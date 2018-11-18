孤立无援的总统——马杜罗

（德国之声中文网）1998年，查韦斯（Hugo Chávez）当选委内瑞拉总统时，马杜罗（Nicolás Maduro）已是他最信任的人之一。马杜罗曾作为加拉加斯地铁公司雇员工会的代表看望系狱的"指挥官"查韦斯。1992年2月4日，查韦斯参与发动未遂政变，并由此被判徒刑。马杜罗在狱中也结识了查韦斯的女辩护律师弗洛雷斯（Cilia Flores）。弗洛雷斯最终成为查韦斯的伴侣，并成为"玻利瓦尔革命"的最有影响力的人物之一。

1998年，马杜罗成为查韦斯党的议员，并迅速发迹。他先后当上全国代表大会（议会）发言人、政府外交部长。2012年，查韦斯得知自己身患不治之症，遂请求其无条件的支持者、时任副总统马杜罗，在自己过世后，继续其未竟事业。

登上权力顶峰

2013年3月5日，查韦斯去世。经引起争议的选举，马杜罗以不到2%的多数得票率击败反对派领袖拉东斯基（Henrique Capriles Radonski），当年便得以接掌政府。从那时起，马杜罗政府从一个危机走向另一个危机，国家问题成堆。这些问题，部分是遗产，部分则是他的错误决定的结果，在多条战线上加重了国难。目前，该国老百姓面对的是一个史无先例的人道危机，多年来已导致数百万民众逃离祖国。

加拉加斯街头查韦斯和马杜罗的涂鸦漫画

马杜罗并无查韦斯那样的个人魅力，但同样专横。他最终清除了昔日的支持者，同时也替自己铺平了失败之路。在2015年12月举行的议会选举中，-该国最后一次干净一些的选举- 反对派获得议会多数。从那以来，马杜罗和国家机构顽固遵循执政的委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）路线，使国家走向国际孤立。

不名誉的合法地位

尽管马杜罗未采用历来的政变方式，以保持权力，仍有越来越多的国家公开谴责这个社会主义政权。他终结了委内瑞拉的三权分立、将大量政治犯关入监狱、贬低政治对手、操控选举过程。他"赢得"了2018年5月20日的总统选举。然而，不论是欧盟，还是众多美洲国家，均不承认选举结果。

马杜罗受到指控。根据这些指控，他知道查韦斯的多个选战的融资来自毒品收入，知道有政府高官与毒品生意有染。不过，国际社会对他的制裁限于他对大规模民众护宪示威抗议的暴力镇压的责任，以及其它侵犯人权罪责。

作者：Evan Romero