 学习中国？俄罗斯互联网新法生效 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2019

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时政风云

学习中国？俄罗斯互联网新法生效

11月1日，旨在建设俄罗斯自主互联网的法案正式生效。莫斯科当局称，新法能够确保遭受外部攻击时，俄罗斯国内的互联网依然能够独立运转。批评者担心，新法将让国家全面控制互联网，钳制言论自由。分析人士则指出，新法案的实施在技术层面上有着很大的难度。

Russland Youtube (Imago Images/TASS/S. Konkov)

批评者认为，新法案将会让俄罗斯互联网与外界隔绝

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俄罗斯杜马以压倒性的多数通过允许俄罗斯创建自主互联网的法案。新法将为“俄网（Runet）”创建一个独立的基础设施，让俄罗斯在遭遇攻击时拉起“虚拟吊桥”。 (21.04.2019)

来自中国、伊朗、朝鲜、俄罗斯的恶意攻击对美国形成威胁，特朗普政府决定放宽行政上的限制，加强与盟友合作，加以反击。 (21.09.2018)

俄罗斯总统普京严厉抨击了美国对中国科技巨头华为的态度，称此举意在将华为挤出市场。俄罗斯计划与华为合作，扩建其5G网络。 (07.06.2019)

(德国之声中文网) 这部法案今年4月即由俄罗斯国家杜马高票通过，总统普京也在5月份正式签署了法案。根据新法，俄罗斯的互联网基础设施今后将逐步摆脱对境外节点的依赖，尤其是在遭受外部攻击时，俄罗斯可以切断与外界的连接，独立运作境内的"区域互联网"。

为了实现这一目标，俄罗斯将建设位于境内的域名管理系统。所有在俄罗斯经营的互联网服务商----不论是本土企业还是外国企业----今后都只能使用这套俄罗斯的域名管理系统。这些服务商还被要求安装特定的硬件及软件，从而让政府部门能够对数据进行直接监控。

这样的硬件架构一旦形成，莫斯科当局就能更方便地删除或屏蔽不受欢迎的内容。俄罗斯政府强调，这是为了更好地抵御网络袭击之威胁。

人权组织担心自由受限

批评者认为，新法案将能让俄罗斯互联网与外界隔绝。在新法生效前，俄当局已经屏蔽了一些境外网站，其中包括异见人士霍多尔科夫斯基(Michail Chodorkowski)的网站。人权组织AGORA指出，新法意味着俄罗斯政府的互联网管控政策发生了根本性的转变。

今年3月，该法案尚未在国家杜马通过时，莫斯科曾经有数千名年轻民众上街抗议，担心今后互联网能随时因政治原因被政府切断。示威者讽刺当局想要建设"伟大的俄罗斯防火墙"，暗示新法案正在效仿中国的互联网管控手段。克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)驳斥了这种说法，他强调"绝对没人想要让俄罗斯互联网与世界隔绝"，反而是俄罗斯互联网面临因西方攻击而瘫痪的威胁。佩斯科夫说，正是出于这个原因，俄罗斯需要独立自主的互联网基础设施，即所谓的"备份架构"。

Karikatur Sergey Elkin - Thema: Russland auf dem Weg zum autonomen Internet

德国之声漫画家Sergey Elkin作品：讽刺俄罗斯网络管制

"记者无疆界"组织日前也批评新法案将进一步钳制言论自由与新闻自由。"数据管控、内容过滤的权力将归属于媒体监管部门以及情报机关，因此新法案构成了对互联网自由的威胁，试图推行审查制度。"

技术实现难度巨大

在经济层面上，新法案也将推高相关企业的运营成本。已经有企业表示，依照新法案，他们将不得不存储好几个月的通讯数据，成本十分高昂。这些企业呼吁，俄罗斯政府应当承担这部分额外成本。

非政府组织"自由互联网协会"的创始人克利马列夫(Michail Klimarev)则从技术角度上对新法案的可操作性提出了质疑。他指出，短期内，无法向俄罗斯境内全部3000家网络运营商提供相应的硬件设备，因此新法案近期不太可能实际推行。而且，俄罗斯联邦通讯、信息技术和媒体监管局(Roskomnadzor)也并没有为新法案完全做好准备。克利马列夫指出，目前，除了在乌拉尔地区两座城市的试点工程之外，并没有关于新法案实施的更多消息。

与中国互联网只有少数几个集中管理的国际出口不同，俄罗斯在互联网大潮兴起之初并没有持狐疑态度，因此该国的网络架构与境外的交互节点非常多。因此，莫斯科无法像北京那样只需管控少数几个网络出口。况且，即便是中国的"网络长城"，也可以被各类"翻墙软件"所绕过。

克里姆林宫发言人佩斯科夫也在面对媒体追问时承认，相关的技术设备还没有研发完成，因此新法案只能逐步推进实施。

文山/乐然(德新社、德广联)

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