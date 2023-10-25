学习机作文"辱毛"？ 科大讯飞反诉 称幕后有推手

（德国之声中文网）据中国媒体报道，有学生家长在科大讯飞学习机上一篇题为《蔺相如》的作文中读到"诋毁伟人"、"违背主流价值观"的内容，将相关信息发在网上，引起网友讨论。

根据微博上流传的这篇作文片段的截图，其中写道："蔺相如那宽宏大量，为国家利益着想的品质，如今又有多少人能做得到呢？现在有些人，别人惹你一次，你就非把别人整死。就拿一个大家非常熟悉的人--毛泽东主席来说吧，我斗胆来说说他吧！毛主席是很有才华的人，是一代伟人，但我却要说他是一个没有气量，不为大局着想的人。他在抗美援朝的战争中失去了最后的亲人--长子毛岸英之后，便对身边每个人都产生了怀疑，刘少奇和彭德怀两位革命先辈先后遇害，随后便有了文化大革命，也就是人们常说的'文革'，'文革'中一些随着毛主席打下这片江山的人，都被毛主席整得苦不堪言，一些有文化的人就因为自己的某一篇文章，或某个议论，而落为阶下囚。在抗战八年，共产党和国民党打仗打了几年，好不容易打下了江山，建立了中华人民共和国，人民理应安居乐业了，可随后又搞什么大办钢铁，又遇到了几年'自然灾害'，没过几年又闹起了文化大革命，导致了中国的贫穷落后，老百姓是一天好日子也没过上。这都是因为毛泽东心胸狭窄而引起的！"

根据这一片段在一些作文网上仍然能找到这篇作文。

科大讯飞董事长：有人"黑"我们

10月24日，科大讯飞举行了一个"2023科大讯飞全球1024开发者节"，并宣布其"星火认知大模型V3.0已经超越了ChatGPT"。不过，据媒体报道，也就在当日，有关科大讯飞学习机内容有"不当内容"的消息流传，而当日其股价跌停。

然而，科大讯飞董事长刘庆峰向中国媒体表示，这波"舆情或有推手"。他说，本次事件是一个意外，并已经在内部进行了处理，"这一事件是16日出现的，一个家长发现的问题"。他说，出现意外的原因是合作伙伴"内容太多，我们审核过程还没结束，相关人员就匆匆忙忙地给大家试用了"。

刘庆峰转而说道："在中国做创新很不容易，今天星火3.0刚发布，我们就发现了铺天盖地的舆情，这是有幕后推手的，希望影响我们的股价和社会形象。这是害怕科大讯飞真的成为中国第一，并遥遥领先，我觉得越是这种打压越激发我们的斗志，同时越让我们看到教育确实还要更加严格地把内容保障好。"他向中国媒体表示："这些'黑'我们的事件也已经给有关部门报告，并在取证，但这些都是浪花，真正重要的是我们的核心基本面是怎样的。"

人脸识别技术 是否侵犯隐私?

名列美国"实体清单" 声纹数据库令人权组织忧虑

中国媒体报道称，10月24日，科大讯飞市值蒸发约120亿。10月25日，其股价有所回升。然而，相关报道也指出，2022年以来，该公司股价走低。今年8月，其董事长刘庆峰也曾减持本公司股票，套现23.5亿，称是为了偿还债务。

德国之声此前报道，2019年，科大讯飞被美国列入实体清单，被指控协助北京打压维吾尔少数民族。2022年10月，美国制裁措施全面加码，禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给包括科大讯飞在内的中国公司。

2017年，人权观察组织曾发布报告称，中国政府正在采集公民"声纹"样本以建立全国声纹数据库。报告引述澎湃新闻网一篇后被删除、但在"中国数字时代"网站有备份的报道，其中写道科大讯飞与安徽省安全部门合作，通过声纹数据，监控识别诈骗电话。

（综合报道）

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