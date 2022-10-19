《孤独星球》：2023年最值得去的旅行目的地

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一年一度的《孤独星球》最佳旅行目的地榜单出炉，这份榜单在评比过程中聚焦饮食品质、休闲娱乐，以及当地人的好客程度以及教育水平等。来看看2023年荣登榜单的旅游胜地都有哪些。
德国文化名城德累斯顿（图）、发展日新月异的牙买加以及重新焕发活力的悉尼——这些都是全球知名旅行指南《孤独星球》发布的2023年最佳目的地榜单成员。这份最新榜单收录了30个最受欢迎的旅游胜地，并将它们分别列入5个单元。
意大利中部翁布里亚大区的首府佩鲁贾（图为老城区）被列入”最佳美食“这一单元。这座富有文化历史气息的城市常常因为附近的托斯卡纳过于盛名而被人们忽略，这恰恰使得佩鲁贾少了拥挤的人流，多了一分惬意。这里不仅有很多名胜古迹，还有众多特色美食：黑松露、橄榄油、葡萄酒和精美的巧克力。
跻身最佳美食榜单的还有马来西亚首都吉隆坡（图），在这里人们可以以低廉的价格品尝来自世界各地的特色小吃。日本福冈、秘鲁利马、南非以及乌拉圭蒙得维的亚也分别凭借各自的特色饮食而榜上有名。
在最佳旅途（Journey）单元入选的是一些格外引人入胜的旅游路线和国家地区。比如不久前刚刚重建的南欧夜班火车线路就吸引了《孤独星球》专家的目光：乘坐这趟夜间列车，人们可以用11个小时的时间，从博斯普鲁斯海峡岸边的伊斯坦布尔（图）前往保加利亚首都索菲亚。
其它上榜的最佳旅途目的地还有加拿大东南部拥有崎岖海岸线的新斯科舍省（Nova Scoti，又称新苏格兰），以及兼具了喜马拉雅自然风光与佛教传统文化的内陆小国不丹。此外入选的还有赞比亚、西澳大利亚州以及哥伦比亚国家自然公园。
希腊北部的哈尔基季基半岛（Chalkidiki）则入选最佳休闲度假地（Unwind），这里有舒适的沙滩，碧蓝的海水，还有充满田园风光的村落和历史古迹。
被《孤独星球》选为最佳休闲度假地的还有加勒比海沿岸的牙买加（图）和多米尼克。此外，被称为潜水爱好者天堂的印尼拉贾安帕特，地中海岛国马耳他和阿拉伯半岛上的约旦也榜上有名。
要想深入了解一个国家，就要与当地人进行交流。根据《孤独星球》的评选，美国阿拉斯加州在这方面颇为突出：当地原住民的丰富传统仍然历久弥新，这里冰雪覆盖的山峰和妙趣恒上的动物世界也值得人们去探索。
特别热情好客的旅行目的地还有东南欧山地国家阿尔巴尼亚，非洲国家加纳的首都阿克拉（图）。在这个非洲大都市，人们可以体验到丰富的夜生活，探索集市上琳琅满目的时蔬水果，或者是在冲浪时和当地人聊一聊天。同样入选最佳当地体验单元的还有澳大利亚悉尼、南美国家圭亚那和美国俄亥俄州的首府博伊西。
身体和灵魂，总要有一个在路上：来到曼彻斯特，你的身体和灵魂都在旅行。这里的足球文化和工业文化都值得深入探索，今年改造完成的Castlefield高架桥作为空中绿色花园开放，此外整修和扩建后的曼彻斯特博物馆和犹太博物馆也都非常值得参观。
美国新墨西哥州也入选最佳学习目的地榜单，在这里人们可以了解到丰富的原住民文化。德国德累斯顿老城的巴洛克风格建筑，萨尔瓦多的玛雅文化遗址，苏格兰南部的历史传统和法国马赛的史前壁画洞穴、街头艺术和建筑文化也都是《孤独星球》为热爱学习探索的旅行者甄选出来的最佳目的地。
孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。
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