季度销售首次超特斯拉 比亚迪豪掷数亿“发红包”

（德国之声中文网）华尔街日报报道，比亚迪公布了2023年第四季度销售额，这一季度比亚迪在全球销售了超过52.6万辆纯电动汽车，特斯拉同期销量则接近48.5万辆。不过，特斯拉全年销量仍领先于比亚迪。但这家中国汽车制造商显然是特斯拉在全球市场地位的一个强劲对手。

路透社报道，对于完成2023年销量目标的门店，比亚迪将按照每辆车666元人民币的标准进行奖金发放。超过了300万辆纯电动汽车和混合动力汽车的销售意味着，比亚迪将豪掷高达20亿元奖励经销商。中国媒体《第一财经》率先公布了比亚迪的“红包奖励”。比亚迪没有回应路透社的置评请求。

2023年，比亚迪在全球销售了300万辆汽车，比2022年增长了62%。其中销售了大约157万辆纯电动汽车。路透社报道，比亚迪一直通过经销商迅速扩大在中国的销售网，特别是二三线城市。华尔街日报指出，比亚迪销售的电动汽车价格比特斯拉要实惠，因而可触及的市场范围更广。比亚迪尚未在美国销售乘用车，但正在向全球市场扩张，包括在欧洲。

就在去年10月，拥有24万辆汽车的德国最大租车公司Sixt宣布将在今后6年内采购10万辆中国厂商比亚迪生产的电动汽车。比亚迪还计划在欧洲新建工厂或者收购现有生产线，去年12月，比亚迪官网宣布将在匈牙利赛格德市（Szeged）建设一个新能源汽车整车生产基地。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

（综合报道）

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