 “学术自由”国际排行 中国学者最不自由 | 文化经纬 | DW | 28.03.2020

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文化经纬

“学术自由”国际排行 中国学者最不自由

一份国际调研报告显示，学术自由是社会发展进步的基础，但在有些国家，学术自由仍受到政府的粗暴干涉。

China Peking Business School der Renmin University (Getty Images/AFP/Wang Zhao)

学术机构认为“中国高等学院硬件一流，但学术自由堪忧

（德国之声中文网）这份国际学术自由指数是由瑞典哥德堡大学、德国埃郎根大学、柏林一家智库和纽约一个非政府组织共同推出的。有关专家对全球1800名学者所提供的十一万条数据进行了分析汇总。

3月27日发表的“学术自由指数”（Academic Freedom Index）报告书指出：“学术自由是科学进步、追求真理、科研合作以及优质高等教育的基础。许多大学和国家致力于捍卫学术自由，但在有些地方，学术自由仍受到冲击。”

调研显示，学术自由在一些地区的境遇令人沮丧：过去五年里，十个国家中大学和学者的处境明显恶化，其中包括巴西、土耳其和印度。而中国则一如既往仍是学术领域最不自由的国家之一，同朝鲜、古巴等国一样，被列入评级最低的E类国家。

德国在排行榜上被列入A类国家，即学术自由度最高的国家。同属A类的除法国、荷兰、英国等欧洲国家外，亚洲的日本、韩国、台湾和蒙古以及非洲的尼日利亚也进入这一序列。

对于国际上通行的全球大学排行榜，“学术自由指数”的调研者们则提出了质疑。这类大学排行榜会顾及很多因素，比如师资力量、学术水准以及国际化程度，但学术自由度却不在考虑之列。有鉴于此，调研报告建议，今后在进行大学评比时，也应将学术自由纳入评判标准。报告书指出，从当前的一些大学排行榜来看，北京和东京的大学几乎不相上下。但如果将学术自由度纳入考量范围，东京的大学必将胜出一筹。报告书称，将学术自由度纳入大学排行榜的评判标准，不仅可以鼓励各大学提倡学术自由，也会向全世界发出一个明确的信号：疫情当前，学术自由显得更加珍贵！

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