《德国之声》访问「挪威居留证核心诉讼团队」发起人Joseph。他认为，既然居留卡在挪威境内有通关等行政程序上的功能，应当要以行政便利性为首要考量，而不能把它转化为宣示外交立场的工具﹕「毕竟台灣人跟中國人的通關手續还是不一樣的，注记我们为台湾事实上是有助于挪威政府在行政上的便利性。」

对于台湾人与中国人的区分，他认为台湾人在与中国分治多年以后，已经发展出自己的身份认同，挪威发行的居留卡应当要尊重个人的身份认同，否则就是违背人权。

盼成欧洲范例

8月1日，团队将此计划带上募资平台「啧啧」，期望以群众募资的方式筹措最多四个审级、高达488万台币的经费，以便向挪威政府提起民事诉讼。预计诉讼对象包括最早变更国籍注记的挪威税务局，以及最终驳回诉愿的挪威移民诉愿委员会。

募资声明指出﹕「这次的案件如果能在挪威法院、甚至欧洲人权法院取得胜诉，将会成为一个最具代表性的判例，影响其他欧洲国家在面临类似问题时做出的决定。」

截至8月9日，该募资计划上线9天，就已经筹措到120万元台币，相当于首階段目标金额122萬的98%。

这不是台湾人第一次在身份文件上发生争议。在冰岛，曾经有一名台湾女子不服自己的身份注记为中国而提出抗议，最后争取到标注为「无国籍」。瑞典、瑞士、意大利等亦有类似情形。

近日，中国在世界各地施压，要求将台湾的名称「改正」为中国台湾，表示其对台湾的管辖权。先前是国际服饰品牌，最近是针对国际航空公司的航点名称。「台湾」也时常弹性变通以「中华台北」等名义参与国际运动赛事。上月，台中市政府主办、原定明年五月举行的东亚青年运动会，更因名称争议遭到取消，成为新一个牺牲者。

罗法/李芊(综合报道)