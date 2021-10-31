孤独星球：2022年最佳旅游目的地

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新冠疫情期间，大多数人都暂停了旅游。2022年，让我们再次启程——孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅游目的地排行榜值得参考。
一个词：独特。这座港口城市的行政区内有53座火山、50多个岛屿、三处葡萄酒园和众多沙滩。雨林、冲浪海滩、地热泉、稀有鸟类、鲸鱼、海豚和企鹅……太多景点令人流连忘返。如果你想尽享其魅力，大概需要一个本地导游。
这是一个多样性的城市。中国、日本和西方的影响并存，古老的建筑与现代的建筑伴生。不同宗教的寺庙随处可见。台北人口大约270万，有许多酒吧和餐馆，全年都有游行活动。台北也被认为是亚洲对LGBTQ最友好的城市。
《孤独星球》推荐说，弗莱堡是德国最年轻、最让人放松和最可持续发展的城市之一。这个人口23万的大学城散发着独特魅力，并拥有出色的环保意识：城市绿地普及；公共交通系统便捷，居民自行车数量是汽车的两倍；不论是公共建筑还是教堂、住家，屋顶太阳能发电装置到处可见；在尝试建造低能耗房屋方面，弗莱堡也是先行者。介绍还提到，这里的老城是没有汽车的步行区，咖啡馆和石板路上的明渠水道构成休闲的城市风景。
本组图片来自孤独星球（Lonely Planet）推荐的2022年旅游目的地。这些地方被选中的原因，在于其鲜明主题、独特体验、给人惊喜或者成为绿色旅游的样板。它们必将刺激你的旅游胃口。
在最佳城市排行榜上，德国有一座城市名列第三。不，它不是柏林。在最佳地区排行榜上，有一个名字可能大多数人闻所未闻。在最佳国家排行榜上，世界上的袖珍国家之一（上一张照片）名列榜首；第二名（这一张照片）则耳熟能详，是哪一个国家呢？
西双版纳是中国西南部的一个偏远地区，与缅甸和老挝接壤。该地区以前颇受背包客青睐，现在从大量的旅游投资中获益。该地区因其文化多样性、丰富的美食和温暖的天气而广受欢迎。这里的铁路和航空交通都十分便捷。
居民不多，游客稀少，成片未经开发的大自然。弗吉尼亚州位于美国东部的阿巴拉契亚山脉，人称 "山地州"。它正在从木材、化石燃料、煤炭和盐的开采转向更多的旅游业。《孤独星球》说，这里可以徒步旅行、山地自行车、皮划艇、攀岩以及峡谷蹦极。
不喜欢喧嚣的大众旅游？到冰岛西峡湾吧。仅有一条大约7公里长的河口与大陆相连。来此处探险，可以与野生动物、古朴的村庄和壮观的风景相遇。这些村庄是由维京人在大约1000年前建立的，其居民看重自然，避免使用塑料。
印度洋上拥有美丽海滩的岩石岛——简而言之：天堂。这就是马克-吐温对位于马达加斯加以东的岛国的评价。徒步旅行、潜水、浮游？统统都没问题! 还有动物! 据说这里是地球上拯救濒危鸟类最多的地方。如果你对鲸鱼和海豚更感兴趣，那么沿岸走走就能看见。这里的居民们呢？悠然自得!
挪威被认为是全球最宜居国家，在教育、平等、医疗保健、收入、生活质量和可持续性方面都遥遥领先。大约99%的电力来自于水电，几乎60%的汽车是靠电力发动。到2030年，该国的目标是实现气候中立。当然，这里的风景美不胜收！
地球上最偏远和最小的国家之一——其领土分散在15个火山岛上，总面积比马耳他还小。这里有梦幻般的美丽——而且该国并致力于环保。2017年，该国190万平方公里的玛雷海洋公园（Marae Moana）被宣布为地球上最大的海洋保护区。如果你喜欢蓝色和宝石绿，那么这里就是梦中胜景。
看了这些美丽的照片，你可能很难从你的电脑或手机上抬起头来。不过，你要知道，无论是坐在家里的餐桌前，还是坐在办公室里的办公桌前，都无法替代坐在库克群岛海上的餐桌前的享受。你是否渴望再次旅行？如果疫情限制还在，那么请再坚持一下——不过，你现在就可以开始计划了。
孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。
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