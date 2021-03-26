孟晚舟案 控辩双方争论美国是否违法

在星期四的一场听证会上，围绕美国是否在孟晚舟引渡案中违反了国际法，孟晚舟的律师团队与加拿大检察官进行辩论。此案预计要到今年5月才会见分晓。
(德国之声中文网)孟晚舟的辩护律师团队认为，孟晚舟面临指控的行为发生在香港，因此与美国没有足够的实质性联系；如果加拿大将孟晚舟引渡至美国接受有关银行欺诈等指控相关的审讯，将违反国际法有关司法管辖权的规定。辩护律师范埃尔特(Gib van Ert)在本星期早些时候还说，美国方面声称对孟晚舟在香港行为具有司法管辖权"是毫无根据的说法"，认为这是"明显的权力攫取行径"。
但是，公诉方并不同意辩方的这一论点。加拿大检察官弗雷特(Robert Frater)在4月1日的听证会上向法官指出，应该由加拿大外长就此案的美国司法管辖权做出决定。弗雷特认为，辩方观点建立在对事实的"贫乏解读"之上，而且忽略了重要背景信息："(孟晚舟)在香港的虚假陈述其实并非关于在香港的风险，而主要是在美国的风险。"
根据美国方面的指控，孟晚舟涉嫌误导汇丰银行并诱使汇丰进行与伊朗有关联的交易，导致银行面临违反制裁规定的风险。加拿大执法部门应美国的要求，于2018年12月在温哥华机场逮捕了孟晚舟。此后，孟晚舟一直处于被软禁状态，而控辩双方则围绕是否将其引渡至美国受审拉锯至今。
在此前举行的一系列听证会上，辩方律师向法庭陈述了包括孟晚舟被拘押期间人身权利遭到侵犯、此案遭到美国前总统特朗普政治干预等一系列观点，强调应当判决美方引渡请求无效，允许孟晚舟返回中国。
按照计划，孟晚舟的辩护律师团队将从4月26日开始，根据对案件记录中错误陈述的指控，再进行一次试图取消引渡的辩论。法庭最早也要到今年5月才会做出是否将孟晚舟引渡美国的裁决。
文山/张筠青/(路透社、法新社)
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在澳门赌场当保安的一名加拿大退休警官拒绝为孟晚舟案出庭作证，法官认为这违背了 "通常的逻辑和经验"。孟晚舟的律师指控警方对法庭撒谎，检方则认为这名警官不愿出庭是出于安全考虑。