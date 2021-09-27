孟晚舟案落幕 特鲁多将决定是否禁用华为5G

(德国之声中文网) 加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)周二(9月28日)在连任后的首场记者会表示，关于加拿大是否要像其他五眼联盟成员英美澳和新西兰一样禁用华为5G设备一事，未来几周就会做出决定。

美国向盟国施压，要求禁止他们禁用华为5G，以免影响情报共享，并称其设备可能破坏通信安全。而此前，加拿大表示正在等待情报部门的报告，以做出最终决定。然而，消息人士指出，加拿大已经在实务上阻挡了华为，但不想公开这样说，担心遭到中国拘留的两名加拿大人会受害。

尽管加拿大两个最大的无线供应商贝尔公司(Bell Canada)和竞争对手研科 (Telus Corp)都曾使用华为的4G设备，在他们于去年6月起与瑞典的爱立信公司和芬兰的诺基亚公司合作建设第五代（5G）电信网络的项目中，两间公司都放弃使用华为5G设备。

特鲁多说：「我们实际上已经看到，许多加拿大电信公司，就算不是全部，已经开始将华为从他们的网络中移除，并以不涉及华为这间公司的方式继续发展。」

加拿大的决定不太可能在其成立新政府之前作出。特鲁多28日说，他和新内阁会在10月宣誓就职，但没有给出一个日期。

加拿大政局新页

特朗多在9月20日大选赢得连任后，强调他的少数派自由党政府已获得人民授权，「要在加拿大人真正想要的大事上采取更有力、更快速的行动。」他提到新政府要应对气候变化、提高新冠疫苗接种率和促进加拿大经济复苏。

特鲁多仍在努力组成新内阁，他透露，弗里兰 (Chrystia Freeland)将继续担任副总理和财政部长。与此同时，加拿大选举委员会宣布了最终的选举结果，特鲁多的自由党获得了159个下议院席位，离多数席位还差11个，由奥图尔(Erin O'Toole)领导的主要反对派保守党获得了119席。另外三个小党派则获得了338个席位中的剩余席位。

牵动中美加三国的孟晚舟 不一样的掌上明珠 孟晚舟是华为创始人任正非的长女，后因父母离异随了母姓。不同的消息来源显示，九十年代初，刚满20岁的孟晚舟既已加入华为。她从秘书一路做起，到2018年底在加拿大被捕前，她已经官至华为副董事长兼首席财务官。

牵动中美加三国的孟晚舟 加国被捕 2018年12月1日，华为首席财务官孟晚舟在温哥华机场转机时，加拿大警方应美国政府的司法互助请求逮捕了这位时年46岁的企业高管。就此，她被推上了一场中美加三国外交纠纷的风口浪尖。

牵动中美加三国的孟晚舟 中方要求立即放人 2018年12月8日，中国外交部副部长乐玉成（上图）紧急召见加拿大驻华大使麦家廉，就加方拘押华为公司负责人提出严正交涉和强烈抗议。两天之后，两名在华加拿大人遭秘密逮捕。由于时间如此巧合，外界普遍猜测，这两名加国公民成了中方向加美施压的人质。

牵动中美加三国的孟晚舟 美国要求引渡孟晚舟 2019年1月28日，美国代理总检察长惠特克、商务部长罗斯、国土安全部部长尼尔森以及联邦调查局局长瑞伊在美国司法部举行联合新闻发布会，宣布正式要求引渡孟晚舟，并以23项罪名起诉华为。

牵动中美加三国的孟晚舟 “人质外交” 两名在中国被捕的加拿大公民分别是前外交官加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）。在消失半年之后，中方才正式承认上述两人已因间谍罪被逮捕。这被加拿大、美国方面指责是“人质外交”。

牵动中美加三国的孟晚舟 假释状态下的华为公主 同为接受审理，孟晚舟的境遇显然要比在中国遭关押的两名加拿大公民强了很多。孟晚舟在被拘押数天之后，她的假释申请既获法庭批准。带着电子脚镣的孟晚舟可以在规定范围内自由行动。图为2020年年底，孟晚舟离开其位于温哥华的别墅前往法庭参加引渡审理。

牵动中美加三国的孟晚舟 华人群体声援 孟晚舟被捕期间，得到了很多海外华人声援。在温哥华法院聆讯期间，一再有当地华人在法院外举牌，要求还孟晚舟自由。图为2018年庭审刚刚启动时孟晚舟支持者在温哥华法庭前要求立即放人。在2021年9月下旬获释后，孟晚舟说，“我永远不会忘记所有收到的祝福，我想感谢我的祖国，还有我祖国的人民，对我的支持和帮助，这是我走到今天最大的支柱”。

牵动中美加三国的孟晚舟 孟晚舟获释离开加拿大 2021年9月24日，美国司法部与孟晚舟方面达成协议暂缓起诉，加拿大法院也终止了引渡聆讯。孟晚舟对多项银行欺诈指控表示不认罪。不过，作为协议的一部分，她承认曾就华为在伊朗业务误导银行。这位华为高管随后登上了中国政府的包机。与此同时也传来消息，两名在中国被扣押的加拿大公民康明凯及迈克尔‧斯帕弗也已获释、9月25日返回加拿大。



(路透社、法新社)

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