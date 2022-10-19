《孤独星球》：2023年最值得去的旅行目的地

最佳美食榜单：意大利古城上榜

意大利中部翁布里亚大区的首府佩鲁贾（图为老城区）被列入”最佳美食“这一单元。这座富有文化历史气息的城市常常因为附近的托斯卡纳过于盛名而被人们忽略，这恰恰使得佩鲁贾少了拥挤的人流，多了一分惬意。这里不仅有很多名胜古迹，还有众多特色美食：黑松露、橄榄油、葡萄酒和精美的巧克力。