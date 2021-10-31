孤独星球：2022年最佳旅游目的地

最佳城市第三名：德国弗莱堡

《孤独星球》推荐说，弗莱堡是德国最年轻、最让人放松和最可持续发展的城市之一。这个人口23万的大学城散发着独特魅力，并拥有出色的环保意识：城市绿地普及；公共交通系统便捷，居民自行车数量是汽车的两倍；不论是公共建筑还是教堂、住家，屋顶太阳能发电装置到处可见；在尝试建造低能耗房屋方面，弗莱堡也是先行者。介绍还提到，这里的老城是没有汽车的步行区，咖啡馆和石板路上的明渠水道构成休闲的城市风景。