 “学术独立，你们做得到吗？” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2019

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时政风云

“学术独立，你们做得到吗？”

复旦大学拟修订学校章程，删除“思想自由”等字眼，引发学生唱校歌抗议。面对争议，复旦校方表示，修订过程严格依照法定程序。而立场通常亲官方的《环球时报》主编胡锡进则警告说，追求极限的“政治正确”会引发群众反感。

China Fudan Universität in Shanghai (picture-alliance/C. Mohr)

复旦大学新江湾校区

(德国之声中文网) 复旦大学校方周三下午(12月18日)通过官方微博账号表示，注意到学校章程修订案引发了网络上的关注。声明称，"此次章程修订严格依照法定程序，先后经学校六届六次教代会、党委全委会等审议，并最终经教育部核准。章程修订体现了党的十九大和全国教育大会精神，进一步突出了党对学校工作的全面领导，突出了立德树人的根本任务。"

此次章程修订的一大争议点，就是旧版本中的"学术独立"遭到淡化、强化了"党的领导"；而复旦校方的辩护，则依然在强调"党的领导"。

中国社交媒体大规模删帖

目前，微博、知乎、微信等中国社交网络平台上，对复旦修改章程的批评声音已经基本被删除，只留下大量的赞扬言论。比如，在复旦官方微博的辩护言论下，有用户认为学生唱校歌要求学术独立、思想自由过于片面。"校歌里，有学术独立、思想自由，也有巩固学校、维护国家，麻烦大家听校歌听全版好吗？"还有用户评论认为，"复旦精神一直都在，不仅有学术独立、思想自由，还有作育国土、恢廓学风、巩固学校、维护国家，更有那自由而无用的灵魂"。更有甚者表示支持删除"民主自由"："大家被香港废青的所谓民主自由搞得有点心烦，希望这种风气不要影响我们内地，没有国家就无从谈民主自由。再看看西方的所谓民主、所谓自由。"

China Shanghai | Fudan Universität (picture-alliance/dpa/S. Wenpeng)

不过，少量的难以被算法自动识别的隐晦批评，依然在评论区中未被删除："毕业17年，很多知识早就忘了，老校歌的精神始终在心里，永恒的印记。""再怎么改也改变不了社会的进步，自由、创新、独立思考是永恒的主题。"

还有一些社交网络用户，找出了2014年复旦大学章程修订时，上海本地媒体澎湃新闻刊发的报道。报道以"复旦章程大修：被追问'学术独立、思想自由'做得到吗？"为题，指出这份核心内容为"学术独立、思想自由"的章程，在草案公示期间受到了不少师生"你们做得到吗"之质疑。对此，负责章程推进事宜的复旦大学发展规划处处长李粤江当时表示，"学术独立、思想自由不是喊口号，需要用机制去保障！"

不过，5年前的这篇旧文，周三在澎湃新闻的官网上被下线。

胡锡进强调民主自由

而在中国境内无法正常访问的推特网站上，中文用户对此次复旦章程的修订则呈现一边倒的批评态势。例如："为中共服务写进了章程，连遮羞布都不要了"，"本来也是挂羊头卖狗肉，现在直接狗头了"。还有用户拿复旦大学的非官方校训"自由而无用的灵魂"开涮，指出删去了"自由"之后，复旦大学就只剩"无用的灵魂"。

出乎意料的是，立场通常亲政府的《环球时报》总编胡锡进，在其个人新浪微博账号上发帖，"提醒各地的一些干部们，民主、自由这些词汇都是24字社会主义核心价值观里的内容"；"我们要高举核心价值观的所有理念……如果有谁觉得核心价值观里的某个词刺眼，有必要在他们的日常工作中回避，那么我认为，一定是他们的认识出现了偏差"；"千万不要为了追求极限的'政治正确'，而客观上引起群众的反感，反而制造了隔阂，侵蚀了社会信心。"他呼吁，应当防止"粗糙的意识形态工作"。

胡锡进的这条微博暂时还没有被删除。

 

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复旦大学修章程删独立 抗议学生争自由唱校歌

复旦大学计划修改学校章程，将原章程中多处“思想自由”“学术独立”字句删除，增加了“爱国奉献”“国家意识”“社会主义价值观”等字眼，并强调“共产党党委领导”。修订草案引发了复旦在校师生以及校友的强烈不满。 (18.12.2019)  

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