 “孤独星球”最佳旅行目的地 台北、西双版纳上榜 | 文化经纬 | DW | 31.10.2021

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文化经纬

“孤独星球”最佳旅行目的地 台北、西双版纳上榜

孤独星球（Lonely Planet）出版社新的年度推荐旅行目的地排名出炉。台北、德国弗莱堡和中国西双版纳名列前茅。

Bildergalerie Lonely Planet Best in Travel 2022

台北：多元与包容，现代与传统

（德国之声中文网）在"孤独星球"推荐的"最佳城市"排名中，新西兰的奥克兰荣登榜首，台北名列第二，德国城市弗莱堡居第三位。

环保模范和美食天堂

评选报告作者认为，位于德国西南部黑森林地区的弗莱堡拥有"令人羡慕"的生活品质。这个人口23万的大学城散发独特魅力和出色的环保意识。包括城市绿地普及；公共交通系统便捷，居民自行车数量是汽车的两倍；不论是公共建筑还是教堂、住家，屋顶太阳能发电装置到处可见；在尝试建造低能耗房屋方面，弗莱堡也是先行者。介绍还提到，这里的老城是没有汽车的步行区，咖啡馆、石板路上的明渠水道构成休闲的城市风景。

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弗莱堡被称为“黑森林之都”

台北因其"社会包容力，以及对自然景观和文化遗迹的保护"名列亚军。报告作者说，台北是美食和享受城市生活的天堂。领略台北，不仅需要有"旺盛无比的食欲"，还需要有探求未知的好奇心。因为这里集古老宗教传统、现代的LGBT文化于一身，白天可以徒步漫游骑单车，夜间可以徜徉一流的餐馆酒吧。介绍称，台北是一道"都市美味"，在填饱你的胃之外，也让人心情得到满足。

今年的冠军是新西兰最大城市奥克兰。这座港口城市的行政区内有53座火山、50多个岛屿、三处葡萄酒园和众多沙滩。宜人的风光和多元化让奥克兰长年间在全球宜居城市的排行中跻身前列。作者特别指出，在新冠疫情的特殊条件下，这里的文化生活焕发出生机，尤其是原住民文化愈发受到关注。

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三面环海的港口城市奥克兰

本次进入年度最佳旅游城市前5名的还有美国的亚特兰大和尼日利亚首都拉各斯。

在"最佳地区"类别中，列前五名分别是冰岛西部峡湾、美国西弗吉尼亚、中国西双版纳、英格兰肯特郡"遗产海岸"（ Heritage Coast）和波多黎各。

在中国云南边陲的西双版纳，茂密的雨林、舒缓的澜沧江和乡土气息的集市令人印象深刻。但作者称，这里的边城风情正在发生变化。近年来对旅游业的投资以及联通老挝的高速铁路建设，有望让这个地区恢复昔日东南亚交通和商贸枢纽的地位。

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西双版纳景宏

在"最佳国家"一栏里，作者认为最值得推荐的是库克群岛、挪威、毛里求斯，伯利兹和斯洛文尼亚。

 

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