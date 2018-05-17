学术论文何处可发 “野鸡”刊物遍地开花

（德国之声中文网）根据德广联和《南德意志报》一个共同调查项目获得的结果，5000名以上德国科研人员在伪冒科学出版社和互联网站发表文章及专著，而这些所谓的出版社无视保障作品质量的基本规则。



调查报告指出，伪冒科学出版社的存在若干年来已为人所知，但其规模和急速上升的数量却属新发展。还有，所谓"治癌"药物的生产商或气候变化怀疑论者纷纷利用这些伪科学杂志发声。调查显示，全球范围受到牵涉的科研人士数量不下40万。

专业文章发表得越多，对个人前程就越有利。伪科学杂志开出的条件十分诱人：只要付钱，肯定发表，不作严格审定，质量如何决不计较。

海德堡大学教授丰克（Joachim Funke）指出，这对科学的危害性极大："倘若真假难辨，对科学的信任便无从谈起"。

在德国，有意欺骗的科研人员数量或许有限，但很多人可能是出于无知或不够谨慎而上了那些伪出版社的当，最终后悔莫及。

最大的问题是，没有人看到这一问题。

某些上当者不愿承认错误，而是找理由辩解、推托。另一些人则感觉难堪，对之保持沉默而不是向同行示警，导致同行们未来可能同样上当。

2014年全球10大重要科学成果 菲莱登陆彗星意义非凡 11月12日，罗塞塔号菲莱登陆器成功登陆“丘留莫夫－格拉西缅科”彗星，是这一年中所取得的一个最伟大的科学突破。菲莱彗星登陆器携带着20个仪器登陆彗星，其任务是探索地球的生命起源和宇宙的奥秘。

2014年全球10大重要科学成果 人类的第一幅绘画 即使当时的画笔与现在的不同 -已知的最古老洞穴壁画创作于大约40000年前。这些古老壁画今年在印尼苏拉威西岛的一个石灰岩溶洞被发现。在此之前，人类绘画的最古老证据来自欧洲。

2014年全球10大重要科学成果 首个半合成有机体 2014年，美国加州斯克里普斯研究所的研究人员成功地对一个细菌的DNA注入两个人造“字母”，而且这段新DNA是可以复制的，由此使得一个生物体的遗传物质可以被改变。进行这一研究的目的是探讨人工合成DNA是否也可以提供新的功能。

2014年全球10大重要科学成果 恐龙和鸟类有亲缘关系？ 同时有多个研究小组对鸟类与恐龙之间的亲缘关系进行研究。得出的一个结果是：最初的恐龙可能身体轻盈，比较容易找到栖息地和食物。在之后的发展阶段，长有羽翼的恐龙可以飞翔。

2014年全球10大重要科学成果 糖尿病治疗有希望 已经有两个研究小组研究出模拟产生胰岛素β细胞的方法。这些细胞可以使胰腺产生足够的胰岛素来控制血糖水平。在1型糖尿病患者中，这些细胞受到破坏，因此必须注射胰岛素。现在有望终有一天可以治愈糖尿病。

2014年全球10大重要科学成果 让小鼠变年轻 在给年迈小鼠注射了一种名为GDF11的年轻动物血液蛋白质之后，可促使老年小鼠的肌肉和大脑细胞再生。还有一些研究人员使用血液和血浆来增强小鼠的记忆力。现在正在试验通过血浆阻止阿尔茨海默症。

2014年全球10大重要科学成果 对大脑编程 用激光光束可以对小鼠被改变基因的记忆力细胞重新编程。这是一种被称为光遗传学的新技术。现在，斯坦福的研究人员希望通过这种方法也能医治大脑疾病。

2014年全球10大重要科学成果 模拟人类大脑芯片 这是一种模仿人脑神经结构的半导体芯片。IBM的电脑专家在这一研究领域取得进展。名为TrueNorth的新芯片尤其具有完成模式识别和物体分类的功能。

2014年全球10大重要科学成果 群智能机器人 计算机科学家已经将群智能机器人成功地研发到无需人的帮助就能自己构建简单结构的程度。尤其重要的是：机器人之间就可以相互合作。

2014年全球10大重要科学成果 来自大学生实验室的卫星 大学生完成了自制小型卫星的最后工序。虽然这样的立方体卫星早就有了，但在2014年他们达到了一个高度：75个这样的小卫星被发射到近地轨道。他们非常适合完成一些专项研究任务。 作者: Fabian Schmidt



凝炼/叶宣（德新社、德广联）